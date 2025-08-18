Temblor hoy 18 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Las magnitudes de los sismos registrados oscilaron entre 1.8 y 4.0 grados. El sismo de mayor fuerza en las últimas horas fue de 4.0, y se localizó en tres eventos distintos: uno a 76 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas; otro a 76 km al sur de Salina Cruz, Oaxaca; y uno más a 199 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. Estos movimientos ocurrieron a profundidades de entre 16 y 25 km bajo la superficie.
Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Chiapas y Baja California registraron varios de los temblores. Zonas como los alrededores de Peribán (Michoacán) presentaron sismos menores, con magnitudes entre 1.8 y 2.7. Otros municipios como Chilpancingo (Guerrero) y Cihuatlán (Jalisco) también sintieron movimientos por arriba de los 3 grados.
La mayoría de los sismos fueron poco profundos, ubicándose entre 5 y 120 km bajo tierra, lo cual es común en regiones con actividad sísmica frecuente. El #SismológicoNacional destaca que ningún temblor superó los 4.0 grados, por lo que la población no reportó daños.
A las 03:13 horas se registró un sismo de magnitud 4.0 a 76 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas con una profundidad de 25.3 km.
A las 01:55 horas se registró un sismo de magnitud 4.0 a 76 kilómetros al sur de Salina Cruz, Oaxaca con una profundidad de 16.4 km.
A las 01:48 horas se registró un sismo de magnitud 4.0 a 199 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas con una profundidad de 16 km.
A las 01:20 horas se registró un sismo de magnitud 4.0 a 54 kilómetros al sur de Salina Cruz, Oaxaca, con una profundidad de 61.5 km.
México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.