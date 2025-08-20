México

Clima del 20 de agosto en México: un vistazo detallado a las condiciones por región

El Servicio Meteorológico Nacional se encarga de brindar información oportuna de los fenómenos meteorológicos

Por Infobae Noticias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

México enfrenta una semana con cambios de temperatura que afectarán a las distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido varias alertas debido a fenómenos atmosféricos que podrían impactar la vida cotidiana de los ciudadanos. Las temperaturas y condiciones varían significativamente de un estado a otro, lo que requiere atención.

Es crucial que la población se mantenga informada y tome las precauciones necesarias para enfrentar las temperaturas estimadas en el pronóstico del clima. A continuación, se presenta un análisis detallado para cada estado, incluyendo recomendaciones para mitigar los posibles efectos.

Pronóstico del tiempo para este 20 de agosto

El monzón mexicano y divergencia en altura mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes en zonas de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Nayarit; lluvias puntuales fuertes en Durango, así como intervalos de chubascos en Baja California Sur. Una circulación ciclónica en altura sobre el noreste mexicano, propiciará chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas con fuertes rachas de viento, descargas eléctricas y posible caída de granizo en dicha región.

Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, el desplazamiento de la onda tropical num. 23 al sur de Michoacán y Colima, e inestabilidad atmosférica, generarán lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, occidente, centro y sur del país. El paso de la onda tropical núm. 24 sobre la península de Yucatán y un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, generarán lluvias fuertes a muy fuertes en ambas regiones, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca (oeste) y Chiapas (oeste y sur).

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, litoral del Pacífico y golfo de México, así como en la península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 45 °C en Baja California (noreste). A partir de este día, comienza una nueva onda de calor para Baja California Sur.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Martes 19 de agosto: Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (oeste) y Chiapas (oeste y sur). Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Veracruz.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Durango, Jalisco, Colima, Estado de México, Morelos, Puebla, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, San Luis Potosí, Tlaxcala y Cuidad de México. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas; con posibles tolvaneras: Baja California.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, así como costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí (centro y este), Nayarit, Jalisco, Michoacán (suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (norte y suroeste), Guerrero, Oaxaca, Chiapas (suroeste), Veracruz, Tabasco (este), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes (sur y oeste), Colima, Guanajuato (sur y noreste) y Morelos (centro y sur).

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas altas de Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Nota: Las lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

El clima puede variar en
El clima puede variar en cada zona o región del país. (Imagen ilustrativa Infobae)

Aunque el clima puede regalarnos días cálidos y hermosas tardes lluviosas, también puede llegar a convertirse en un peligro si sus condiciones se vuelven extremas.

En caso de que las condiciones meteorológicas pudieran empeorar o considerarse de riesgo, las autoridades estatales y de Protección Civil se darán a la tarea de informar a la población para que puedan refugiarse de forma oportuna.

