Golpe al narcomenudeo: FGE incauta 700 kilos de marihuana en Nuevo León antes de ser vendida

Más de 700 kilos de marihuana fueron incautados antes de ser vendidos. (FOTO: X:@FiscaliaNL)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Nuevo León informó la incautación de al menos 700 kilos de marihuana en una habitación ubicada en calle Idelfonso Vázquez, en la colonia Fabriles en Monterrey.

A pesar de que no hubo ningún detenido, la dependencia informó que el pasado 19 de agosto, un agente investigador del Ministerio Público asignado al Centro de Líneas de Investigación Preliminar de Narcomenudeo (CLIPN) logró cumplir con una orden de cateo dictada por el juez.

La Fiscalía también afirmó que las investigaciones continuarán bajo los actos de investigación estatal para complementar la búsqueda, localización y aseguramiento de personas, narcóticos, armas de fuego y objetos que pudieran construir evidencia en seguimiento de una carpeta de investigación integrada por Delitos contra la Salud.

“Los resultados presentados fue la incautación de 700 kilos de vegetal verde con características compatibles con el narcótico conocido como marihuana. Así como dosis de vegetal verde seco con características compatibles con el narcótico conocido como marihuana y una báscula”, añadió el comunicado oficial.

Las acciones se suman a los programas del Centro de Líneas de Investigación Preliminar de Narcomenudeo. (FOTO: X:@FiscaliaNL)

Elementos estatales logran incautar 800 kilos de metanfetamina más

Las acciones anteriores se suman a la detención de Almicar “N” el pasado 12 de agosto luego de que elementos de seguridad detuvieran un vehículo con más de 800 kilogramos de droga que estaba entre galones de refresco que llevaba la persona anteriormente mencionada.

De acuerdo con la Mesa de Seguridad Estatal, la detención de Almicar, de 53 años de edad, se llevó a cabo en el puesto de revisión militar “Cucapah”, en el municipio de San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora.

La dependencia afirmó que el hombre conducía un vehículo procedente de Monterrey, Nuevo León y pretendía llegar a San Quintín, Baja California.

“Elementos de la Guardia Nacional observaron inconsistencias en las imágenes del equipo de rayos Gamma”, es parte de lo informado por las autoridades, quienes detallaron que luego de una inspección a la zona de carga fueron hallados paquetes que tenían una sustancia granulada.

El hombre capturado es originario de Sinaloa (Mesa Estatal de Seguridad Sonora)

Una prueba realizada en el mismo operativo, reveló que se halló una sustancia en la unidad y se concluyó que era clorhidrato de metanfetamina, contabilizando mil 863 paquetes, cada uno con un peso aproximado de 450 gramos. Además, fueron asegurados 74 galones con capacidad de 10 litros cada uno, ismos en los que había posiblemente metanfetamina líquida.

Es por ello que lo asegurado y la persona detenida fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que sean realizadas las averiguaciones pertinentes por el hallazgo de 838 kilos de la droga con características propias del “cristal”.