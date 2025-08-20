Gimnasio de La Casa de los Famosos Mexico 3 se habría quedado sin equipo tras la salida de Ninel Conde

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Ninel Conde se convirtió en la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México, y tras su salida, se desató una ola de opiniones divididas entre los televidentes.

Sin embargo, el público no fue el único en reaccionar al cambio, durante la mañana de este martes 19 de agosto, los habitantes se percataron de que varias herramientas del gimnasio ya no estaban.

El primero en darse cuenta fue Aldo de Nigris, quien comentó la situación con Abelito. Pese a que la producción no mencionó las razones, en redes sociales comenzó a circular la versión de que varias de las herramientas pertenecían a Ninel Conde.

Cabe mencionar que desde antes de entrar a la casa, el ‘bombón asesino’ aseguró que una de sus peticiones era contar con un buen equipo para entrenar, y aunque el tema no se abordó en el reality show, las especulaciones tras su salida no se han hecho esperar.

“Se hizo la solicitud, esperamos que nos hayan hecho caso. Sí se hizo la amable solicitud y me dijeron a todo que sí para (firmar). Me hacen favor de tener las cosas del gimnasio que se solicitaron. Esas mancuernitas de juguete no funcionan, necesitamos peso para que se levante el bombón”, dijo entre risas la actriz en “Hoy”.

¿Gimnasio de La Casa de los Famosos estaba equipado por Ninel Conde?

Hasta el momento la producción no se ha pronunciado al respecto, pero Aldo de Nigris dejó entrever que varias de las herramientas pertenecían a Ninel Conde, por lo que en redes sociales los comentarios no se han hecho esperar.

“Se llevó hasta mis ganas de ver el programa”, “Se llevó hasta en rating”, “La neta desde que salió ni he visto la casa” y “No la sacó el público, ella pidió su salida”, son algunos de los mensajes que se leen en redes sociales..

Quién es Ninel Conde, exhabitante de La Casa de los Famosos México

Ninel Conde es una actriz, cantante y presentadora mexicana. Nació el 29 de septiembre de 1976 en Toluca, Estado de México. Ha participado en telenovelas, obras de teatro y producciones musicales, consolidándose como una figura reconocida en el entretenimiento en México.

Dentro de la televisión, ha destacado por sus papeles en telenovelas como “Rebelde”, “Fuego en la sangre”, “Porque el amor manda” y “La fea más bella”. Mientras que en el ámbito musical, ha lanzado varios discos dentro del género pop y regional mexicano, y ha realizado giras nacionales e internacionales.