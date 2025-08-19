México

¿Cómo estará el clima en Ecatepec?

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Por Infobae Noticias

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Primavera, verano, otoño o invierno, en la actualidad no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El informarse sobre el clima se ha vuelto un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Ecatepec para este 19 de agosto.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 26 grados, la probabilidad de lluvia será del 6%, con una nubosidad del 41%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 41 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se espera que lleguen a un nivel de hasta 14.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 13 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 55%, con una nubosidad del 60%, mientras que las ráfagas de viento serán de 37 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Ecatepec (Imagen ilustrativa Infobae)

De calores y contaminantes, el clima en Ecatepec

Ecatepec de Morelos forma parte de los 125 municipios que integran el Estado de México (Edomex) y se caracteriza por ser una región en donde la mitad de su territorio tiene clima seco y lluvioso y templado subhúmedo en la restante.

En Ecatepec la temperatura promedio al año es de 23 grados centígrados, mientras que su rango de precipitación promedio es de 500 a 700 mm. La temporada más húmeda es de mayo a octubre, mientras que la más seca va de noviembre a abril.

Al estar ubicado dentro de la zona conocida como Valle de México, Ecatepec sufre problemas ambientales debido a la contaminación, la sobrepoblación y sus actividades industriales, lo que lo convierte en uno de los municipios con la peor calidad del aire.

Este municipio mexiquense tiene
Este municipio mexiquense tiene una temperatura promedio de 23 grados. (CUARTOSCURO)

Dónde está el mejor clima de México

México es un país favorecido, pues su ubicación geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer fracciona al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este contexto, no es de extrañar que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las graves inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un incremento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales urbes, como es el caso de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaEcatepecMéxicomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

INE aprueba más de 7 mil millones de pesos de presupuesto para partidos políticos, esto recibirá cada instituto

El organismo en materia electoral aprobó el anteproyecto de presupuesto para el año 2026

INE aprueba más de 7

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 18 de agosto: ‘Jefa’ anuncia segunda llamada para arrancar la prueba final del líder

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes para la prueba del líder

La Casa de los Famosos

Reduce la presión arterial y elimina el hígado graso con este quelite mexicano que también fortalece los hueso

Aunque antes era muy consumido, en la actualidad pocos mexicanos lo incluyen en su alimentación

Reduce la presión arterial y

Maribel Guardia defiende a Ángela Aguilar de los ataques por su relación con Nodal: “Vivimos en una sociedad machista”

La actriz costarricense alzó la voz tras la ola de críticas hacia Ángela Aguilar, señalando la desigualdad con la que se juzga a mujeres y hombres en el mundo del entretenimiento, y pidiendo un trato más justo para todas

Maribel Guardia defiende a Ángela

Preparatoria en CDMX y Edomex: SEP publica este 19 de agosto resultados de asignación

Este año el 95 % de los más de 270 mil aspirantes quedó en alguna de sus tres primeras opciones

Preparatoria en CDMX y Edomex:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe de más de 7

Golpe de más de 7 mil millones de pesos al narco: aseguran bodegas en Culiacán con metanfetamina y precursores químicos

“Deseo declararme culpable”: revelan documento firmado por El Mayo Zambada con el que renunciaría a juicio en Texas

DEA va contra los “guardianes” de los cárteles por trasiego de fentanilo y metanfetamina en la frontera

Departamento de Justicia de EEUU pide más tiempo para resolver condiciones de encarcelamiento de Rafael Caro Quintero

Fiscalía de Michoacán asegura más de 2 mil 400 dosis de metanfetamina y marihuana en Morelia

ENTRETENIMIENTO

Maribel Guardia defiende a Ángela

Maribel Guardia defiende a Ángela Aguilar de los ataques por su relación con Nodal: “Vivimos en una sociedad machista”

“Poner el cuerno”: polémica pregunta de Emiliano Aguilar sería indirecta para su cuñado Christian Nodal

La canción más escuchada en Apple México hoy

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 18 de agosto: ‘Jefa’ anuncia primera llamada para arrancar la prueba final del líder

El top de las mejores series de Netflix en México

DEPORTES

Tigres vs América: estas son

Tigres vs América: estas son las sanciones que recibieron los aficionados que protagonizaron pelea en el estadio

El mensaje que David Faitelson dedicó a Alana Flores tras vencer a Gala Montes en el Supernova Strikers 2025

Liga MX: así va la tabla general de posiciones del Apertura 2025

Cuándo juegan Edson Álvarez y Santiago Giménez en Europa esta semana

Supernova Strikers 2025 en vivo: Alana le gana a Gala Montes por decisión unánime