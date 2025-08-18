Sherlyn aconseja a Cazzu demandar a Nodal en México donde las leyes sí respaldan a las mujeres: “Si existe un papá, que aporte”

La actriz tomó partido por la rapera Cazzu en su lucha por garantizar que su hija Inti. (Fotos: @nodal, @cazzu, @sherlyny, Instagram)

La actriz Sherlyn González tomó partido por Cazzu en su lucha por garantizar que su hija Inti, fruto de su relación con Christian Nodal, cuente con todo lo necesario para su bienestar.

En días pasados, durante su arribo a la Ciudad de México para promocionar su libro, Cazzu dijo a la prensa que la manutención que recibe de parte de Nodal no fue establecida por un juez.

A pesar de rumores que indican que los cantantes mantienen un juicio de carácter familiar, Cazzu negó dichas versiones. La argentina argumentó que sería desgastante luchar con un sistema legal que da la espalda a la mujeres.

“Una batalla legal con un sistema de ley familiar tan patriarcal, la verdad que en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino. Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer”.

Sherlyn da consejo a Cazzu

Las expresiones de Cazzu abrieron un debate en redes sociales, donde surgieron testimonios de mujeres que le daban la razón a la argentina.

Sin embargo, para Sherlyn González, esta visión no representa la realidad para una gran mayoría. En declaraciones para Ventaneando, la actriz aconsejó a la sudamericana demandar en México, donde sin duda sería respaldada.

“No sé dónde tiene su juicio Cazzu, pero yo sí te puedo decir que las leyes en nuestro país nos respaldan a nosotras como mujeres 100%. Entonces, si lo tiene hecho en Argentina, pues yo le recomendaría que lo haga en México. Ojalá que se portaran muy adultos ambos y dejaran a la niña muy tranquila y que todos vieran por el bien de la niña y no por el tema mediático”.

Respecto a que Cazzu tiene la posibilidad de cubrir todas las necesidad de su hija, la actriz indicó que ni siquiera bajo esas circunstancias se debe deslindar a un hombre de su responsabilidad: “Si existe un papá, que el papá aporte. Las responsabilidades son compartidas... ni siquiera una opción”, indicó.

¿Quién es Sherlyn González?

Sherlyn González ha construido una sólida carrera en cine, teatro y televisión. Su nombre se popularizó gracias a su papel de Gabriela Chávez Rey en la telenovela Clase 406, producción que marcó a toda una generación.

Su debut ocurrió en 1993 en la película Zapatos viejos junto a Gloria Trevi, aunque desde 1989 ya participaba en comerciales. Posteriormente apareció en Agujetas de color de rosa y en cintas como Cilantro y perejil, Profundo Carmesí y Elisa antes del fin del mundo, trabajo que le valió una nominación como mejor actriz y el premio Silver Goddess como revelación.

Entre sus papeles más recordados en telenovelas se encuentran Corazones al límite, Alborada, Fuego en la sangre, Cuidado con el ángel y Camaleones. En teatro protagonizó Vaselina, donde dio vida a Sandy, y también participó en Agosto con figuras como Blanca Guerra.

Sherlyn también incursionó en la música como integrante del grupo KIDS entre 1996 y 2000. Hoy continúa vigente en el entretenimiento, combinando proyectos en televisión, teatro y conducción, consolidándose como una de las actrices más queridas por el público mexicano.