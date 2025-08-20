Dos niñas caminaban con su madre en Tepatitlán cuando fueron atacadas con un desarmador; el agresor ya fue detenido

Édgar Eduardo 'N' es vinculado a proceso por atacar a dos menores con un desarmador. (FGE Jalisco)

La Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) detuvo y vinculó a proceso a un individuo identificado como Édgar Eduardo “N” por su probable responsabilidad en el ataque con un desarmador a dos niñas en vías públicas del municipio de Tepatitlán de Morelos.

Según el reporte oficial, el imputado fue puesto a disposición de las autoridades el pasado 15 de agosto luego de que se registraran los hechos, donde las menores resultaron con heridas producidas por un objeto punzocortante. Según explicaron voceros de la Fiscalía Estatal, el operativo permitió asegurar al sospechoso en la zona donde ocurrieron las agresiones.

“Por su presunta responsabilidad en el delito de lesiones calificadas contra dos niñas, un hombre fue detenido y vinculado a proceso en el Municipio de Tepatitlán de Morelos”, explicó la FGE a través de un comunicado.

La Fiscalía reitera su compromiso de proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes en Jalisco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fiscalía de Jalisco promete cero impunidad tras ataque a niñas en Tepatitlán

De acuerdo con las indagatorias, las víctimas caminaban junto a su madre luego de salir de una tienda cuando se encontraron con el imputado, quien aparentemente es un familiar.

Este se ofreció a acompañarlas, pero minutos después tomó por sorpresa a una de las menores y la lesionó con el objeto punzocortante. Tras soltarla, repitió la agresión contra la segunda niña y posteriormente huyó del lugar.

La madre de inmediato trasladó a ambas a recibir atención médica, ya que presentaban heridas de consideración. Tras la denuncia formal, el Ministerio Público inició las pesquisas que permitieron identificar al agresor.

“Se logró acreditar su probable participación en los hechos”, precisó la autoridad ministerial.

Con esos elementos, se solicitó y obtuvo una orden de captura en su contra, misma que fue cumplimentada sin contratiempos. Posteriormente, en la audiencia de control, el juez analizó las pruebas presentadas y resolvió vincular a proceso al señalado por el delito de lesiones calificadas, previsto en el artículo 206 del Código Penal de Jalisco.

El presunto agresor, familiar de las víctimas, recibe prisión preventiva y enfrenta cargos por lesiones calificadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía subrayó que como medida cautelar se dictó prisión preventiva oficiosa por el lapso de un año, en tanto que el plazo para el cierre de la investigación complementaria será de tres meses.

“El proceso continuará hasta esclarecer totalmente los hechos”, destacó la institución.

La dependencia estatal enfatizó que estos actos de violencia no quedarán impunes y que se trabaja para garantizar justicia a las víctimas. “No habrá tolerancia contra quienes atenten contra niñas, niños y adolescentes”, puntualizó en el comunicado oficial.

Finalmente, la autoridad reiteró su compromiso de mantener acciones firmes en la persecución de delitos que vulneran la seguridad e integridad de la niñez. Con ello, aseguró, se busca enviar un mensaje claro de que en Jalisco se privilegiará la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad.