Monreal se compromete a sacar adelante la agenda legislativa de Sheinbaum

Ricardo Monreal Ávila, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, aclaró este lunes que aún no existe una iniciativa formal de reforma electoral ni propuesta concreta para eliminar o reducir a los legisladores plurinominales.

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum expuso que la iniciativa estará lista para inicios de 2026, el legislador zacatecano reiteró que el Congreso se tomará su tiempo para analziarla.

“Nosotros en la Cámara de Diputados no nos vamos a precipitar, vamos a esperar la propuesta”, señaló el morenista.

Sin embargo, el coordinador en San Lázaro subrayó el respaldo de la bancada con la agenda y los objetivos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo confía que el conflicto entre los coordinadores de la bancada de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados se resolverá Credito: cuartoscuro

“Este equipo es muy leal a la presidenta Claudia Sheinbaum, no titubea, en ningún momento va a titubear en sacar adelante la agenda de la presidenta, que es nuestra prioridad como grupo parlamentario y como movimiento, con los aliados del PT y del Verde”, aseguró desde Puebla.

Según el zacatecano, la lealtad y la disciplina serán determinantes para impulsar la agenda legislativa de la presidenta, en coordinación con los partidos aliados.

Morena alista su agenda para septiembre

Durante su intervención, el diputado detalló que la reunión plenaria en Puebla marca el inicio de los trabajos preparatorios para la agenda legislativa que se presentará el primero de septiembre, fecha en la que la presidenta Claudia Sheinbaum entregará su primer informe y comenzarán las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados correspondientes al segundo año de ejercicio legislativo.

Monreal Ávila anticipó que esta misma tarde sostendrá una reunión de trabajo con la presidenta de la República para revisar los temas prioritarios, entre los que destacó la elaboración de al menos 30 nuevas leyes, incluidas reformas constitucionales y legales, además del paquete económico que comprende el proyecto de presupuesto, la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal, cuyo envío está previsto para el 8 de septiembre.

El coordinador parlamentario recordó que, en el último año, el Congreso ha aprobado 18 reformas constitucionales y 57 reformas legales, cifra que calificó como inédita en la historia legislativa nacional.

Monreal Ávila anunció que en los primeros días del periodo ordinario se discutirá la reforma constitucional en materia de extorsión, con el objetivo de homologar los códigos penales en todo el país, tomando como referencia los avances logrados en Puebla.

El diputado también mencionó la existencia de cerca de 20 reformas a leyes secundarias que requieren definición y coherencia para su implementación.