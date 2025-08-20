Clima del 20 de agosto en México: un vistazo detallado a las condiciones por región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

México enfrenta una semana con cambios de temperatura que afectarán a las distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido varias alertas debido a fenómenos atmosféricos que podrían impactar la vida cotidiana de los ciudadanos. Las temperaturas y condiciones varían significativamente de un estado a otro, lo que requiere atención.

Es crucial que la población se mantenga informada y tome las precauciones necesarias para enfrentar las temperaturas estimadas en el pronóstico del clima. A continuación, se presenta un análisis detallado para cada estado, incluyendo recomendaciones para mitigar los posibles efectos.

Pronóstico del tiempo para este 20 de agosto

El monzón mexicano y divergencia en altura mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes en zonas de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Nayarit; lluvias puntuales fuertes en Durango, así como intervalos de chubascos en Baja California Sur. Una circulación ciclónica en altura sobre el noreste mexicano, propiciará chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas con fuertes rachas de viento, descargas eléctricas y posible caída de granizo en dicha región.

Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, el desplazamiento de la onda tropical num. 23 al sur de Michoacán y Colima, e inestabilidad atmosférica, generarán lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, occidente, centro y sur del país. El paso de la onda tropical núm. 24 sobre la península de Yucatán y un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, generarán lluvias fuertes a muy fuertes en ambas regiones, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca (oeste) y Chiapas (oeste y sur).

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, litoral del Pacífico y golfo de México, así como en la península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 45 °C en Baja California (noreste). A partir de este día, comienza una nueva onda de calor para Baja California Sur.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Martes 19 de agosto: Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (oeste) y Chiapas (oeste y sur). Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Veracruz.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Durango, Jalisco, Colima, Estado de México, Morelos, Puebla, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, San Luis Potosí, Tlaxcala y Cuidad de México. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas; con posibles tolvaneras: Baja California.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, así como costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí (centro y este), Nayarit, Jalisco, Michoacán (suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (norte y suroeste), Guerrero, Oaxaca, Chiapas (suroeste), Veracruz, Tabasco (este), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes (sur y oeste), Colima, Guanajuato (sur y noreste) y Morelos (centro y sur).

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas altas de Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Nota: Las lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Aunque el clima puede regalarnos días cálidos y hermosas tardes lluviosas, también puede llegar a convertirse en un peligro si sus condiciones se vuelven extremas.

En caso de que las condiciones meteorológicas pudieran empeorar o considerarse de riesgo, las autoridades estatales y de Protección Civil se darán a la tarea de informar a la población para que puedan refugiarse de forma oportuna.