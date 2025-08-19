México

Sheinbaum se reúne con Ricardo Monreal y Adán Augusto López en Palacio Nacional

La presidenta de la República y los coordinadores parlamentarios de Morena revisarán la agenda legislativa

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
La presidenta adelantó que las
La presidenta adelantó que las diferencias entre ambos se resolverán. Crédito: Cuartoscuro

Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena y la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, llegaron este lunes por la tarde a Palacio Nacional para la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

La reunión entre la presidenta de la República y los coordinadores de Morena en el Congreso (Ricardo Monreal y Adán Augusto López) tiene el propósito de revisar la agenda de reformas que Sheinbaum busca impulsar en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre.

Otro tema de gran relevancia será la reforma electoral anunciada por la presidenta Sheinbaum, quien expresó su intención de presentar en enero de 2026 el proyecto en el cual propone eliminar la figura de diputados y senadores plurinominales.

Este lunes en Puebla, Ricardo Monreal adelantó que la charla con la presidenta de la República abarcará desde la posible reforma electoral, hasta las leyes que faltan en materia de reforma judicial, como son Ley de Amparo, Ley de la Delincuencia Organizada, también el Código Federal de Procedimientos Penales, y de lo contencioso administrativo, entre otros temas.

Este lunes por la noche, Adán Augusto López ingresó a Palacio Nacional sin conceder declaraciones a la prensa, mientras que Ignacio Mier Armenta, vicecoordinador de Morena en el Senado, rechazó que en la reunión se vaya a abordar una posible relevo en la coordinación de la bancada y se limitó a apoyar al tabasqueño.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumMorenamexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 18 de agosto: ‘Jefa’ anuncia primera llamada para arrancar la prueba final del líder

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes para la prueba del líder

La Casa de los Famosos

Perrita muere al salvar a su dueña de un intento de feminicidio en Puebla

El agresor fue detenido y vinculado a proceso por violencia familiar y crueldad animal tras la muerte de la mascota

Perrita muere al salvar a

El top de las mejores series de Netflix en México

Las series han presentado un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

El top de las mejores

Gala Montes reaparece con este mensaje tras derrota contra Alana Flores en ‘Supernova Strikers’

La streamer no sólo ganó el combate contra Gala Montes, sino que recibió felicitaciones públicas de figuras como Alfredo Adame, Gomita y Adrián Marcelo, desatando una ola de apoyo en redes sociales

Gala Montes reaparece con este

Estas son las razones por las que deberías de consumir plátano con frecuencia

Contrario a lo que se piensa, esta fruta puede ser consumida por diabéticos

Estas son las razones por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe de más de 7

Golpe de más de 7 mil millones de pesos al narco: aseguran bodegas en Culiacán con metanfetamina y precursores químicos

“Deseo declararme culpable”: revelan documento firmado por El Mayo Zambada con el que renunciaría a juicio en Texas

DEA va contra los “guardianes” de los cárteles por trasiego de fentanilo y metanfetamina en la frontera

Departamento de Justicia de EEUU pide más tiempo para resolver condiciones de encarcelamiento de Rafael Caro Quintero

Fiscalía de Michoacán asegura más de 2 mil 400 dosis de metanfetamina y marihuana en Morelia

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 18 de agosto: ‘Jefa’ anuncia primera llamada para arrancar la prueba final del líder

El top de las mejores series de Netflix en México

Gala Montes reaparece con este mensaje tras derrota contra Alana Flores en ‘Supernova Strikers’

Afirman que Lalo Salazar ‘huyó’ de Laura Flores porque ella le iba a regalar un departamento y presionaba para casarse

Kalimba enfrenta bipolaridad, epilepsia y la presión de ser abordado por sus fans: “Necesito apagar el personaje”

DEPORTES

Tigres vs América: estas son

Tigres vs América: estas son las sanciones que recibieron los aficionados que protagonizaron pelea en el estadio

El mensaje que David Faitelson dedicó a Alana Flores tras vencer a Gala Montes en el Supernova Strikers 2025

Liga MX: así va la tabla general de posiciones del Apertura 2025

Cuándo juegan Edson Álvarez y Santiago Giménez en Europa esta semana

Supernova Strikers 2025 en vivo: Alana le gana a Gala Montes por decisión unánime