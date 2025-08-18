México

Así va la tabla general de posiciones de la Liga MX

El súper líder, los que pelean por un puesto en la liguilla y los sotaneros: así va cada equipo en este Apertura 2025

Por Rodrigo Gutiérrez González

La Liga MX se caracteriza
La Liga MX se caracteriza por generar sorpresas cada fecha (Infobae)

La jornada finalizó, dejando a su paso modificaciones en la tabla general de la Liga MX, cambios que serán vitales para definir los finalistas del Apertura 2025.

Conoce al súper lider, a los equipo en aprietos y las sorpresas de del Apertura 2025 después de 5 partidos.

El club que lidera la tabla de posiciones de la Liga MX es el Pachuca, convirtiéndose en el súper líder de la competición con 12 unidades.

Pisándole los talones al líder de la Liga MX está Monterrey, con 12 puntos; seguido, en el tercer lugar y cerrando el podio, por Cruz Azul, con 11 puntos.

En contraste, los clubes que se ubican en el sótano de la competición son Guadalajara, en el lugar 16; Puebla, en la decimoséptima posición; y Gallos Blancos de Querétaro, de sotanero, en el último lugar.

Aquí la tabla general de posiciones completa:

1. PachucaPuntos: 12.Partidos ganados: 4.Partidos empatados: 0.Partidos perdidos: 1.

2. MonterreyPuntos: 12.Partidos ganados: 4.Partidos empatados: 0.Partidos perdidos: 1.

3. Cruz AzulPuntos: 11.Partidos ganados: 3.Partidos empatados: 2.Partidos perdidos: 0.

4. AméricaPuntos: 11.Partidos ganados: 3.Partidos empatados: 2.Partidos perdidos: 0.

5. TolucaPuntos: 10.Partidos ganados: 3.Partidos empatados: 1.Partidos perdidos: 1.

6. TigresPuntos: 9.Partidos ganados: 3.Partidos empatados: 0.Partidos perdidos: 1.

7. TijuanaPuntos: 8.Partidos ganados: 2.Partidos empatados: 2.Partidos perdidos: 1.

8. Santos LagunaPuntos: 6.Partidos ganados: 2.Partidos empatados: 0.Partidos perdidos: 3.

9. Atlético de San LuisPuntos: 6.Partidos ganados: 2.Partidos empatados: 0.Partidos perdidos: 3.

10. LeónPuntos: 6.Partidos ganados: 2.Partidos empatados: 0.Partidos perdidos: 3.

11. NecaxaPuntos: 5.Partidos ganados: 1.Partidos empatados: 2.Partidos perdidos: 2.

12. Mazatlán FCPuntos: 5.Partidos ganados: 1.Partidos empatados: 2.Partidos perdidos: 2.

13. PumasPuntos: 5.Partidos ganados: 1.Partidos empatados: 2.Partidos perdidos: 2.

14. FC JuárezPuntos: 5.Partidos ganados: 1.Partidos empatados: 2.Partidos perdidos: 2.

15. AtlasPuntos: 5.Partidos ganados: 1.Partidos empatados: 2.Partidos perdidos: 2.

16. GuadalajaraPuntos: 3.Partidos ganados: 1.Partidos empatados: 0.Partidos perdidos: 3.

17. PueblaPuntos: 3.Partidos ganados: 1.Partidos empatados: 0.Partidos perdidos: 4.

18. Gallos Blancos de QuerétaroPuntos: 1.Partidos ganados: 0.Partidos empatados: 1.Partidos perdidos: 4.

Liguilla y Play In al momento

Con un campeón cada seis
Con un campeón cada seis meses, la Liga MX se caracteriza por sus torneos cortos. (Twitter @LigaBBVAMX)

Como avanza el Apertura 2025, los equipos comienzan a acomodarse en la tabla de posiciones, apuntando a hacerse de un lugar en la Liguilla y el Play In.

Considerando que los primeros seis puestos de la competición clasificarán de forma directa a la Liguilla, mientras que los cuatro restantes pelearán en el Play In, así es como va la fiesta grande al corte de la Jornada 5:

Cuartos de Final:

Pachuca vs Ganador del Play InMonterrey vs Ganador del Play InCruz Azul vs TigresAmérica vs Toluca

Play In:

Tijuana vs Santos LagunaAtlético de San Luis vs León

Como está la competición en este momento, el equipo que gane el primer encuentro del Play In se enfrentaría a Monterrey en los cuartos de final.

Mientras que el vencedor del segundo partido del Play In disputará con el perdedor del primer juego y quien resulte victorioso conseguirá colarse a la liguilla jugando contra el superlíder, quien actualmente es Pachuca.

