México

En esta fecha el gobierno de Sheinbaum presentará el Paquete Económico 2026

El documento incluirá la iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y los Criterios Generales de Política Económica

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
El periodo ordinario de sesiones
El periodo ordinario de sesiones terminó el pasado 15 de diciembre y el segundo inicia el 1 de febrero de 2025. (Facebook Cámara de Diputados)

Se espera que la Secretaría de Hacienda presente en la Cámara de Diputados, durante el lunes 8 de septiembre, el Paquete Económico 2026, en el cual la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejará ver las prioridades de su segundo año de gobierno.

El documento incluirá la iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y los Criterios Generales de Política Económica para el año siguiente y deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre.

Algunos analistas económicos apuntan que el presupuesto del segundo año estará presionado por el aumento de los programas sociales y los apoyos financieros a Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que prevén muestre un enfoque en la sostenibilidad fiscal.

Otro de los retos será la reducción del déficit público, el cual subió al 5.9 % del PIB en 2024 y para 2025, el gobierno federal se puso como meta reducirlo a 3.9 %.

FOTO DE ARCHIVO. El secretario
FOTO DE ARCHIVO. El secretario de Hacienda de México, Edgar Amador Zamora, habla durante un evento para presentar un plan largamente esperado que busca fortalecer a Pemex, agobiada por fuertes deudas financiera y con proveedores y tiene una producción de hidrocarburos en declive, en Ciudad de México, México, el 5 de agosto de 2025. REUTERS/Henry Romero

En materia de política monetaria y cambiaria, Bx+ anticipa una tasa de interés objetivo de 7.25% y un tipo de cambio de 20.70 pesos por dólar al cierre de 2026.

Estas variables, junto con la inflación y el crecimiento, conforman el marco macroeconómico que servirá de base para la planeación presupuestal.

No obstante, la volatilidad de los mercados y la incertidumbre global obligan a mantener un enfoque flexible y realista en la formulación de los supuestos.

El economista Gerónimo Ugarte, de Valmex, advirtió que “las proyecciones del gobierno deberán ser más realistas”, ya que el entorno macroeconómico presenta desafíos que exigen ajustes en las estimaciones de crecimiento, ingresos y producción petrolera.

Uno de los puntos críticos señalados por Ugarte es la necesidad de ajustar las proyecciones sobre la plataforma de producción de petróleo y el precio de la mezcla de exportación de crudo.

El economista de Valmex advirtió que “sí podríamos ver un ajuste en los ingresos petroleros, porque es lo que hemos visto este año, una caída en los ingresos petroleros por el menor precio del crudo”.

Esta tendencia obliga a Hacienda a revisar sus estimaciones sobre los recursos provenientes del sector energético, que históricamente han representado una fuente relevante para las finanzas públicas mexicanas.

El grupo financiero Bx+ proyecta para 2026 un Producto Interno Bruto (PIB) de 1.7% y una inflación de 3.80%, cifras que contrastan con el rango de crecimiento de entre 1.5% y 2.5% anticipado en los pre-criterios presentados por la Secretaría de Hacienda.

El consenso de analistas sitúa la expectativa de expansión económica en 1.2%, lo que refleja una visión más cautelosa respecto al dinamismo de la economía mexicana.

Esta diferencia en las previsiones no es menor, ya que, como explicó Iván Arias, director de Estudios Económicos de Banamex, “cuando se tiene una menor expectativa de crecimiento del PIB eso afecta la recaudación, porque al final muchos de los impuestos son proporcionales al ingreso”.

La relación directa entre el desempeño económico y la capacidad recaudatoria del Estado obliga a revisar con rigor los supuestos que sustentan el paquete fiscal.

El documento que Hacienda presentará al Congreso delineará los objetivos para la estabilización de la deuda pública en el mediano plazo, en un entorno caracterizado por “varios riesgos, principalmente económicos”, según Arias.

La sostenibilidad fiscal y la prudencia en el manejo de la deuda se perfilan como los ejes centrales de la estrategia oficial, que buscará equilibrar el crecimiento, los ingresos y la disciplina en el gasto.

Diversos analistas coinciden en que el Paquete Económico 2026 será determinante para definir el rumbo de la política fiscal y la credibilidad de las metas gubernamentales.

Temas Relacionados

SHCPPaquete Económico 2026mexico-noticias

Más Noticias

¿Información sobre tu viaje? Checa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información te interesa

¿Información sobre tu viaje? Checa

Trabajadoras sexuales protestas y bloquean Calzada de Tlalpan en CDMX

La manifestación se debe al inicio de obras para la construcción de la Ciclovía Tenochtitlán, que correrá desde el Zócalo de la Ciudad de México hasta el Estadio Azteca

Trabajadoras sexuales protestas y bloquean

Metro CDMX y Metrobús hoy 19 de agosto: continúa el servicio lento en la Línea 3 por retiro de un objeto en vías

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Receta de chilaquiles con tortilla de nopal, bajos en calorías y ricos en proteína que ayudan a formar masa muscular

Esta alternativa a la preparación tradicional aporta muchos beneficios a la salud sin sacrificar el sabor

Receta de chilaquiles con tortilla

Pollo Ortiz ‘trolea‘ a Fernando Ceballos por los próximos cinco partidos que tendrá Chivas: “A quién van a poner de interino”

El equipo de Milito tendrá un calendario complicado en las siguientes jornadas

Pollo Ortiz ‘trolea‘ a Fernando
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajador de EEUU presume entrega

Embajador de EEUU presume entrega de Julio César Chávez Jr. a México con fotografía y destaca cooperación binacional

Editorial reacciona a resolución del caso de Anabel Hernández y Televisa

Uno a uno, los cargos contra El Mayo Zambada que estarían fuera de su declaración de culpabilidad

EEUU amplía plazo para emitir sanciones en contra de CIBanco, Intercam y Vector por riesgo de lavado de dinero

Revelan primeras imágenes de la detención de Julio César Chávez Jr. en México

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: comienza la prueba del presupuesto semanal la tarde de hoy 19 de agosto

Quién era Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño que fue asesinado en Jalisco

Ninel Conde confiesa su top 3 para ganar ‘La Casa de los Famosos México’

Los Panchos anuncian concierto por Día del Adulto Mayor con invitada especial

Revelan supuestos detalles sobre la relación entre Galilea Montijo e Isaac Moreno: “El mandón es el novio”

DEPORTES

Pollo Ortiz ‘trolea‘ a Fernando

Pollo Ortiz ‘trolea‘ a Fernando Ceballos por los próximos cinco partidos que tendrá Chivas: “A quién van a poner de interino”

Toluca vs Orlando City, IA predice al semifinalista de la Leagues Cup

Escorpión Dorado responde a Faitelson por burlarse de su pelea en el Supernova Strikers: “No fui de chillón”

México queda eliminado de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025

Julio César Chávez está “deshecho” tras la deportación del Junior a México, reveló Mauricio Sulaimán