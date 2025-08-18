Sheinbaum se reúne con Adán Augusto y Monreal: ¿Se limitará a temas de calendario legislativo?

Claudia Sheinbaum Pardo confía que el conflicto entre los coordinadores de la bancada de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados se resolverá Credito: cuartoscuro

Claudia Sheinbaum Pardo, titular del Ejecutivo en México, compartió los detalles en torno a su próximo encuentro con Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, y Adán Augusto López, quien encabeza el mismo cargo en el Senado.

De acuerdo con lo expedido, la reunión tendrá lugar el 18 de agosto con los coordinadores parlamentarios de Morena en el Congreso. Aunque no informó sobre el horario, la mandataria indicó que el diálogo abordará únicamente asuntos legislativos.

En una conferencia previa, la presidenta anticipó que la conversación con los funcionarios servirá para definir las iniciativas que se presentarán en el Congreso. Por lo que, al término del encuentro, se brindará la información concreta sobre los acuerdos alcanzados y los temas revisados respecto al calendario legislativo.

“Nos vamos a ver para platicar la agenda de cambios legislativos, algunos también constitucionales que vamos a presentar para septiembre”, señaló durante una sesión previa.

Reunión con Monreal y Adán Augusto: ¿Cuál será el tema?

Ante medios, Sheinbaum Pardo aseguró que en dicha reunión se discutirán los puntos centrales de la agenda de reformas legislativas y constitucionales que el gobierno prevé enviar en septiembre 2025.

Pese a las especulaciones generadas por las recientes menciones sobre Hernán Bermúdez y ‘La Barredora’ presuntamente relacionadas al militante del Congreso en el Senado, la presidenta afirmó que Morena mantiene la unidad y que el propósito de la reunión se ubicará en asuntos legislativos.

La presidenta indicó que el panorama actual abre un espacio a aspirantes que no estén ligados a asociaciones políticas. (Foto: Gobierno de México)

En su discurso, la presidenta indicó que dará a conocer a los coordinadores legislativos las iniciativas que su gobierno pretende impulsar para la aprobación de reformas en el periodo de sesiones que arrancará el 1 de septiembre.

“Recuerden que hay pendientes de reforma al Poder Judicial, está la Ley de Aduanas y está todo el Paquete Económico: la ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, todo lo que tiene que ver con el Paquete Económico”, aclaró.

Además de explicar que el encuentro tiene como objetivo definir las prioridades para el próximo periodo ordinario de sesiones, también reafirmó que se tienen iniciativas para la discusión, así como nuevas propuestas, algunas de las cuales serán anunciadas en la conferencia matutina.

“Nos vamos a ver por la tarde noche y vamos a ver el período de sesiones que ya empieza el primero de septiembre, ya es pronto, ya son menos de quince días (...) Para que ellos conozcan las iniciativas y cuál es el interés del gobierno, de cuáles queremos que sean aprobadas en este período de sesiones”, apuntó.