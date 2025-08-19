Sheinbaum se reúne con Ricardo Monreal y Adán Augusto López en Palacio Nacional

La presidenta adelantó que las diferencias entre ambos se resolverán. Crédito: Cuartoscuro

Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena y la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, llegaron este lunes por la tarde a Palacio Nacional para la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

La reunión entre la presidenta de la República y los coordinadores de Morena en el Congreso (Ricardo Monreal y Adán Augusto López) tiene el propósito de revisar la agenda de reformas que Sheinbaum busca impulsar en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre.

Otro tema de gran relevancia será la reforma electoral anunciada por la presidenta Sheinbaum, quien expresó su intención de presentar en enero de 2026 el proyecto en el cual propone eliminar la figura de diputados y senadores plurinominales.

Este lunes en Puebla, Ricardo Monreal adelantó que la charla con la presidenta de la República abarcará desde la posible reforma electoral, hasta las leyes que faltan en materia de reforma judicial, como son Ley de Amparo, Ley de la Delincuencia Organizada, también el Código Federal de Procedimientos Penales, y de lo contencioso administrativo, entre otros temas.

Este lunes por la noche, Adán Augusto López ingresó a Palacio Nacional sin conceder declaraciones a la prensa, mientras que Ignacio Mier Armenta, vicecoordinador de Morena en el Senado, rechazó que en la reunión se vaya a abordar una posible relevo en la coordinación de la bancada y se limitó a apoyar al tabasqueño.