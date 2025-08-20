Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de agosto: retiran un tren de la Línea A, reportan servicio lento

El STC Metro explicó la razón de los retrasos en el servicio de la Línea A del Metro, precisaron que se retiró un tren de circulación, por lo que trabajan para reanudar el servicio en su totalidad.
"Buena tarde. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea A, después de realizar el retiro de un tren para su revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas".
Poco antes de las 15:00 horas, usuarios de la Línea A del Metro denunciaron largos tiempo de espera con dirección a Pantitlán. Los trenes quedaron varados en diferentes estaciones y no reanudaron su marcha.
Usuarios de la Línea 3 reportaron retrasos en el servicio, de acuerdo con el STC Metro explicaron que se debió a una revisión en zona de vías.
"Buena tarde. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 3, después de realizar una revisión en la zona de vías. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar y respeta la línea amarilla de seguridad“, publicaron en redes sociales.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este miércoles 20 de agosto.