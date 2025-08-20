México

“Personas con credibilidad nula”: Gustavo Adolfo Infante niega infidelidad con Mayela Laguna y dice cómo procederá

El conductor habló en Sale el Sol sobre los rumores que lo rodean

Por Zurisaddai González

Guardar
Gustavo Adolfo Infante fue involucrado
Gustavo Adolfo Infante fue involucrado en el juicio de paternidad que Luis Enrique Guzmán libra contra su ex, Mayela Laguna. (@deprimeramanotv, @V)

El periodista Gustavo Adolfo Infante rompió el silencio en Sale el Sol este martes 20 de agosto, luego de que circularan versiones sobre una presunta relación extramarital con Mayela Laguna, exnuera de Silvia Pinal. El conductor de espectáculos negó categóricamente las acusaciones y descalificó a quienes las difundieron.

Gustavo Adolfo Infante: “Son absoluta y totalmente falsas”

En pleno programa en vivo, Infante pidió un minuto al aire para dirigirse a la audiencia y responder a los señalamientos:

“Déjame tomar un minuto para decirle a la audiencia lo siguiente: en un programa de redes sociales ha trascendido una supuesta noticia donde se involucra a tres personas con una credibilidad nula. Uno es Alfredo Adame, otra es Mayela Laguna y Javier Ceriani. Esas personas han hecho acusaciones de tipo personal en mi contra, por supuesto que son absoluta y totalmente falsas”.

Gustavo Adolfo Infante rompe el
Gustavo Adolfo Infante rompe el silencio tras acusaciones de que tuvo un romance con Mayela Laguna. (Infobae México)

El conductor subrayó que su silencio hasta ahora no obedece al miedo, sino a que el tema “se está viendo desde otro punto de vista”. Agregó que cuando todo esté listo, dará una declaración más amplia:

“En el momento en el que esté las cuestiones listas y preparadas, por supuesto que voy a hablar. Gracias por su interés, pero yo no soy artista”.

El contexto: la confesión de Mayela Laguna

Las declaraciones del periodista llegan después de que el pasado 18 de agosto, en el canal de YouTube de Javier Ceriani, Mayela Laguna confirmara públicamente la existencia de una supuesta relación sentimental con Infante.

La también expareja de Luis Enrique Guzmán aseguró que tomó la decisión de hablar ante la presión por la inminente filtración de la información:

Gustavo Adolfo Infante, quien está
Gustavo Adolfo Infante, quien está casado con Gabriela Cuevas, fue involucrado en la polémica entre Luis Enrique Guzmán y su ex, Mayela Laguna. (Imagen Televisión / YouTube)

“Me cuesta mucho trabajo estar aquí, pero prefiero hacerlo porque ya en varios programas habían dicho que iba a salir esto, iba a salir lo otro (…) ahorita no tengo nada qué esconder, no me importa, lo único que puedo decir es que pues sí, están saliendo verdades, sin que yo quiera, no es que yo quiera hacer esto, pero tampoco lo voy a negar, no es mentira”.

Laguna admitió que la relación se dio aparentemente en un periodo de gran vulnerabilidad personal, tras su separación de Guzmán:

“Fue una relación que se dio en el momento en el que yo estaba súper vulnerable, súper mal, de repente mi mundo eran los medios de comunicación y pues se dio una relación de amistad, confianza y pasó lo que tenía que pasar”.

El conductor de Sale el Sol dio su versión de los hechos (Imagen TV)

Además, aseguró que cuenta con pruebas en su teléfono celular, aunque no especificó el tipo de evidencias. Ceriani, por su parte, sostuvo que los encuentros se dieron en un departamento de la colonia Condesa, en la Ciudad de México.

Un día después, el 19 de agosto, Alfredo Adame declaró en entrevista con Ceriani que, según él, confirmaba la versión de la infidelidad, lo que incrementó la controversia.

En medio de estas declaraciones encontradas, Gustavo Adolfo Infante cerró filas en televisión nacional para desmentir lo dicho y reiterar que se trata de acusaciones sin sustento.

Temas Relacionados

Gustavo Adolfo InfanteMayela LagunaJavier CerianiAlfredo Adamemexico-entretenimiento

Más Noticias

Tinaco cae sobre hombre en Guerrero y video se vuelve viral en redes sociales

El accidente ocurrió durante fuertes lluvias en Ayutla de los Libres generó millones de reproducciones

Infobae

Caen 9 en Veracruz con armas, droga y vehículos, un menor de edad está implicado

En operativos conjuntos se logró incautar marihuana, cristal, cocaína y cartuchos útiles

Caen 9 en Veracruz con

Detienen a cuatro hombres por violar a menor de edad en centro de rehabilitación en Chiapas

La FGE y la Fuerza de Reacción Pakal reafirmó que la campaña Cero Impunidad pedirá la pena máxima ante agravios contra la mujer

Detienen a cuatro hombres por

Dos niñas caminaban con su madre en Tepatitlán cuando fueron atacadas con un desarmador; el agresor ya fue detenido

Autoridades estatales aseguran que el responsable de agredir a las pequeñas permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación judicial

Dos niñas caminaban con su

Incidente del Tren Maya en Izamal: pasajeros narran el caos vivido en vagones

Pasajeros compartieron en redes sociales sus testimonios tras el impacto entre convoyes del Tren Maya en Yucatán

Incidente del Tren Maya en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen 9 en Veracruz con

Caen 9 en Veracruz con armas, droga y vehículos, un menor de edad está implicado

Dos niñas caminaban con su madre en Tepatitlán cuando fueron atacadas con un desarmador; el agresor ya fue detenido

Embajada de EEUU borra publicación en redes sobre “Proyecto Portero” en México tras rechazo de Sheinbaum

Cae quinto probable responsable del secuestro de la maestra y taxista, Irma Hernández Cruz, asesinada en Veracruz

La UPOEG denuncia incursión de Los Ardillos en Ayutla de los Libres tras masacre de 13 personas

ENTRETENIMIENTO

¿Dónde y a qué hora

¿Dónde y a qué hora ver la cuarta gala de nominación de La Casa de los Famosos México 3 con dinámica completamente diferente?

Alfonso Herrera manda una ‘indirecta de paz’ a Anahí y Maite Perroni en medio de fuerte pelea con esta foto de RBD

La Adictiva, intérpretes del corrido que glorifica a ‘El Chapo’, también pierden su visa de trabajo para EEUU

¡Es niña! Vicente Fernández Jr. y Mariana González comparten las primeras imágenes de su bebé y revelan cuándo nacerá

“Lamentablemente canta bien”: Asistentes de Supernova Strikers 2025 se sienten culpables tras cantar en show de Nodal

DEPORTES

Sheinbaum asegura que Conade atenderá

Sheinbaum asegura que Conade atenderá a equipos de polo acuático que denunciaron falta de recursos

Luchador de WWE revela al Club América como su equipo favorito del futbol

Seattle Sounders FC vs Puebla: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025

Pachuca Femenil debuta con una goleada ante Chorrillo en la Concacaf W Champions Cup

Hugo Sánchez lanza advertencia a Edson Álvarez tras interés del futbol turco: “Salió la noticia y me preocupó”