México

Lesión irreversible obliga a Westcol a dejar el boxeo tras enfrentamiento con Mario Bautista en Supernova Strikers

Pese a que aseguró que el mexicano no era un rival que podía ganarle, el colombiano ahora deberá someterse a una operación de emergencia

Por Mariana Campos

Guardar
Westcol ya no volverá a
Westcol ya no volverá a pelear luego de su participación en el evento en México. (crédito @westcol/IG)

El streamer colombiano Westcol sufrió una lesión seria en el hombro derecho durante su enfrentamiento de box contra el cantante mexicano Mario Bautista en el evento Supernova Strikers, celebrado en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. El incidente se produjo durante el espectáculo deportivo que reunió a figuras del entretenimiento y las redes sociales sobre el ring.

La pelea enfrentó a los famosos en un combate que generó altas expectativas por la popularidad de ambos contendientes. A lo largo del enfrentamiento, Bautista mostró mejor condición física. Un potente golpe del cantante mexicano en el segundo asalto derribó al sudamericano, quien quedó visiblemente afectado por el impacto. Aunque el referee marcó el conteo, el combate continuó mientras Westcol evidenciaba señales de agotamiento y dolor.

Al término de la pelea, el equipo médico del evento subió de inmediato al cuadrilátero para atender al perdedor. Los primeros diagnósticos revelaron una dislocación en el hombro derecho. Pese a intentos por colocar la articulación en su lugar, la situación requirió asistencia avanzada, motivo por el cual el streamer fue retirado del ring en camilla y trasladado en ambulancia a un hospital cercano.

Mario Bautista vence a Westcol
Mario Bautista vence a Westcol (YouTube/ Supernova Strikers Amigo)

Una lesión más grave de lo que se esperaba

En el hospital, Westcol documentó para sus seguidores el proceso de atención médica a través de redes sociales. Apareció en video acostado sobre una camilla, con signos visibles de dolor y parte del cuerpo inmovilizado. Posteriormente, compartió una conversación con el médico tratante, quien confirmó la necesidad de una cirugía para corregir la lesión. El creador de contenido anunció públicamente que la gravedad del diagnóstico le impedirá volver a boxear, aun cuando la intervención quirúrgica sea exitosa.

El influencer cafetalero se vio muy afectado por la lesión en uno de sus hombros. Crédito: IG Westcol

El desenlace tuvo repercusión en redes sociales, donde miles de seguidores expresaron mensajes de apoyo al creador de contenido colombiano. La velada en el Palacio de los Deportes, más allá de su carácter lúdico y de espectáculo, subrayó el riesgo que representan estas exhibiciones deportivas para figuras públicas sin experiencia profesional en disciplinas de contacto. La victoria fue para Mario Bautista, quien se proclamó campeón mientras era felicitado por familiares y amigos sobre el cuadrilátero.

Durante la transmisión y en los mensajes posteriores, Westcol agradeció las muestras de apoyo, aunque lamentó el desenlace desfavorable para sus aspiraciones deportivas. Varios testimonios de la audiencia y de creadores digitales destacaron la actitud del streamer y el esfuerzo mostrado ante un rival con mejor preparación física. “Ya no podré volver a boxear, aunque me opere”, mencionó en una de sus publicaciones, generando un mensaje de ánimo y reflexión en sus plataformas.

El influencer le anunció a
El influencer le anunció a sus seguidores que las peleas en las que era seguido y a no podrán darse más. (TW Westcol)

Temas Relacionados

WestcolMario BautistaSupernova Strikerslesiónboxmexico-entretenimiento

Más Noticias

Le dan sentencia de 100 años de prisión por el secuestro de un agricultor y una mujer en Michoacán

Un hombre fue sentenciado tras ser hallado culpable de privar de la libertad a dos personas en Pátzcuaro

Le dan sentencia de 100

Ninel Conde: su eliminación en La Casa de los Famosos México 3 disparó audiencia y votos

¿Cuántos millones de espectadores siguieron la gala dominical?

Ninel Conde: su eliminación en

CDMX reforma Ley de Protección y Fomento al Empleo: “Cada palabra en la ley es una declaración de lo que sentimos”

Nuevas modificaciones buscan erradicar términos obsoletos en la legislación laboral

CDMX reforma Ley de Protección

Fiscalía de Michoacán asegura más de 2 mil 400 dosis de metanfetamina y marihuana en Morelia

Tras cateos simultáneos en tres colonias de la capital michoacana, capturan a seis presuntos implicados

Fiscalía de Michoacán asegura más

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 18 de agosto: eliminación de Ninel Conde genera fuertes polémicas

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Michoacán asegura más

Fiscalía de Michoacán asegura más de 2 mil 400 dosis de metanfetamina y marihuana en Morelia

El “Mayo” Zambada podría morir antes de cumplir su condena, alerta Mikel Vigil: “No le conviene a Estados Unidos”

Detienen a 31 personas en Sinaloa, 15 son de Los Chapitos: Gabinete de Seguridad destaca 14 operativos en la entidad

Desmantelan 105 narcolaboratorios de metanfetamina y detienen a 63 personas por delitos de alto impacto en Sinaloa: Harfuch

¿Cuándo será la próxima audiencia de Ismael “El Mayo” Zambada?

ENTRETENIMIENTO

Sherlyn aconseja a Cazzu demandar

Sherlyn aconseja a Cazzu demandar a Nodal en México donde las leyes sí respaldan a las mujeres: “Si existe un papá, que aporte”

Ninel Conde: su eliminación en La Casa de los Famosos México 3 disparó audiencia y votos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 18 de agosto: eliminación de Ninel Conde genera fuertes polémicas

Sin aislamiento obligatorio: Ninel Conde rompe regla de La Casa de los Famosos México pese al rigor de Televisa

Dani Flow se burla de Nodal con polémica imagen tras ola de críticas por su entrevista a Adela Micha

DEPORTES

Liga MX: así va la

Liga MX: así va la tabla general de posiciones del Apertura 2025

Cuándo juegan Edson Álvarez y Santiago Giménez en Europa esta semana

Supernova Strikers 2025 en vivo: Alana le gana a Gala Montes por decisión unánime

Los mejores memes que dejó el triunfo de Alana Flores sobre Gala Montes en Supernova Strikers 2025

Supernova Strikers 2025: los mejores memes que dejó la victoria de Franco Escamilla vs Escorpión Dorado