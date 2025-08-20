México

Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de agosto: retiran un tren de la Línea A, reportan servicio lento

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Por Luz Coello,Anayeli Tapia Sandoval yMariana Campos

Guardar
21:09 hsHoy

Retiran tren de la Línea A del Metro CDMX

El STC Metro explicó la razón de los retrasos en el servicio de la Línea A del Metro, precisaron que se retiró un tren de circulación, por lo que trabajan para reanudar el servicio en su totalidad.

"Buena tarde. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea A, después de realizar el retiro de un tren para su revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas".

(X/ @MetroCDMX)
(X/ @MetroCDMX)
21:01 hsHoy

Servicio lento en la Línea A del Metro CDMX

Poco antes de las 15:00 horas, usuarios de la Línea A del Metro denunciaron largos tiempo de espera con dirección a Pantitlán. Los trenes quedaron varados en diferentes estaciones y no reanudaron su marcha.

Reportan retrasos en el servicio
Reportan retrasos en el servicio de la Línea A (X/ @mankybr179)
20:27 hsHoy

Retrasos en la Línea 3 del Metro CDMX

Usuarios de la Línea 3 reportaron retrasos en el servicio, de acuerdo con el STC Metro explicaron que se debió a una revisión en zona de vías.

"Buena tarde. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 3, después de realizar una revisión en la zona de vías. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar y respeta la línea amarilla de seguridad“, publicaron en redes sociales.

(X/ @MetroCDMX)
(X/ @MetroCDMX)
13:09 hsHoy

Metro CDMX

Avance en tiempo real de
Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino. (TW Metro CDMX)
11:10 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este miércoles 20 de agosto.

Temas Relacionados

Metro CDMXMetrobúsSTCmexico-noticias

Últimas noticias

Indagan posible reventa de tumbas en Jalisco: investigan exhumaciones irregulares en cementerio de San Sebastianito

Acusan a funcionarios municipales de exhumar restos sin autorización y trasladarlos a predios vecinos, lo que habría permitido la comercialización ilegal de sepulturas

Indagan posible reventa de tumbas

Valor de cierre del dólar en México este 20 de agosto de USD a MXN

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar

Enfermero que abusó sexualmente de sus pacientes recibe sentencia de 30 años de prisión en Sonora

La FGR obtuvo una de las penas más altas tras comprobar la responsabilidad de un trabajador sanitario en agresiones cometidas durante su labor

Enfermero que abusó sexualmente de

Aseguran arsenal, explosivos y presuntas drogas tras cateo en domicilio de Encarnación de Díaz, Jalisco

Todo lo decomisado se hizo después de identificar dos motocicletas robadas con conductores sospechosos en la localidad de Tecuán

Aseguran arsenal, explosivos y presuntas

Colectivos defensores de derechos humanos y periodistas se amparan contra el delito de “Ciberacoso” en Puebla

El amparo subraya la importancia de que las normas penales sean claras y precisas para evitar interpretaciones arbitrarias

Colectivos defensores de derechos humanos

ÚLTIMAS NOTICIAS

Kicillof busca remontar la campaña

Kicillof busca remontar la campaña en una de las secciones más adversas para el peronismo

La madre de una de las víctimas del derrumbe fatal en Villa Gesell denunció que la echaron de un evento municipal

Sorpresa sobre ruedas: otro fabricante japonés dice que apostará a los híbridos por sobre los autos eléctricos

“En el barro” alcanzó el número uno en el mundo entre las series de habla no inglesa y se confirmó su segunda temporada

Un móvil que trasladaba a Emerenciano y César Sena chocó camino a una audiencia por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

INFOBAE AMÉRICA

El juez De Moraes amenazó

El juez De Moraes amenazó a los bancos brasileños que acaten las sanciones de Estados Unidos

Un juez federal bloqueó la ley de Texas que exige exhibir los Diez Mandamientos en aulas escolares

Kirsten Dunst confesó sus deseos de estar en ‘Minecraft 2′, esta es la razón

‘Peacemaker’, temporada 2: horarios y fecha de estreno de los nuevos episodios de la serie con John Cena

Un residente de California dio positivo a la peste: ¿cuáles son los síntomas y cómo prevenir contagios?

DEPORTES

Con Messi en duda, Inter

Con Messi en duda, Inter Miami buscará el pase a semifinales de la Leagues Cup ante Tigres: hora, TV y formaciones

Infidelidad, insultos y chats íntimos: el nuevo escándalo que sacude a una estrella del fútbol brasileño con su ex esposa

Bottas firmó el contrato con su nueva escudería para la temporada 2026 de F1: por qué esto lo beneficia a Colapinto

“Hora de vengarme”: Shaquille O’Neal aceptó pelear contra el ex guardaespaldas de Will Smith para zanjar un viejo pleito

La medida que tomó Miguel Russo con el plantel de Boca Juniors tras cortar la racha de 12 partidos sin ganar