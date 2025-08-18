México

Temblor hoy 18 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Por Marco RuizyCinthia Salvador

En pocas líneas:

    18:26 hsHoy

    El Reporte matutino de sismicidad emitido por el&nbsp;Sismológico Nacional&nbsp;para el 18 de agosto de 2025

    Las magnitudes de los sismos registrados oscilaron entre 1.8 y 4.0 grados. El sismo de mayor fuerza en las últimas horas fue de 4.0, y se localizó en tres eventos distintos: uno a 76 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas; otro a 76 km al sur de Salina Cruz, Oaxaca; y uno más a 199 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. Estos movimientos ocurrieron a profundidades de entre 16 y 25 km bajo la superficie.

    Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Chiapas y Baja California registraron varios de los temblores. Zonas como los alrededores de Peribán (Michoacán) presentaron sismos menores, con magnitudes entre 1.8 y 2.7. Otros municipios como Chilpancingo (Guerrero) y Cihuatlán (Jalisco) también sintieron movimientos por arriba de los 3 grados.

    El SSN reporta nuevo sismo
    El SSN reporta nuevo sismo en Chiapas a las 9:14 horas.

    La mayoría de los sismos fueron poco profundos, ubicándose entre 5 y 120 km bajo tierra, lo cual es común en regiones con actividad sísmica frecuente. El #SismológicoNacional destaca que ningún temblor superó los 4.0 grados, por lo que la población no reportó daños.

    11:22 hsHoy

    A las 03:13 horas se registró un sismo de magnitud 4.0 a 76 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas con una profundidad de 25.3 km.

    Temblor reportado en Chiapas. (SSN)
    Temblor reportado en Chiapas.

    Temblor en hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Cd Hidalgo, Chiapas

    El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

    Por Infobae Noticias

    La información preliminar señala que
    La información preliminar señala que el sismo tuvo epicentro en Cd Hidalgo.

    Un sismo de 4.0 de magnitud se registró en el municipio de Cd Hidalgo ubicado en Chiapas, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

    11:20 hsHoy

    A las 01:55 horas se registró un sismo de magnitud 4.0 a 76 kilómetros al sur de Salina Cruz, Oaxaca con una profundidad de 16.4 km.

    Temblor reportado en Oaxaca. (SSN)
    Temblor reportado en Oaxaca.

    Temblor en México: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Salina Cruz, Oaxaca

    El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

    Por Infobae Noticias

    La información preliminar señala que
    La información preliminar señala que el temblor sucedió en Salina Cruz.

    Salina Cruz fue el epicentro de un sismo de magnitud 4.0 que sorprendió este 18 de agosto a los pobladores del estado de Oaxaca a las 1:55 horas.

    11:18 hsHoy

    A las 01:48 horas se registró un sismo de magnitud 4.0 a 199 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas con una profundidad de 16 km.

    Temblor reportado en Chiapas. (SSN)
    Temblor reportado en Chiapas.

    Temblor en México: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Pijijiapan, Chiapas

    Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

    Por Infobae Noticias

    La información preliminar señala que
    La información preliminar señala que el temblor tuvo epicentro en Pijijiapan.

    Pijijiapan fue el epicentro de un sismo de 4.0 de magnitud que sorprendió este 18 de agosto a los habitantes del estado de Chiapas a las 1:48 horas.

    11:16 hsHoy

    A las 01:20 horas se registró un sismo de magnitud 4.0 a 54 kilómetros al sur de Salina Cruz, Oaxaca, con una profundidad de 61.5 km.

    Temblor reportado en Oaxaca. (SSN)
    Temblor reportado en Oaxaca.

    Temblor en Oaxaca: se registra sismo de 4.0 en Salina Cruz

    El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

    Por Infobae Noticias

    El sismo fue detectado por
    El sismo fue detectado por el Servicio Sismológico Nacional.

    Un sismo de 4.0 de magnitud se registró en el municipio de Salina Cruz ubicado en Oaxaca, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

    06:26 hsHoy

    México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

