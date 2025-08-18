México

Nathy Peluso anuncia show en CDMX: fecha y preventa para el ‘Grasa Tour’ de la compositora argentina

Con una fusión de soul, hip hop y música latina, la cantante vuelve a conquistar la Ciudad de México con un espectáculo que ya ha sido aclamado en América y Europa

Por Armando Guadarrama

La artista argentina se presentará en el Pepsi Center tras superar los cien millones de streams en sus éxitos (Ocesa)

La cifra de más de cien millones de streams acumulados por temas como “Ateo”, “NASTY GIRL” y “Buenos Aires” ilustra el alcance global de Nathy Peluso y la magnitud de la expectativa que rodea su regreso a la Ciudad de México.

El próximo 28 de octubre, la artista argentina volverá a presentarse en el Pepsi Center, en el marco de su gira mundial GRASA, una noticia que confirma la consolidación de su vínculo con el público mexicano y su posición como una de las voces más influyentes de la música latina contemporánea.

El anuncio de este concierto en solitario llega poco después de que la cantante fuera confirmada como cabeza de cartel en el festival Pulso GNP en Querétaro, lo que refuerza la relevancia de su presencia en la escena musical nacional.

La preventa Citibanamex se realizará el 18 de agosto a las 11:00 horas, mientras que la venta general comenzará el 19 de agosto a través de ticketmaster.com.mx y en las taquillas del recinto.

Nathy Peluso regresa a la Ciudad de México con su gira mundial GRASA el 28 de octubre (Ocesa)

El espectáculo que Peluso llevará a la capital mexicana se caracteriza por una fusión de géneros que abarca soul, hip hop, R&B y música latina, una propuesta que ha sido elogiada por la crítica y que ha recorrido con éxito escenarios de América y Europa.

La gira GRASA, que da nombre a su más reciente álbum, ha sido reconocida por su energía y versatilidad, elementos que la artista ha convertido en sello personal.

El repertorio previsto para la noche incluirá piezas emblemáticas como “TODO ROTO”, colaboración con CA7RIEL y Paco Amoroso, que ya supera 20 millones de reproducciones, junto a otros éxitos que han marcado distintas etapas de su carrera.

Desde su debut con “Esmeralda” en 2017, pasando por el aclamado “Calambre” —que le valió el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa en 2020—, hasta el impacto de “GRASA”, Peluso ha demostrado una capacidad única para combinar autenticidad, potencia escénica y una profunda introspección.

El álbum “GRASA”, íntegramente coproducido y coescrito por la propia artista, se inspira en la cinematografía de la mafia, la salsa neoyorquina y referentes visuales como Kendrick Lamar.

La preventa Citibanamex inicia el 18 de agosto y la venta general el 19 de agosto en ticketmaster.com.mx (Ocesa)

Este trabajo fue distinguido con tres Latin Grammys 2024, incluyendo el de Mejor Álbum de Música Alternativa, y ha sido descrito por la crítica como uno de los proyectos más ambiciosos y personales de su trayectoria.

A lo largo de los últimos años, Peluso ha transitado con soltura entre el rap, las baladas y los ritmos tropicales, abordando temáticas como el crecimiento personal, la fama y las presiones del estrellato moderno.

Esta versatilidad se refleja en la puesta en escena de sus conciertos, donde la pasión, las letras incisivas y el baile se conjugan para ofrecer una experiencia única.

