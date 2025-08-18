México

Sheinbaum se reúne con Adán Augusto y Monreal: ¿Se limitará a temas de calendario legislativo?

Desde Palacio Nacional, la presidenta afinó detalles sobre su próxima reunión con los militantes de Morena en el Congreso

Por Alejandra Zúñiga

Guardar
Claudia Sheinbaum Pardo confía que
Claudia Sheinbaum Pardo confía que el conflicto entre los coordinadores de la bancada de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados se resolverá Credito: cuartoscuro

Claudia Sheinbaum Pardo, titular del Ejecutivo en México, compartió los detalles en torno a su próximo encuentro con Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, y Adán Augusto López, quien encabeza el mismo cargo en el Senado.

De acuerdo con lo expedido, la reunión tendrá lugar el 18 de agosto con los coordinadores parlamentarios de Morena en el Congreso. Aunque no informó sobre el horario, la mandataria indicó que el diálogo abordará únicamente asuntos legislativos.

En una conferencia previa, la presidenta anticipó que la conversación con los funcionarios servirá para definir las iniciativas que se presentarán en el Congreso. Por lo que, al término del encuentro, se brindará la información concreta sobre los acuerdos alcanzados y los temas revisados respecto al calendario legislativo.

“Nos vamos a ver para platicar la agenda de cambios legislativos, algunos también constitucionales que vamos a presentar para septiembre”, señaló durante una sesión previa.

Reunión con Monreal y Adán Augusto: ¿Cuál será el tema?

Ante medios, Sheinbaum Pardo aseguró que en dicha reunión se discutirán los puntos centrales de la agenda de reformas legislativas y constitucionales que el gobierno prevé enviar en septiembre 2025.

Pese a las especulaciones generadas por las recientes menciones sobre Hernán Bermúdez y ‘La Barredora’ presuntamente relacionadas al militante del Congreso en el Senado, la presidenta afirmó que Morena mantiene la unidad y que el propósito de la reunión se ubicará en asuntos legislativos.

La presidenta indicó que el
La presidenta indicó que el panorama actual abre un espacio a aspirantes que no estén ligados a asociaciones políticas. (Foto: Gobierno de México)

En su discurso, la presidenta indicó que dará a conocer a los coordinadores legislativos las iniciativas que su gobierno pretende impulsar para la aprobación de reformas en el periodo de sesiones que arrancará el 1 de septiembre.

“Recuerden que hay pendientes de reforma al Poder Judicial, está la Ley de Aduanas y está todo el Paquete Económico: la ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, todo lo que tiene que ver con el Paquete Económico”, aclaró.

Además de explicar que el encuentro tiene como objetivo definir las prioridades para el próximo periodo ordinario de sesiones, también reafirmó que se tienen iniciativas para la discusión, así como nuevas propuestas, algunas de las cuales serán anunciadas en la conferencia matutina.

“Nos vamos a ver por la tarde noche y vamos a ver el período de sesiones que ya empieza el primero de septiembre, ya es pronto, ya son menos de quince días (...) Para que ellos conozcan las iniciativas y cuál es el interés del gobierno, de cuáles queremos que sean aprobadas en este período de sesiones”, apuntó.

Temas Relacionados

Adán AugustoClaudia SheinbaumRicardo MonrealLa MañaneraMorenaCongresoCámara de DiputadosSenado de la Repúblicamexico-noticias

Más Noticias

Defensa entrega 100 patrullas nuevas y firma convenio “para regresar la paz y tranquilidad a Sinaloa”

Las patrullas se suman a los seis vehículos tácticos Océlotl que la Secretaría de la Defensa Nacional entregó previamente a la SSP estatal

Defensa entrega 100 patrullas nuevas

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 18 de agosto: eliminación de Ninel Conde genera fuertes polémicas

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos

El momento viral de Olivia Collins y Adrián Di Monte celebrado la eliminación de Ninel Conde |Video

Los famosos mostraron su total apoyo a la actriz Mar Contreras, quien también es parte del que fue su equipo dentro del reality show de Televisa

El momento viral de Olivia

Liga MX: así va la tabla general de posiciones del Apertura 2025

El súper líder, los que pelean por un puesto en la liguilla y los sotaneros: así va cada equipo

Liga MX: así va la

Ciro Gómez Leyva sobre carta de Beatriz Gutiérrez Müeller: “Se ve enojada la señora, pero no desmiente la información”

La ex primera dama desestimó una investigación de Diario ABC donde asegura que residirá en La Moraleja, Madrid

Ciro Gómez Leyva sobre carta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Defensa entrega 100 patrullas nuevas

Defensa entrega 100 patrullas nuevas y firma convenio “para regresar la paz y tranquilidad a Sinaloa”

El Mayo se declarará culpable en su próxima audiencia, nuevo documento revela el destino del ex líder del Cártel de Sinaloa

Paty Navidad celebra revés contra Anabel Hernández: “Quien la hace riendo, llorando la paga”

Televisa da golpe a Anabel Hernández y editorial: desmontan versión de catálogo de actrices al servicio del narco

Grupo Escorpión y Ezequiel Cárdenas: qué se sabe de la facción del Cártel del Golfo que replicó el modelo de Los Zetas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 18 de agosto: eliminación de Ninel Conde genera fuertes polémicas

El momento viral de Olivia Collins y Adrián Di Monte celebrado la eliminación de Ninel Conde |Video

Ninel Conde: el discurso completo que dio tras convertirse en la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 3

Mariana Botas sufre fuerte ataque de ansiedad y estalla en llanto tras 3 semanas de encierro: “Me siento muy mal”

El Malilla anuncia su primer Palacio de los Deportes para promocionar ‘Tu Maliante Bebé’: fechas, preventa y todo lo que debes saber

DEPORTES

Liga MX: así va la

Liga MX: así va la tabla general de posiciones del Apertura 2025

Cuándo juegan Edson Álvarez y Santiago Giménez en Europa esta semana

Supernova Strikers 2025 en vivo: Alana le gana a Gala Montes por decisión unánime

Los mejores memes que dejó el triunfo de Alana Flores sobre Gala Montes en Supernova Strikers 2025

Supernova Strikers 2025: los mejores memes que dejó la victoria de Franco Escamilla vs Escorpión Dorado