México

Tres personas enfrentan cargos por feminicidio tras hallazgo de cuerpo en Tlaquepaque

Los detenidos fueron trasladados a un penal tras ser identificados como posibles autores del feminicidio de una mujer

Por Aura Reyna

Viridiana Catalina ''N'', Marlon Daniel
Viridiana Catalina ‘’N’’, Marlon Daniel ‘’N’’ y César Alejandro ‘’N’ ya fueron trasladados a un complejo penitenciario (Fiscalía de Jalisco)

Tres personas fueron detenidas por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, ocurrido el pasado 12 de julio en el municipio de Tlaquepaque.

Las detenciones fueron realizadas por elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, y los imputados ya fueron trasladados a un complejo penitenciario para continuar su proceso penal.

Las órdenes fueron solicitadas luego de trabajos de inteligencia derivados del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer, abandonado en la vía pública.

Más detalles del caso

Las autoridades encontraron el cuerpo
Las autoridades encontraron el cuerpo de la víctima afuera de una finca en la colonia Guayabitos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viridiana Catalina “N”, Marlon Daniel “N” y César Alejandro “N” fueron capturados en cumplimiento de órdenes de aprehensión obtenidas por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de julio, cuando elementos de la Policía Municipal de Tlaquepaque respondieron a un reporte sobre una mujer inconsciente.

Al llegar a la colonia Guayabitos, localizaron el cuerpo de la víctima envuelto en una sábana, afuera de una finca.

Servicios Médicos Municipales confirmaron el deceso en el lugar, y el cuerpo fue trasladado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para determinar la causa de muerte e iniciar su identificación oficial.

Tras las primeras diligencias, personal del Ministerio Público y agentes investigadores recolectaron evidencia y recabaron información que permitió establecer la posible participación de las tres personas detenidas.

Posteriormente, un operativo permitió su captura y traslado al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial de Jalisco, en Puente Grande, donde quedaron a disposición del Juzgado que emitió las órdenes.

La Fiscalía del Estado reiteró su compromiso de combatir la violencia contra las mujeres con todo el peso de la ley, asegurando que este y otros crímenes no quedarán impunes.

Las investigaciones en torno al caso continúan, con el objetivo de garantizar justicia para la víctima y sus familiares.
















