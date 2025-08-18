Predicción del clima en México: estas son las temperaturas para el 18 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

México enfrenta una semana con cambios de temperatura que afectarán a las distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido varias alertas debido a fenómenos atmosféricos que podrían impactar la vida cotidiana de los ciudadanos. Las temperaturas y condiciones varían significativamente de un estado a otro, lo que requiere atención.

Es crucial que la población se mantenga informada y tome las precauciones necesarias para enfrentar las temperaturas estimadas en el pronóstico del clima. A continuación, se presenta un análisis detallado para cada estado, incluyendo recomendaciones para mitigar los posibles efectos.

Pronóstico del tiempo para este 18 de agosto

El monzón mexicano aunado a divergencia, ocasionará intervalos de chubascos acompañados con descargas eléctricas en Baja California Sur; así como lluvias fuertes a muy fuertes con posible caída de granizo en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Por su parte, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central en interacción con una vaguada en altura que se desplazará sobre el centro, occidente y sur de México e inestabilidad atmosférica, generarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en estados del norte, noreste y oriente del país, con posible caída de granizo en el centro y occidente del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán. La onda tropical núm. 23 se desplazará al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, en donde ocasionará lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas. Un segundo canal de baja presión se extenderá sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, aunado a la aproximación de la vaguada monzónica en el golfo de Tehuantepec y divergencia, originarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en las regiones mencionadas, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Chiapas (sur). Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, litoral del Pacífico y golfo de México, así como en la península de Yucatán. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (sur). Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí y Aguascalientes. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Oaxaca y Campeche; y con posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur. Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora, Chihuahua (noreste), Coahuila (este), Nuevo León (centro y este) y Tamaulipas (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Chiapas y Tabasco. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y al pendiente de cualquier situación que pudiera ocurrir en el transcurso del día.

Protección Civil local se encargará de reportar en caso de que pudiera registrarse un evento que ponga en peligro a la ciudadanía.