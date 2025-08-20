México

Caen 9 en Veracruz con armas, droga y vehículos, un menor de edad está implicado

En operativos conjuntos se logró incautar marihuana, cristal, cocaína y cartuchos útiles

Por Carlos Salas

(FOTO: FGE Veracruz)
(FOTO: FGE Veracruz)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz cateó varios domicilios en un operativo en conjunto permitiendo detener a nueve personas (entre ellos un menor de edad) e incautar diversas envolturas de droga.

En un primer operativo en San Andrés Tuxtla, la FGE en conjunto con fiscales, peritos policías ministeriales, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Público Estatal (SSP) y la Policía Municipal catearon dos inmuebles ubicados en la localidad La Nueva Victoria.

En este predio se detuvieron a tres personas (aún sin identificar) y se incautaron los siguientes objetos:

  • Una báscula gramera digital
  • Hierba con características de la marihuana
  • Un radio
  • Una sustancia granulada de color blanco
  • Una libreta con anotaciones diversas
  • Pipas con fines de uso para droga
  • Una motocicleta sin número de identificación vehicular

El segundo cateo se llevó a cabo en la calle Vicente Guerrero del mismo municipio, donde se detuvieron a otras tres personas en flagrancia y se aseguraron los siguientes objetos:

  • Una piedra con características similares a las del cristal
  • Cartuchos balísticos
  • Básculas grameras
  • Pipas de cristal y hechizas
  • Bolsas de plástico
  • Una libreta con anotaciones diversas
  • Hierba seca con características similares a la marihuana
  • Motocicletas
  • Un vehículo
Imagen ilustrativa - Bolsas de
Imagen ilustrativa - Bolsas de droga con piedras similares al cristal. (Pennsylvania Attorney General Dave Sunday)

“Respetando su derechos humanos y el debido proceso, los cinco detenidos fueron presentados ante el fiscal correspondiente de la Fiscalía Regional Cosamaloapan para que defina su situación jurídica.

“El sexto detenido, un adolescente con identidad resguardada, fue presentado ante el Fiscal Especializado en Justicia Penal para Adolescentes”, apuntó la dependencia.

Caen tres personas más por delitos contra instituciones de seguridad pública, robo y contra la salud

(FOTO: FGE Veracruz)
(FOTO: FGE Veracruz)

Considerados como objetivos prioritarios, la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos realizó la imputación en contra de José Guadalupe “N”, Lucrecia “N” y Charly Gabrish y/o Charly Gabriel “N”, considerados objetivos prioritarios en la zona de Agua Dulce.

“Los implicados están acusados como probables responsables de los delitos contra las instituciones de seguridad pública, robo específico en su modalidad de detentación de vehículo con reporte de robo y contra la salud”, apuntó la FGE.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de agosto en la colonia El Muelle, municipio de Agua Dulce, cuando los imputados presuntamente amenazaron con armas de fuego y agredieron verbalmente a elementos policiacos que se encontraban en el cumplimiento de sus funciones.

Al momento de su detención, les fueron aseguradas armas, sustancias con características similares al cristal y un vehículo con reporte de robo.

Agreden con arma de fuego
Agreden con arma de fuego a policías estatales en Veracruz. (Infobae)

“El juez dictó como medida cautelar para José Guadalupe “N” y Lucrecia “N”, prisión preventiva oficiosa, y para Charly Gabrish y/o Charly Gabriel “N”, prisión preventiva justificada, dentro del proceso penal 95/2025“, finalizó el comunicado.

