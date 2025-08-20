FGR destruye más de una tonelada de cocaína en Guerrero

(FOTO: FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), llevó a cabo la destrucción de más de una tonelada de clorhidrato de cocaína asegurada en Guerrero.

De acuerdo con la institución, el acto se realizó en el poblado de Xocomanatlán, en Chilpancingo de los Bravo, donde fueron incinerados una tonelada 211 kilos 669 gramos 500 miligramos de droga, además de 203 objetos relacionados con el delito.

La diligencia ministerial estuvo encabezada por una agente del Ministerio Público Federal (MPF), bajo la supervisión del Órgano Interno de Control, que verificó el conteo, pesaje e identificación del narcótico y de los objetos destruidos.

En el operativo también participaron elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como integrantes de la Guardia Nacional (GN).

(FOTO: FGR)

La FGR detalló que la droga estaba vinculada a una carpeta de investigación por el delito de contra la salud en la modalidad de transporte, y destacó que estas acciones forman parte de la estrategia nacional para combatir el narcotráfico.

Violencia en Guerrero: ejecución de policías y ataques armados a Ministerios Públicos

La mañana del 19 de agosto se confirmó la muerte de 13 elementos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) tras una emboscada perpetrada por un comando aún no identificado. Los hechos ocurrieron el sábado mientras los policías comunitarios se desplazaban por las cercanías de Apantla, en el municipio de Ayutla de los Libres, ubicado en la Costa Chica de Guerrero.

Medios locales informaron que, de manera preliminar, nueve personas fallecieron y cinco resultaron heridas alrededor de las 22:30 horas. Las víctimas, todas con lesiones de arma de fuego, fueron trasladadas al Hospital IMSS-Bienestar de Ayutla, donde se confirmó el deceso de nueve hombres: siete originarios de la comunidad de El Cortijo y dos de El Rincón.

“Con profundo dolor y respeto nos unimos al luto que hoy embarga a la comunidad de El Cortijo, Ayutla de los Libres, Guerrero, por la irreparable pérdida de 7 valientes policías comunitarios que, con entrega y sacrificio, dieron su vida al servicio de la paz y la seguridad de su pueblo”, publicó la cuenta oficial de Ayutla Pueblito Mágico la mañana del domingo.

(FB Ayutla Pueblito Bello /H. Casa de los pueblos. Ayutla de los Libres 2024-2027)

Asimismo, recientemente la FGE de Guerrero informó la detención de dos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) vinculados a un ataque armado al Ministerio Público de Acapulco.

La FGE confirmó la detención de Alejandro “N” y Betzaida “N” por su probable implicación en la agresión contra instalaciones del Ministerio Público y la Policía Investigadora Ministerial en el sector de Barrios Históricos, municipio de Acapulco.

Según las investigaciones, los detenidos habrían ejecutado un ataque armado dirigido a las oficinas de procuración de justicia, lo que provocó daños materiales y puso en riesgo la vida de funcionarios públicos de la fiscalía.