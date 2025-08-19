México

Gala Montes reaparece con este mensaje tras derrota contra Alana Flores en ‘Supernova Strikers’

La streamer no sólo ganó el combate contra Gala Montes, sino que recibió felicitaciones públicas de figuras como Alfredo Adame, Gomita y Adrián Marcelo, desatando una ola de apoyo en redes sociales

Por Armando Guadarrama

“¡Ya despertamos! Gracias por este día. Hicimos lo mejor que pudimos”. Con esta frase, Gala Montes rompió el silencio en sus redes sociales tras la derrota sufrida frente a Alana Flores en el evento Supernova Strikers.

La declaración, publicada en una historia de Instagram acompañada de una imagen en la que la actriz aparece frente a un espejo de elevador con hot pants de mezclilla, blusa color beige y gorra, marcó la primera reacción pública de la exintegrante de ‘La Casa de los Famosos’ después de un combate que generó una oleada de reacciones en el entorno digital mexicano.

La noche del 17 de agosto, el enfrentamiento entre Gala Montes y Alana Flores se convirtió en uno de los espectáculos más seguidos por la audiencia nacional.

El resultado, una victoria por decisión unánime para la streamer, desató una avalancha de comentarios en redes sociales, donde el nombre de la actriz se posicionó entre las principales tendencias de búsqueda.

La derrota de Montes fue celebrada por numerosos usuarios, quienes recordaron sus actitudes previas y las “faltas de respeto” hacia su contrincante, lo que intensificó la respuesta colectiva tras el desenlace del combate.

El respaldo a Alana Flores no se limitó al público general. Diversas figuras del entretenimiento, como Alfredo Adame, Gomita, Juan Guarnizo y Adrián Marcelo, manifestaron abiertamente su apoyo a la streamer antes y después del enfrentamiento.

En particular, Adrián Marcelo utilizó su cuenta de Instagram para felicitar públicamente a Flores, gesto que avivó la tensión existente con Montes y contribuyó a la polarización de opiniones en el entorno digital.

Durante las horas posteriores al combate, Gala Montes optó por el silencio, mientras las redes sociales se llenaban de mensajes negativos dirigidos hacia ella.

La expectativa por una reacción de la actriz creció entre sus seguidores y detractores, quienes aguardaban una respuesta ante la magnitud de la conversación generada.

Finalmente, la ex integrante del ‘Team Mar’ reapareció con un mensaje breve, en el que agradeció el apoyo recibido y aseguró haber dado su máximo esfuerzo en la competencia.

La repercusión del evento y la reacción de Gala Montes reflejan el impacto que los enfrentamientos mediáticos tienen en la percepción pública y en la dinámica de las redes sociales, donde la opinión colectiva puede amplificar tanto el respaldo como la crítica hacia los protagonistas.

Se prevé que en los próximos días la también cantante amplíe sus declaraciones sobre lo ocurrido en Supernova Strikers.

