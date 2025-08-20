México

Monreal revela cuáles son las reformas prioritarias para Sheinbaum en septiembre

El diputado anticipó el envío de un nuevo paquete de reformas, que incluirá la Ley Aduanera, una ley reglamentaria en materia de salud y una Ley de Bienestar

Por Omar Tinoco Morales

Monreal indicó que no se
Monreal indicó que no se prevé una reforma fiscal. | Cámara de Diputados

A dos días de la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció más detalles del encuentro en Palacio Nacional, donde también estuvo presente el coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Adán Augusto López.

El líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados señaló que en el encuentro la titular del Poder Ejecutivo les hizo saber cuáles son las reformas prioritarias para el próximo periodo ordinario de sesiones.

“Ningún momento hubo un tipo de diferencia o de ambiente pesado; revisamos la agenda, nos tardamos tiempo porque son muchos temas, las prioridades que tiene el gobierno, las prioridades que tiene el grupo parlamentario, las prioridades que tiene la República”, expuso el diputado federal.

El zacatecano precisó que la conversación giró en torno a aproximadamente 30 temas legislativos, entre los que destacan la conclusión de la reforma judicial y la aprobación de cuatro leyes clave: Ley de Amparo, Ley de lo Contencioso, Delincuencia Organizada y el Código de Procedimientos Penales.

“Son cuatro reformas pendientes que ya están aquí en el Congreso”, detalló.

Sheinbaum acusó a la oposición
Sheinbaum acusó a la oposición de magnificar la tensión entre Adán Augusto y Monreal. | Jovany Pérez

Monreal Ávila también informó que la presidenta Sheinbaum subrayó la urgencia de concluir la reforma constitucional en materia de extorsión y de preparar la legislación secundaria correspondiente.

Además, anticipó el envío de un nuevo paquete de reformas, que incluirá la Ley Aduanera, una ley reglamentaria en materia de salud y una Ley de Bienestar.

El legislador explicó que el objetivo de la nueva Ley Aduanera es eliminar cualquier resquicio que facilite la corrupción, la impunidad o la delincuencia en las aduanas, y calificó el proyecto como “muy novedoso”.

De cara al próximo periodo de sesiones, Monreal Ávila adelantó que se discutirán en primer término las reformas sobre extorsión, Ley de Amparo, Código de Procedimientos Penales, Ley de la Delincuencia Organizada y Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

“Esas son las primeras cinco que vamos a iniciar su discusión”, puntualizó.

Finalmente, el diputado señaló que se aguarda el envío de iniciativas para actualizar la Ley del Servicio Postal Mexicano y la Ley del IMPI, esta última relativa a la protección de la propiedad industrial.

Según Monreal Ávila, se trata de “un cúmulo de normas jurídicas nuevas, probables”, que buscan modernizar el marco legal y responder a las prioridades del gobierno y del Congreso.

Monreal destaca inicio de labores de los nuevos jueces federales

Monreal Ávila defendió la legitimidad de la reforma al Poder Judicial, a la que calificó como “una hazaña ciudadana, para mí de las más profundas que haya vivido el país”.

El diputado subrayó que, aunque aún es pronto para medir el alcance total de sus efectos, la reforma sienta las bases para un sistema judicial más cercano a la ciudadanía y menos sujeto a intereses ajenos.

“Todavía falta tiempo para valorar los efectos y consecuencias de la misma, pero como impulsor la aprobé, la defendí”, puntualizó.

Ricardo MonrealClaudia Sheinbaummexico-noticias

