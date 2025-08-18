Temblor hoy 18 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

18:26 hs

El Reporte matutino de sismicidad emitido por el Sismológico Nacional para el 18 de agosto de 2025

Las magnitudes de los sismos registrados oscilaron entre 1.8 y 4.0 grados. El sismo de mayor fuerza en las últimas horas fue de 4.0, y se localizó en tres eventos distintos: uno a 76 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas; otro a 76 km al sur de Salina Cruz, Oaxaca; y uno más a 199 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. Estos movimientos ocurrieron a profundidades de entre 16 y 25 km bajo la superficie.

Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Chiapas y Baja California registraron varios de los temblores. Zonas como los alrededores de Peribán (Michoacán) presentaron sismos menores, con magnitudes entre 1.8 y 2.7. Otros municipios como Chilpancingo (Guerrero) y Cihuatlán (Jalisco) también sintieron movimientos por arriba de los 3 grados.

El SSN reporta nuevo sismo en Chiapas a las 9:14 horas. (SSN)