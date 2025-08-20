México

Niegan en EEUU frenar deportación de mexicano que acusaba posible tortura del CJNG en México

Las autoridades consideran que no fueron presentadas las pruebas necesarias para brindar protección

Por Luis Contreras

Edgar Bravo Campos señala de
Edgar Bravo Campos señala de manera directa al CJNG (Archivo)

Un hombre de origen mexicano buscaba que su deportación de Estados a México no fuera producente, por lo que trató de ser protegido por la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT, por sus siglas en ingles). Sin embargo, las autoridades judiciales de EEUU determinaron negar la solicitud.

El caso de Edgar Bravo Campos aparece en un documento judicial publicado el 18 de agosto por la Corte de Apelaciones del país de las barras y las estrellas.

Dicho informe señala que Bravo Campos pidió la revisión de la decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración, la cual fue denegada.

Acusa posible tortura del CJNG; petición no procede

El documento detalla que Bravo Campos buscaba la protección derivado de un miedo de que sea torturado por el grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, este último uno de los hombres más buscados en México y EEUU.

Parte del documento judicial (Captura de
Parte del documento judicial (Captura de pantalla)

Bravo Campos señala únicamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (“CJNG”) como potencial torturador. Pero Bravo Campos admite que podría reubicarse con seguridad en otro lugar de México para evitar al CJNG“, es parte del informe.

Otra de las razones por las que fue negada la petición del mexicano es que no hay pruebas de que las autoridades mexicanas consentirían actos en su contra por parte de actores privados.

De igual manera, el reporte señala que si bien Bravo Campos ofreció pruebas que muestran una lucha en México a los grupos criminales, esto no es suficiente para señalar que hay consentimiento por parte de las autoridades en actos de tortura.

El documento finaliza asegurando que, según lo mostrado, “el expediente no obliga a concluir que Bravo Campos probablemente será torturado con el consentimiento o aquiescencia del gobierno mexicano si es devuelto a México”.

Un caso similar en 2024 señalaba presunta venganza

Parte del documento con la
Parte del documento con la resolución (Foto: US Courts)

Cabe recordar que en mayo de 2024 Infobae México consultó los registros judiciales sobre el caso de Rogaciano Galvez Vicencio, un hombre que alegaba que sería víctima de una “venganza” por parte del CJNG si era enviado de EEUU a México.

De manera similar a los hechos recientes, el tribunal determinó que el hombre no compartió pruebas suficientes que sostuvieran sus alegatos. El archivo judicial refiere que dicho sujeto, quien fue capturado en 2009, “no proporcionó suficiente información para establecer un temor razonable de persecución”.

Por lo anterior, la solicitud fue denegada.

Temas Relacionados

CJNGEEUUTorturaNarco en Méxicomexico-noticias

