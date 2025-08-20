“Personas con credibilidad nula”: Gustavo Adolfo Infante niega infidelidad con Mayela Laguna y dice cómo procederá

Gustavo Adolfo Infante fue involucrado en el juicio de paternidad que Luis Enrique Guzmán libra contra su ex, Mayela Laguna. (@deprimeramanotv, @V)

El periodista Gustavo Adolfo Infante rompió el silencio en Sale el Sol este martes 20 de agosto, luego de que circularan versiones sobre una presunta relación extramarital con Mayela Laguna, exnuera de Silvia Pinal. El conductor de espectáculos negó categóricamente las acusaciones y descalificó a quienes las difundieron.

Gustavo Adolfo Infante: “Son absoluta y totalmente falsas”

En pleno programa en vivo, Infante pidió un minuto al aire para dirigirse a la audiencia y responder a los señalamientos:

“Déjame tomar un minuto para decirle a la audiencia lo siguiente: en un programa de redes sociales ha trascendido una supuesta noticia donde se involucra a tres personas con una credibilidad nula. Uno es Alfredo Adame, otra es Mayela Laguna y Javier Ceriani. Esas personas han hecho acusaciones de tipo personal en mi contra, por supuesto que son absoluta y totalmente falsas”.

Gustavo Adolfo Infante rompe el silencio tras acusaciones de que tuvo un romance con Mayela Laguna. (Infobae México)

El conductor subrayó que su silencio hasta ahora no obedece al miedo, sino a que el tema “se está viendo desde otro punto de vista”. Agregó que cuando todo esté listo, dará una declaración más amplia:

“En el momento en el que esté las cuestiones listas y preparadas, por supuesto que voy a hablar. Gracias por su interés, pero yo no soy artista”.

El contexto: la confesión de Mayela Laguna

Las declaraciones del periodista llegan después de que el pasado 18 de agosto, en el canal de YouTube de Javier Ceriani, Mayela Laguna confirmara públicamente la existencia de una supuesta relación sentimental con Infante.

La también expareja de Luis Enrique Guzmán aseguró que tomó la decisión de hablar ante la presión por la inminente filtración de la información:

Gustavo Adolfo Infante, quien está casado con Gabriela Cuevas, fue involucrado en la polémica entre Luis Enrique Guzmán y su ex, Mayela Laguna. (Imagen Televisión / YouTube)

“Me cuesta mucho trabajo estar aquí, pero prefiero hacerlo porque ya en varios programas habían dicho que iba a salir esto, iba a salir lo otro (…) ahorita no tengo nada qué esconder, no me importa, lo único que puedo decir es que pues sí, están saliendo verdades, sin que yo quiera, no es que yo quiera hacer esto, pero tampoco lo voy a negar, no es mentira”.

Laguna admitió que la relación se dio aparentemente en un periodo de gran vulnerabilidad personal, tras su separación de Guzmán:

“Fue una relación que se dio en el momento en el que yo estaba súper vulnerable, súper mal, de repente mi mundo eran los medios de comunicación y pues se dio una relación de amistad, confianza y pasó lo que tenía que pasar”.

El conductor de Sale el Sol dio su versión de los hechos (Imagen TV)

Además, aseguró que cuenta con pruebas en su teléfono celular, aunque no especificó el tipo de evidencias. Ceriani, por su parte, sostuvo que los encuentros se dieron en un departamento de la colonia Condesa, en la Ciudad de México.

Un día después, el 19 de agosto, Alfredo Adame declaró en entrevista con Ceriani que, según él, confirmaba la versión de la infidelidad, lo que incrementó la controversia.

En medio de estas declaraciones encontradas, Gustavo Adolfo Infante cerró filas en televisión nacional para desmentir lo dicho y reiterar que se trata de acusaciones sin sustento.