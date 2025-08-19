México

Ministros reciben aplausos en la última sesión de la Corte: empleados guardan silencio con Lenia Batres

Una de las ministras que más encendió las emociones de los trabajadores de la Corte fue Margarita Ríos Farjat

Por Omar Tinoco Morales

Lenia Batres resultó reelecta para un segundo periodo en el máximo tribunal. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Instantes antes del inicio de la última sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los ministros fueron recibidos con aplausos y porras por parte del personal del Poder Judicial, sin embargo, la ministra Lenia Batres fue la única que desfiló en silencio antes de tomar su lugar.

A través de videos compartidos en redes sociales se aprecia cómo los empleados de la Corte formaron un pasillo y mientras las ministras y ministros ingresaban al Pleno, estos eran recibidos con expresivas muestras de apoyo.

Sin embargo, cuando fue el turno de ingresar para Lenia Batres, los trabajadores se mantuvieron en silencio, mientras ella accedía al salón del Pleno con paso apurado y limitando a dar los “buenos días”.

Una de las ministras que más encendió las emociones de los trabajadores de la Corte fue Margarita Ríos Farjat, quien desfiló en medio de gritos: “¡Te queremos, Ríos, te queremos!.

De hecho, Ríos Farjat, visiblemente emocionada, tuvo que frenar su avance para responder a las muestra de cariño del personal.

Por su parte, Javier Laynez Potisek, también fue aclamado y el personal coreó con ímpetu su nombre: “¡Laynez, Laynez!”.

Las ministras Norma Lucía Piña Hernández, Loretta Ortiz y sus colegas, Juan Luis González Alcántara-Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, á, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Mena, ingresaron entre aplausos.

Al concluir la sesión del Pleno, en la que los ministros validaron la elección de magistrados del TEPJF, Norma Lucía Piña Hernández pronunció un último mensaje, donde señaló que la labor de este máximo tribunal será juzgada por la historia.

“Culmina un ciclo fundamental de la vida pública mexicana que inició hace poco más de 30 años. Esta historia se ha escrito con debates intensos, disensos y consensos que, lejos de aplacar la diversidad, han fortalecido el núcleo de nuestra democracia”, dijo Piña Hernánez.

“La excelencia, la honradez y la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia”, concluyó Norma Lucía Piña Hernández, quien junto a otros seis ministros harán afectiva su renuncia a partir del 31 de agosto.

Por su parte, las ministras Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel rendirán protesta el 1 de septiembre ante el Congreso para inciiar su segundo periodo como ministras reelectas.

Derivado de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López obrador, El nuevo Poder Judicial iniciará una nueva etapa histórica desde el 1 de septiembre.

