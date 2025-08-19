México

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Monterrey

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Por Infobae Noticias

Guardar
Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Monterrey este 19 de agosto:

El tiempo para este martes en Monterrey alcanzará los 36 grados, mientras que la temperatura mínima será de 21 grados. El pronóstico del índice de los rayos UV es de 12.

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 4%, con una nubosidad del 22%, durante el día; y del 13%, con una nubosidad del 17%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 33 kilómetros por hora en el día y los 33 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Monterrey (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre canículas, el clima de Monterrey

La mejor temporada para pasear por la capital regia es de enero a agosto y de octubre a diciembre, temporada en la que se registra un clima cálido o caluroso, donde apenas hay lluvias y con temperaturas que van de los 27 a 35 grados.

Debido a que en el verano las temperaturas son extremadamente altas, la capital vive una sequía que llega a su nivel más alto entre julio o agosto, una temporada que también es conocida como “canícula”.

En contraste, la época de lluvia comienza en el otoño, siendo el noveno mes del año el de más precipitaciones, no obstante, ha habido veces en las que han ocurrido tormentas que dejan severas inundaciones entre abril y junio. En enero, el mes más frío, el termómetro desciende a una media de 14 grados aunque el “día más frío” usualmente se registra en febrero.

Según las marcas, la temperatura mínima registrada en la historia de la ciudad fue la de 1983, cuando el termómetro marcó -7.5 grados, mientras que la última nevada cayó en diciembre de 2004; en contraste, el día más caluroso se registró el 24 de abril de 1958, cuando se alcanzaron los 48 grados.

Entre julio y agosto Monterrey
Entre julio y agosto Monterrey vive una fuerte época de sequía. (Cuartoscuro)

Qué tipo de clima hay en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha vuelto en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diversas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas oscilen los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden hallar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

El tiempo promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura más baja se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático México sufrirá en un futuro un decrecimiento de las precipitaciones anuales y un incremento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una alza en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaMonterreyNuevo Leónmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

INE aprueba más de 7 mil millones de pesos de presupuesto para partidos políticos, esto recibirá cada instituto

El organismo en materia electoral aprobó el anteproyecto de presupuesto para el año 2026

INE aprueba más de 7

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 18 de agosto: ‘Jefa’ anuncia segunda llamada para arrancar la prueba final del líder

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes para la prueba del líder

La Casa de los Famosos

Reduce la presión arterial y elimina el hígado graso con este quelite mexicano que también fortalece los hueso

Aunque antes era muy consumido, en la actualidad pocos mexicanos lo incluyen en su alimentación

Reduce la presión arterial y

Maribel Guardia defiende a Ángela Aguilar de los ataques por su relación con Nodal: “Vivimos en una sociedad machista”

La actriz costarricense alzó la voz tras la ola de críticas hacia Ángela Aguilar, señalando la desigualdad con la que se juzga a mujeres y hombres en el mundo del entretenimiento, y pidiendo un trato más justo para todas

Maribel Guardia defiende a Ángela

Preparatoria en CDMX y Edomex: SEP publica este 19 de agosto resultados de asignación

Este año el 95 % de los más de 270 mil aspirantes quedó en alguna de sus tres primeras opciones

Preparatoria en CDMX y Edomex:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe de más de 7

Golpe de más de 7 mil millones de pesos al narco: aseguran bodegas en Culiacán con metanfetamina y precursores químicos

“Deseo declararme culpable”: revelan documento firmado por El Mayo Zambada con el que renunciaría a juicio en Texas

DEA va contra los “guardianes” de los cárteles por trasiego de fentanilo y metanfetamina en la frontera

Departamento de Justicia de EEUU pide más tiempo para resolver condiciones de encarcelamiento de Rafael Caro Quintero

Fiscalía de Michoacán asegura más de 2 mil 400 dosis de metanfetamina y marihuana en Morelia

ENTRETENIMIENTO

Maribel Guardia defiende a Ángela

Maribel Guardia defiende a Ángela Aguilar de los ataques por su relación con Nodal: “Vivimos en una sociedad machista”

“Poner el cuerno”: polémica pregunta de Emiliano Aguilar sería indirecta para su cuñado Christian Nodal

La canción más escuchada en Apple México hoy

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 18 de agosto: ‘Jefa’ anuncia primera llamada para arrancar la prueba final del líder

El top de las mejores series de Netflix en México

DEPORTES

Tigres vs América: estas son

Tigres vs América: estas son las sanciones que recibieron los aficionados que protagonizaron pelea en el estadio

El mensaje que David Faitelson dedicó a Alana Flores tras vencer a Gala Montes en el Supernova Strikers 2025

Liga MX: así va la tabla general de posiciones del Apertura 2025

Cuándo juegan Edson Álvarez y Santiago Giménez en Europa esta semana

Supernova Strikers 2025 en vivo: Alana le gana a Gala Montes por decisión unánime