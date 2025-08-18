Lesión irreversible obliga a Westcol a dejar el boxeo tras enfrentamiento con Mario Bautista en Supernova Strikers

Westcol ya no volverá a pelear luego de su participación en el evento en México. (crédito @westcol/IG)

El streamer colombiano Westcol sufrió una lesión seria en el hombro derecho durante su enfrentamiento de box contra el cantante mexicano Mario Bautista en el evento Supernova Strikers, celebrado en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. El incidente se produjo durante el espectáculo deportivo que reunió a figuras del entretenimiento y las redes sociales sobre el ring.

La pelea enfrentó a los famosos en un combate que generó altas expectativas por la popularidad de ambos contendientes. A lo largo del enfrentamiento, Bautista mostró mejor condición física. Un potente golpe del cantante mexicano en el segundo asalto derribó al sudamericano, quien quedó visiblemente afectado por el impacto. Aunque el referee marcó el conteo, el combate continuó mientras Westcol evidenciaba señales de agotamiento y dolor.

Al término de la pelea, el equipo médico del evento subió de inmediato al cuadrilátero para atender al perdedor. Los primeros diagnósticos revelaron una dislocación en el hombro derecho. Pese a intentos por colocar la articulación en su lugar, la situación requirió asistencia avanzada, motivo por el cual el streamer fue retirado del ring en camilla y trasladado en ambulancia a un hospital cercano.

Mario Bautista vence a Westcol (YouTube/ Supernova Strikers Amigo)

Una lesión más grave de lo que se esperaba

En el hospital, Westcol documentó para sus seguidores el proceso de atención médica a través de redes sociales. Apareció en video acostado sobre una camilla, con signos visibles de dolor y parte del cuerpo inmovilizado. Posteriormente, compartió una conversación con el médico tratante, quien confirmó la necesidad de una cirugía para corregir la lesión. El creador de contenido anunció públicamente que la gravedad del diagnóstico le impedirá volver a boxear, aun cuando la intervención quirúrgica sea exitosa.

El influencer cafetalero se vio muy afectado por la lesión en uno de sus hombros. Crédito: IG Westcol

El desenlace tuvo repercusión en redes sociales, donde miles de seguidores expresaron mensajes de apoyo al creador de contenido colombiano. La velada en el Palacio de los Deportes, más allá de su carácter lúdico y de espectáculo, subrayó el riesgo que representan estas exhibiciones deportivas para figuras públicas sin experiencia profesional en disciplinas de contacto. La victoria fue para Mario Bautista, quien se proclamó campeón mientras era felicitado por familiares y amigos sobre el cuadrilátero.

Durante la transmisión y en los mensajes posteriores, Westcol agradeció las muestras de apoyo, aunque lamentó el desenlace desfavorable para sus aspiraciones deportivas. Varios testimonios de la audiencia y de creadores digitales destacaron la actitud del streamer y el esfuerzo mostrado ante un rival con mejor preparación física. “Ya no podré volver a boxear, aunque me opere”, mencionó en una de sus publicaciones, generando un mensaje de ánimo y reflexión en sus plataformas.

El influencer le anunció a sus seguidores que las peleas en las que era seguido y a no podrán darse más. (TW Westcol)