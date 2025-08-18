México

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Puebla de Zaragoza este lunes 18 de agosto

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Por Infobae Noticias

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este 18 de agosto?, aquí está la previsión meteorológica para las próximas horas en Puebla de Zaragoza.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este lunes, se estima que en Puebla de Zaragoza habrá un 90% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 24 centígrados y una mínima de 12°. La nubosidad será del 49% y por la noche habrá una posibilidad del 65% de lluvias.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Puebla de Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Puebla

El clima en Puebla es principalmente templado con distintos grados de humedad, siendo el verano cuando más lluvias se presentan aunque la falta de ellas se explica debido a las altas montañas que impiden el paso a nubes cargadas del Golfo de México.

Por regiones, las sierras de Tehuacán, Nevada, Norte y el Citlaltépetl gozan la mayor parte del año de una temperatura templada; la Mixteca Poblana, la sierra Norte y la Sierra de Quimixtlán tienen un clima cálido; mientras que el valle de Tehuacán y los llanos de San Juan y San Andrés presentan uno seco o semiseco.

En territorio poblano la temperatura anual oscila entre los 11 y 27 grados. A los turistas se les aconseja visitar este estado a mediados de febrero y hasta principios de mayo, cuando el clima es ameno.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en las últimas décadas la temperatura máxima promedio anual en Puebla ha subido 2.2 grado al pasar de 27.9 grados en 1985 a 30.1 grados en 2020; en tanto, la mínima ha incrementado 1.9 grados, pasando de 13 grados (1985) a 14.9 grados (2020).

En Puebla la temperatura
En Puebla la temperatura promedio anual ronda los 11 y 27 grados. (Cuartoscuro)

Qué debo hacer para asegurar mi patrimonio debido a los fenómenos meteorológicos extremos

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaPuebla de ZaragozaPueblamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

David Faitelson es abucheado en el Supernova Strikers 2025: así reaccionó el periodista de TUDN

El analista deportivo no fue bien recibido por el público por las declaraciones que realizó sobre Alana Flores

David Faitelson es abucheado en

Pensión Bienestar 2025: cuándo caerá el próximo depósito

Las autoridades realizan pagos bimestrales a quienes se encuentran registrados en el padrón de beneficiarios

Pensión Bienestar 2025: cuándo caerá

Yadhira Carrillo revela qué le dijo su ex, Juan Collado, sobre su regreso a Televisa tras 17 años

Después de casi dos décadas lejos de las telenovelas, la actriz contó cómo una inesperada llamada la convenció de retomar su carrera justo cuando menos lo imaginaba

Yadhira Carrillo revela qué le

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 17 de agosto: comienza el posicionamiento

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Casa de los Famosos

Pemex niega que haya desabasto de gasolina y asegura que la producción de combustible ha aumentado

La compañía paraestatal declaró que también es falso que tuvo pérdidas económicas en el primer semestre del año

Pemex niega que haya desabasto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen en Morelos dos hombres

Caen en Morelos dos hombres con 8 millones de pesos en metanfetamina en estado puro

Caen cinco presuntos miembros del CJNG en San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Cae en Matamoros, Tamaulipas, hijo de “Tony Tormenta”, exlíder del Cártel del Golfo

Detienen a tres hombres con más de 330 dosis de aparente droga en Álvaro Obregón, uno estaría ligado a homicidio y agresiones

Ropa oscura, chaleco azul y botas con casquillo, así operaba el presunto agresor de 5 mujeres en Tlajomulco

ENTRETENIMIENTO

Yadhira Carrillo revela qué le

Yadhira Carrillo revela qué le dijo su ex, Juan Collado, sobre su regreso a Televisa tras 17 años

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 17 de agosto: comienza el posicionamiento

Alana vs Gala Supernova Strikers 2025 en vivo: Mario Bautista gana por nocaut técnico a Westcol

‘Viudo’ de Daniel Bisogno revela que no se pudo despedir de él y comparte el significativo regalo que le hizo

Las mejores películas en Prime Video en México hoy

DEPORTES

David Faitelson es abucheado en

David Faitelson es abucheado en el Supernova Strikers 2025: así reaccionó el periodista de TUDN

Alana vs Gala Supernova Strikers 2025 en vivo: Mario Bautista gana por nocaut técnico a Westcol

Alana Flores imita a Canelo Álvarez para intimidar a Gala Montes previo a la pelea

Julio César Chávez afirma que una victoria de Canelo sobre Crawford es un triunfo más: “Si fuera de su peso, pues está bien”

Oro, platas y bronce: delegación mexicana suma varias medallas en los Juegos Panamericanos Jr. Asunción 2025