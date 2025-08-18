Esta es la cantidad de personas que asistieron a la mega marcha por Palestina en CDMX

Este domingo 17 de agosto se llevó a cabo la marcha a favor de Palestina en la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro/Daniel Augusto

Una manifestación de apoyo al pueblo palestino movilizó a mil personas este domingo en la Ciudad de México, de acuerdo con información oficial difundida por las Secretaría de Gobierno de la capital del país y de Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.

El contingente salió del Ángel de la Independencia y avanzó hasta el Hemiciclo a Juárez, donde se leyó un pronunciamiento, para después trasladarse a la Plaza Tlaxcoaque.

De acuerdo con la información proporcionada, durante la movilización, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México realizaron un operativo preventivo en las inmediaciones del punto de partida.

Elementos policiales formaron un cerco para retirar objetos considerados aptos para agresión a un grupo de manifestantes con el rostro cubierto. Entre los artículos decomisados se encontraron un bastón retráctil, cadenas y fuegos artificiales.

Después de esta acción, la SSC procedió al repliegue de su personal para evitar enfrentamientos y continuó dando seguimiento a la marcha a distancia, siguiendo los protocolos de actuación para concentraciones públicas.

Durante el desarrollo de la manifestación, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindó atención a 11 personas. Uno de los lesionados requirió traslado hospitalario por un golpe en la cabeza, tras la caída de bocinas de un camión, mientras que tres policías recibieron atención médica en el lugar del incidente.

Diferentes instancias, organizaciones y dependencias participaron en esta marcha de CDMX a favor del pueblo de palestina

En la ruta de la movilización de la marcha a favor del pueblo de palestina en la Ciudad de México participaron instancias de diálogo y prevención, como la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno, la Subsecretaría de Gobierno y el Grupo de Diálogo y Convivencia de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos (IESIDH), así como personal de la Dirección General de Gobierno (DGG).

El objetivo fue mantener canales de comunicación abiertos con los organizadores y reducir la posibilidad de incidentes mayores.

De acuerdo con el reporte, el operativo previo contempló la notificación anticipada a comercios y vecinos de la ruta, así como el despliegue de elementos policiales equipados únicamente con material de protección preventiva, como cascos, escudos y extintores.

Diversos sectores de la población en la Ciudad de México han expresado apoyo al pueblo palestino, en parte a través de manifestaciones públicas, marchas y concentraciones organizadas en diferentes puntos de la ciudad.

Grupos sociales, colectivos, organizaciones estudiantiles y algunas asociaciones civiles han solicitado el cese de la violencia en la región y demandan una postura más activa por parte del Gobierno de México en favor de la causa palestina.

