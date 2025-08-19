México

Fiscalía del Edomex regresó más de 300 predios a sus dueños por la Operación Restitución

Bajo este operativo, la FGJEM aseguró 34 inmuebles en 12 municipios de la entidad

Por Jorge Contreras

Gracias al 'Operativo Restitución', la
En el marco de la Operación “Restitución”, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y diversas policías municipales, realizaron acciones operativas en 12 municipios mexiquenses, que derivaron en el aseguramiento de 34 inmuebles.

Las diligencias, consistentes en cateos e inspecciones, se llevaron a cabo en Atizapán de Zaragoza, Calimaya, Chalco, Chapultepec, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Huehuetoca, Nezahualcóyotl, San Felipe del Progreso, Toluca y Valle de Chalco.

Durante uno de los operativos, en Atizapán de Zaragoza, autoridades lograron la detención en flagrancia de dos mujeres que habitaban una vivienda sin contar con documentos que acreditaran la legal posesión del inmueble, por lo que fueron presentadas ante el Ministerio Público.

Más de 300 predios asegurados fueron regresados

De acuerdo con la FGJEM, estas acciones forman parte de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, implementada desde el pasado mes de abril. Desde su puesta en marcha, se han asegurado 692 inmuebles en distintos puntos del Estado de México.

De esta cifra, son alrededor de 310 predios que ya han sido restituidos a quienes pudieron acreditar la legítima propiedad con base en determinaciones del Ministerio Público.

Las autoridades señalaron que la Operación Restitución es un esfuerzo interinstitucional impulsado desde la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, la cual encabeza en la entidad la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, y en la que participan Sedena, Semar, GN y el gobierno del estado a través de la SSEM.

Con estas acciones, se busca combatir la ocupación ilegal de inmuebles y garantizar la protección del derecho a la propiedad, además de generar condiciones de seguridad y certeza jurídica para los habitantes mexiquenses.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía que se encuentre en un proceso de despojo o irregularidad sobre su patrimonio, para que acuda a la Fiscalía mexiquense y presente su denuncia, a fin de ser integrada a la estrategia de restitución y recuperar lo que en derecho les corresponde.

