“Aquí el único triángulo que existe”: Maribel Guardia reacciona tras señalamientos de infidelidad a Marco Chacón

El matrimonio entre Maribel Guardia y Marco Chacón se ha mantenido sólido por más de una década, pese a las constantes polémicas mediáticas que los rodean.

Ahora, los rumores de infidelidad apuntan directamente a la actriz costarricense, a quien acusan de haber tenido un aparente romance con el actor Emmanuel Orenday, con quien compartió créditos en la serie Cómplices.

Fue una reciente publicación de TVNotas la que encendió la controversia, asegurando que Maribel habría mantenido un supuesto idilio con su compañero de proyecto durante los descansos de grabaciones.

Sin embargo, la actriz no tardó en reaccionar desde sus redes sociales y esto dijo.

Maribel Guardia y Marco Chacón se casaron en 2011 y llevan juntos como pareja más de dos décadas (Foto: Instagram)

Lo que se sabe de la supuesta infidelidad de Maribel Guardia

De acuerdo con la entrevista publicada en la revista, una mujer cercana a Maribel Guardia aseguró que la actriz vivió una aventura con Orenday mientras filmaban la serie Cómplices.

“En los descansos, él se metía al camerino de ella para darse sus besos. Andaban muy emocionados. Maribel le dio una cucharada de su propio chocolate a su esposo”, señaló la fuente anónima.

Además, la misma persona afirmó que el romance aparentemente no fue secreto para el equipo de producción:

“Por supuesto que Maribel negará lo que pasó. Quiere mantener las apariencias de un matrimonio perfecto, pero todos los que participamos en la serie, Lucía Méndez, Laura Flores y los de la producción lo vimos. Maribel debe hacer lo que le hace feliz, al igual que Marco lo hace”.

La actriz costarricense comparte cómo el trauma ha marcado su vida emocional y sentimental (Recorte)

Maribel Guardia responde: “Dicen, cuentan y hasta inventan”

Después de que el rumor se viralizara, Maribel Guardia publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías junto a Marco Chacón, dejando ver la complicidad y amor que los une.

“Dicen, cuentan y hasta inventan. Aquí el único triángulo que existe es: él, el amor y yo. De testigo la cámara que tomó estas fotos El resto es puro chisme maltrecho con remitente obvio aunque anónimo”, escribió en su post del 20 de agosto.

La publicación fue rápidamente inundada con mensajes de apoyo, en donde seguidores y amigos aplaudieron su relación.

“Dios bendiga su amor por siempre atte una de las damas de honor de esa hermosa boda”, comentó una usuaria. “Que Dios los bendiga siempre, hermosa pareja”, escribió otro seguidor. “Me encanta verlos juntos y ser testigo de su amor, su lealtad, su química etc. por tantos años!”, añadió otro mensaje.

Con esta respuesta, Maribel Guardia dejó en claro que no permitirá que los rumores afecten su matrimonio, el cual ha demostrado fortaleza incluso frente a situaciones mediáticas mucho más complejas.