México

FGR destruye más de una tonelada de cocaína en Guerrero

La droga tenía relación con carpetas de investigación por delito contra la salud en modalidad de transporte (tráfico de droga)

Por Carlos Salas

Guardar
(FOTO: FGR)
(FOTO: FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), llevó a cabo la destrucción de más de una tonelada de clorhidrato de cocaína asegurada en Guerrero.

De acuerdo con la institución, el acto se realizó en el poblado de Xocomanatlán, en Chilpancingo de los Bravo, donde fueron incinerados una tonelada 211 kilos 669 gramos 500 miligramos de droga, además de 203 objetos relacionados con el delito.

La diligencia ministerial estuvo encabezada por una agente del Ministerio Público Federal (MPF), bajo la supervisión del Órgano Interno de Control, que verificó el conteo, pesaje e identificación del narcótico y de los objetos destruidos.

En el operativo también participaron elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como integrantes de la Guardia Nacional (GN).

(FOTO: FGR)
(FOTO: FGR)

La FGR detalló que la droga estaba vinculada a una carpeta de investigación por el delito de contra la salud en la modalidad de transporte, y destacó que estas acciones forman parte de la estrategia nacional para combatir el narcotráfico.

Violencia en Guerrero: ejecución de policías y ataques armados a Ministerios Públicos

La mañana del 19 de agosto se confirmó la muerte de 13 elementos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) tras una emboscada perpetrada por un comando aún no identificado. Los hechos ocurrieron el sábado mientras los policías comunitarios se desplazaban por las cercanías de Apantla, en el municipio de Ayutla de los Libres, ubicado en la Costa Chica de Guerrero.

Medios locales informaron que, de manera preliminar, nueve personas fallecieron y cinco resultaron heridas alrededor de las 22:30 horas. Las víctimas, todas con lesiones de arma de fuego, fueron trasladadas al Hospital IMSS-Bienestar de Ayutla, donde se confirmó el deceso de nueve hombres: siete originarios de la comunidad de El Cortijo y dos de El Rincón.

“Con profundo dolor y respeto nos unimos al luto que hoy embarga a la comunidad de El Cortijo, Ayutla de los Libres, Guerrero, por la irreparable pérdida de 7 valientes policías comunitarios que, con entrega y sacrificio, dieron su vida al servicio de la paz y la seguridad de su pueblo”, publicó la cuenta oficial de Ayutla Pueblito Mágico la mañana del domingo.

(FB Ayutla Pueblito Bello
(FB Ayutla Pueblito Bello /H. Casa de los pueblos. Ayutla de los Libres 2024-2027)

Asimismo, recientemente la FGE de Guerrero informó la detención de dos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) vinculados a un ataque armado al Ministerio Público de Acapulco.

La FGE confirmó la detención de Alejandro “N” y Betzaida “N” por su probable implicación en la agresión contra instalaciones del Ministerio Público y la Policía Investigadora Ministerial en el sector de Barrios Históricos, municipio de Acapulco.

Según las investigaciones, los detenidos habrían ejecutado un ataque armado dirigido a las oficinas de procuración de justicia, lo que provocó daños materiales y puso en riesgo la vida de funcionarios públicos de la fiscalía.

Temas Relacionados

CJNGFGRGuerreronarcotráficoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Qué hacen los clavos de olor, aceite de almendras y alcohol etílico mezclados: el uso eficaz para proteger el hogar

Al aprovechar estos ingredientes naturales, los hogares pueden beneficiarse

Qué hacen los clavos de

BTS anuncia “Movie Weeks”, un maratón global de conciertos en cines con proyecciones en México

Las plegarias de las ‘Armys’ fueron escuchadas y ahora podrán disfrutar de su banda favorita en en pantalla gigante

BTS anuncia “Movie Weeks”, un

Por qué AMLO está derrotado a siete años de haber llegado al poder, según Loret de Mola

En su columna Historias de Reportero, Carlos Loret de Mola describe un panorama adverso para López Obrador tras dejar el poder

Por qué AMLO está derrotado

Retiran estructura monumental del ‘Señor del Nicho’ en Tepotzotlán tras 7 años de abandono en vía pública

Vecinos logran la cancelación definitiva del proyecto acusado de ecocidio y uso político-religioso

Retiran estructura monumental del ‘Señor

Este es el batido que reduce la azúcar en la sangre, desinflama articulaciones y disminuye la presión arterial

Para preparar esta bebida refrescante y nutritiva solo necesitas tres ingredientes de cocina

Este es el batido que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe a drogas sintéticas: desmantelan

Golpe a drogas sintéticas: desmantelan 5 “narcolaboratorios” y aseguran más de 3 mil litros de precursores químicos en Sinaloa

Reportan cuatro presuntos sicarios del CJNG abatidos por enfrentar al Ejército en Tangancícuaro, Michoacán

Persecución violenta en Chihuahua: hombre armado irrumpe en casa, amenaza a madre e hijas, roba objetos y auto

Clara Brugada confirma detención de 13 personas por asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz en CDMX

Genaro García Luna denuncia maltrato “extremo” en prisión de EEUU

ENTRETENIMIENTO

BTS anuncia “Movie Weeks”, un

BTS anuncia “Movie Weeks”, un maratón global de conciertos en cines con proyecciones en México

“¡Quita chambas!”: Pablo Chagra discute y le reclama a Marie Claire Harp, conductora digital de La Casa de los Famosos México 3

Jessica Chastain visitará México para promocionar la película “Dreams” junto a Isaac Hernández

Christian Nodal, Belinda y Ángela Aguilar se encuentran de nuevo en los Premios Juventud 2025: estos son los nominados

Facundo abre su corazón y rompe en llanto en La Casa de los Famosos México 3: “La vida me ha hecho un afortunado”

DEPORTES

Pachuca vs LA Galaxy: a

Pachuca vs LA Galaxy: a qué hora y dónde ver en México a los Tuzos en los Cuartos de Final de la Leagues Cup

Toluca vs Orlando City: ¿A qué hora y dónde ver en México el duelo de los cuartos de final de la Leagues Cup?

Juez dicta prisión preventiva para Julio César Chávez Jr.

Sheinbaum asegura que Conade atenderá a equipos de polo acuático que denunciaron falta de recursos

Luchador de WWE revela al Club América como su equipo favorito del futbol