En esta fecha el gobierno de Sheinbaum presentará el Paquete Económico 2026

Se espera que la Secretaría de Hacienda presente en la Cámara de Diputados, durante el lunes 8 de septiembre, el Paquete Económico 2026, en el cual la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejará ver las prioridades de su segundo año de gobierno.

El documento incluirá la iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y los Criterios Generales de Política Económica para el año siguiente y deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre.

Algunos analistas económicos apuntan que el presupuesto del segundo año estará presionado por el aumento de los programas sociales y los apoyos financieros a Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que prevén muestre un enfoque en la sostenibilidad fiscal.

Otro de los retos será la reducción del déficit público, el cual subió al 5.9 % del PIB en 2024 y para 2025, el gobierno federal se puso como meta reducirlo a 3.9 %.

El secretario de Hacienda de México, Edgar Amador Zamora

En materia de política monetaria y cambiaria, Bx+ anticipa una tasa de interés objetivo de 7.25% y un tipo de cambio de 20.70 pesos por dólar al cierre de 2026.

Estas variables, junto con la inflación y el crecimiento, conforman el marco macroeconómico que servirá de base para la planeación presupuestal.

No obstante, la volatilidad de los mercados y la incertidumbre global obligan a mantener un enfoque flexible y realista en la formulación de los supuestos.

El economista Gerónimo Ugarte, de Valmex, advirtió que “las proyecciones del gobierno deberán ser más realistas”, ya que el entorno macroeconómico presenta desafíos que exigen ajustes en las estimaciones de crecimiento, ingresos y producción petrolera.

Uno de los puntos críticos señalados por Ugarte es la necesidad de ajustar las proyecciones sobre la plataforma de producción de petróleo y el precio de la mezcla de exportación de crudo.

El economista de Valmex advirtió que “sí podríamos ver un ajuste en los ingresos petroleros, porque es lo que hemos visto este año, una caída en los ingresos petroleros por el menor precio del crudo”.

Esta tendencia obliga a Hacienda a revisar sus estimaciones sobre los recursos provenientes del sector energético, que históricamente han representado una fuente relevante para las finanzas públicas mexicanas.

El grupo financiero Bx+ proyecta para 2026 un Producto Interno Bruto (PIB) de 1.7% y una inflación de 3.80%, cifras que contrastan con el rango de crecimiento de entre 1.5% y 2.5% anticipado en los pre-criterios presentados por la Secretaría de Hacienda.

El consenso de analistas sitúa la expectativa de expansión económica en 1.2%, lo que refleja una visión más cautelosa respecto al dinamismo de la economía mexicana.

Esta diferencia en las previsiones no es menor, ya que, como explicó Iván Arias, director de Estudios Económicos de Banamex, “cuando se tiene una menor expectativa de crecimiento del PIB eso afecta la recaudación, porque al final muchos de los impuestos son proporcionales al ingreso”.

La relación directa entre el desempeño económico y la capacidad recaudatoria del Estado obliga a revisar con rigor los supuestos que sustentan el paquete fiscal.

El documento que Hacienda presentará al Congreso delineará los objetivos para la estabilización de la deuda pública en el mediano plazo, en un entorno caracterizado por “varios riesgos, principalmente económicos”, según Arias.

La sostenibilidad fiscal y la prudencia en el manejo de la deuda se perfilan como los ejes centrales de la estrategia oficial, que buscará equilibrar el crecimiento, los ingresos y la disciplina en el gasto.

Diversos analistas coinciden en que el Paquete Económico 2026 será determinante para definir el rumbo de la política fiscal y la credibilidad de las metas gubernamentales.