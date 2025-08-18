México

Reportan que miembros del crimen organizado en México se enlistan en la guerra de Ucrania

El objetivo sería obtener entrenamiento en drones

Por Luis Contreras

El objetivo sería obtener entrenamiento
El objetivo sería obtener entrenamiento en el vuelo de drones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Surgieron reportes acerca de presuntos integrantes de grupos criminales mexicanos que se estarían enlistando a la guerra de Ucrania, lo anterior con el objetivo de obtener entrenamiento en vuelo de drones.

Un artículo publicado por el portal Intelligence Online a finales de julio pasado señala que la inteligencia nacional de Ucrania sospecha la infiltración de personas hispanohablantes en la Legión Internacional de Defensa de Ucrania.

“Algunos, según se informa, están vinculados a cárteles y han sido reclutados a través de empresas militares privadas”, es parte de lo reportado por el portal.

De manera específica, la publicación indica que las personas que se enlistan estarían interesadas en la tecnología drones FPV (First Person View). El texto señala que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de México habría contactado, de manera confidencial, con el Servicio de Seguridad de Ucrania para alertar sobre voluntario mexicanos presuntamente interesados en unirse a las filas de la Legión Interaccional.

El objetivo sería poder mejorar
El objetivo sería poder mejorar en el uso de drones (Archivo)

Tras la publicación del artículo La contrainteligencia ucraniana investiga la presencia de sicarios en el frente (originalmente em inglés) diversos medios retomaron la información resaltando el caso de AguilA-7. Los reportes indican que se trata de una persona que habría a la Legión Internacional en marzo de 2024.

Dicho sujeto, según las sospechas, habría formado parte del Cuerpo de Fuerzas Especiales de México, grupo del cual surgieron los primeros integrantes de Los Zetas.

Otros reportes sobre la guerra

Cabe recordar que el pasado 10 de agosto Dmitri Medvédev, quien es vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y ex presidente de dicha nación, compartió un mensaje a través de su cuenta de Telegram en el que señala que Ucrania estaría involucrada en la contratación de miembros de grupos criminales mexicanos para la guerra.

El mensaje de específicamente señala al Cártel Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa.

"La situación ha llegado al punto de incorporar sicarios de cárteles colombianos y mexicanos, cuyos nombres son conocidos mundialmente por reportajes y series de televisión: el Clan del Golfo, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y otros. El reclutamiento de estos matones está a cargo de una empresa llamada Segurcol Ltd., de Medellín", es parte del mensaje del funcionario ruso.

Hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado la presencia de personas ligadas al crimen organizado en el conflicto bélico mencionado

