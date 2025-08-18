México

Lluvias CDMX: activan alerta amarilla en estas seis alcaldías para hoy lunes 18 de agosto

Las fuertes precipitaciones previstas podrían estar acompañadas de granizo, advirtió Protección Civil de la Ciudad de México

Por Omar Martínez

Prevén fuertes lluvias con granizo
Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este lunes 18 de agosto. (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

Continuarán las fuertes lluvias en gran parte de la Ciudad de México para este lunes 18 de agosto, de acuerdo con las previsiones de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial publicado este lunes 18 de agosto en sus redes sociales oficiales.

Señaló que serán seis alcaldías donde se esperan fuertes lluvias para la tarde y noche de este lunes 18 de agosto, las cuales podrían estar acompañadas de granizo.

Protección Civil hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las alcaldías afectadas o vivir en ellas.

Protección Civil lanzó una serie
Protección Civil lanzó una serie de recomendaciones a la población en general por las lluvias previstas. (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, que registrarán fuertes lluvias parta la tarde y noche de este lunes 18 de agosto.

Precisó que en estas seis alcaldías se esperan fuertes lluvias acompañadas de granizo para la fecha indicada.

Por ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos emitió alerta amarilla en estas seis demarcaciones debido a este pronóstico esperado para la tarde y noche de este lunes 18 de agosto.

Asimismo, lanzó una serie de recomendaciones a la población en general por las fuertes lluvias esperadas y dio a conocer los peligros asociados.

Peligros asociados

- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

- Caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones por las fuertes lluvias de este lunes 18 de agosto

- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

- Cierra puertas y ventanas.

- No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.

- Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

Las lluvias dejaron afectaciones en los alrededores de esta estación de la Lïnea 8 del transporte público capitalino

¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en las seis alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este lunes 18 de agosto?

Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en las seis alcaldías de la Ciudad de México para este lunes 18 de agosto será de las 16:00 a las 23:00 horas.

Asimismo, señaló que se esperan lluvias fuertes entre 15 y 29 mm, por lo que hizo el llamado a seguir las recomendaciones y tomar en cuenta los peligros asociados.

En estas seis alcaldías se
En estas seis alcaldías se esperan fuertes lluvias para la tarde y noche de este lunes 18 de agosto. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Ante las recomendaciones efectuadas a la población, así como los peligros asociados mostrados por la Secretaría de Gestión Integral, la misma dependencia puso a disposición sus distintos números telefónicos de emergencia.

Lo anterior, en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

