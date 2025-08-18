México

“Ser mujer, indígena y pobre, es lo peor”: así fue el discurso de Layda Sansores que desató críticas en redes sociales

Las declaraciones de la gobernadora fueron punto de interpretaciones negativas, y provocaron que una red indígena se pronunciara al respecto

Por Alejandra Zúñiga

Guardar
La gobernadora volvió a hablar
La gobernadora volvió a hablar de las protestas en Campeche (Cuartoscuro)

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, regresó al centro de la polémica tras emitir un discurso en la inauguración del ‘Centro Libre para las Mujeres’ en Calakmul. Aunque su mensaje estaba dirigido para respaldar el nuevo proyecto, este fue punto de críticas tras supuestamente utilizar términos ‘despectivos’ contra la comunidad indígena.

Durante un acto oficial en el que estuvo presente la presidenta Claudia Sheinbaum, la mandataria estatal se dirigió al sector originario de dicha comunidad. No obstante, los cuestionamientos surgieron en redes sociales luego de que los usuarios calificaran el discurso por ser “discriminatorio”.

Cabe destacar que, el mensaje de la autoridad se centró en reconocer al gobierno federal y resaltar el trabajo realizado por la Secretaría de las Mujeres. Sin embargo, una de sus frases provocó una fuerte reacción entre colectivos y organizaciones civiles, quienes demandaron una disculpa pública.

Sansores desata controversia por su discurso

En la plataforma de ‘X’, múltiples internautas resaltaron las palabras de la gobernadora de Campeche, quien expresó que “ser mujer, ser indígena y ser pobre es lo peor que te puede pasar”. Esta afirmación generó críticas por parte de diversos sectores, quienes la señalaron como “racista y clasista”, enfatizando su papel como figura de autoridad en el estado.

Layda Sansores se viraliza por comentarios sobre la comunidad indigena. (Crédito: Youtube: @Gobierno de México)

La gobernadora realizó el comentario luego de reconocer los esfuerzos del gobierno de Sheinbaum en favor de los sectores más desfavorecidos, señalando que las mujeres actualmente forman parte de los grupos más vulnerables.

También añadió que, más difícil que salir de la pobreza, resulta romper el silencio para poder expresarse, y destacó que la presidenta ha logrado llegar “a las cuevas de la oscuridad en donde viven los indígenas’, donde residen mujeres indígenas en condiciones de pobreza.

Exigen disculpa pública a Sansores

La Red Nacional de Abogadas Indígenas (RAI) publicó un documento donde dio a conocer su pronunciamiento tras las declaraciones de la gobernadora. Ante ello, solicitó a Sansores San Román una disculpa pública, así como la acreditación de un curso sobre racismo, derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas y perspectiva de género.

“El empobrecimiento del que habla la gobernadora es resultado de una estructura colonialista, racista y discriminatoria, en la que el Estado mexicano y su clase gobernante ha dejado hasta al último a la población indígena”, comentó.

En su mensaje, la institución condenó el discurso de la autoridad estatal y reafirmó que ser perteneciente a la comunidad indígena representa un motivo de orgullo desde lo identitario, cultural, social y político. Asimismo, la organización señaló las palabras de la mandataria como inaceptables y pidió que se retracte.

“Ser pobre es el resultado de la construcción de un Estado gobernado por un poder y pensamiento “blanqueado”, “criollo”, para el que, el “indígena” es sinónimo de “atraso” y “pobreza”. Prejuicios vigentes en la actualidad, el discurso de Sansores, no es casualidad”, apuntó.

Temas Relacionados

Layda SansoresCampecheGobierno de MéxicoClaudia SheinbaumComunidades indigenasmexico-noticias

Más Noticias

Enfrentamiento S.W.A.T. en Bachíniva: fiscalía reporta armas robadas y huida de personas en Chihuahua

Un operativo policial terminó con la incautación de equipo táctico y un vehículo con reporte de robo en Texas

Enfrentamiento S.W.A.T. en Bachíniva: fiscalía

Sheinbaum desmiente desabasto de PEMEX y comenta que ya se resolvió la situación

En conferencia de prensa, la mandataria señaló que es falso que no haya combustible en las gasolineras

Sheinbaum desmiente desabasto de PEMEX

Tips de belleza de Ninel Conde: secretos que compartió la eliminada de La Casa de los Famosos México 3

La cantante y actriz sorprendió a la audiencia y a los habitantes con su salida del programa

Tips de belleza de Ninel

Mujer muere en CDMX tras un tiroteo durante fiesta patronal en la colonia Doctores

Una celebración terminó en tragedia cuando una mujer perdió la vida tras un tiroteo

Mujer muere en CDMX tras

Conflicto amoroso termina en hospital y cárcel: Fiscalía de Chiapas investiga intento de feminicidio

Tras el atropello intencional de una mujer en Chiapas se revelan versiones contradictorias entre las familias involucradas

Conflicto amoroso termina en hospital
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Michoacán asegura más

Fiscalía de Michoacán asegura más de 2 mil 400 dosis de metanfetamina y marihuana en Morelia

El “Mayo” Zambada podría morir antes de cumplir su condena, alerta Mikel Vigil: “No le conviene a Estados Unidos”

Detienen a 31 personas en Sinaloa, 15 son de Los Chapitos: Gabinete de Seguridad destaca 14 operativos en la entidad

Desmantelan 105 narcolaboratorios de metanfetamina y detienen a 63 personas por delitos de alto impacto en Sinaloa: Harfuch

¿Cuándo será la próxima audiencia de Ismael “El Mayo” Zambada?

ENTRETENIMIENTO

Sherlyn aconseja a Cazzu demandar

Sherlyn aconseja a Cazzu demandar a Nodal en México donde las leyes sí respaldan a las mujeres: “Si existe un papá, que aporte”

Lesión irreversible obliga a Westcol a dejar el boxeo tras enfrentamiento con Mario Bautista en Supernova Strikers

Ninel Conde: su eliminación en La Casa de los Famosos México 3 disparó audiencia y votos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 18 de agosto: eliminación de Ninel Conde genera fuertes polémicas

Sin aislamiento obligatorio: Ninel Conde rompe regla de La Casa de los Famosos México pese al rigor de Televisa

DEPORTES

Liga MX: así va la

Liga MX: así va la tabla general de posiciones del Apertura 2025

Cuándo juegan Edson Álvarez y Santiago Giménez en Europa esta semana

Supernova Strikers 2025 en vivo: Alana le gana a Gala Montes por decisión unánime

Los mejores memes que dejó el triunfo de Alana Flores sobre Gala Montes en Supernova Strikers 2025

Supernova Strikers 2025: los mejores memes que dejó la victoria de Franco Escamilla vs Escorpión Dorado