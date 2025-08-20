Caen 9 en Veracruz con armas, droga y vehículos, un menor de edad está implicado

(FOTO: FGE Veracruz)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz cateó varios domicilios en un operativo en conjunto permitiendo detener a nueve personas (entre ellos un menor de edad) e incautar diversas envolturas de droga.

En un primer operativo en San Andrés Tuxtla, la FGE en conjunto con fiscales, peritos policías ministeriales, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Público Estatal (SSP) y la Policía Municipal catearon dos inmuebles ubicados en la localidad La Nueva Victoria.

En este predio se detuvieron a tres personas (aún sin identificar) y se incautaron los siguientes objetos:

Una báscula gramera digital

Hierba con características de la marihuana

Un radio

Una sustancia granulada de color blanco

Una libreta con anotaciones diversas

Pipas con fines de uso para droga

Una motocicleta sin número de identificación vehicular

El segundo cateo se llevó a cabo en la calle Vicente Guerrero del mismo municipio, donde se detuvieron a otras tres personas en flagrancia y se aseguraron los siguientes objetos:

Una piedra con características similares a las del cristal

Cartuchos balísticos

Básculas grameras

Pipas de cristal y hechizas

Bolsas de plástico

Una libreta con anotaciones diversas

Hierba seca con características similares a la marihuana

Motocicletas

Un vehículo

Imagen ilustrativa - Bolsas de droga con piedras similares al cristal. (Pennsylvania Attorney General Dave Sunday)

“Respetando su derechos humanos y el debido proceso, los cinco detenidos fueron presentados ante el fiscal correspondiente de la Fiscalía Regional Cosamaloapan para que defina su situación jurídica.

“El sexto detenido, un adolescente con identidad resguardada, fue presentado ante el Fiscal Especializado en Justicia Penal para Adolescentes”, apuntó la dependencia.

Caen tres personas más por delitos contra instituciones de seguridad pública, robo y contra la salud

(FOTO: FGE Veracruz)

Considerados como objetivos prioritarios, la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos realizó la imputación en contra de José Guadalupe “N”, Lucrecia “N” y Charly Gabrish y/o Charly Gabriel “N”, considerados objetivos prioritarios en la zona de Agua Dulce.

“Los implicados están acusados como probables responsables de los delitos contra las instituciones de seguridad pública, robo específico en su modalidad de detentación de vehículo con reporte de robo y contra la salud”, apuntó la FGE.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de agosto en la colonia El Muelle, municipio de Agua Dulce, cuando los imputados presuntamente amenazaron con armas de fuego y agredieron verbalmente a elementos policiacos que se encontraban en el cumplimiento de sus funciones.

Al momento de su detención, les fueron aseguradas armas, sustancias con características similares al cristal y un vehículo con reporte de robo.

Agreden con arma de fuego a policías estatales en Veracruz. (Infobae)

“El juez dictó como medida cautelar para José Guadalupe “N” y Lucrecia “N”, prisión preventiva oficiosa, y para Charly Gabrish y/o Charly Gabriel “N”, prisión preventiva justificada, dentro del proceso penal 95/2025“, finalizó el comunicado.