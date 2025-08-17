“Estoy confiado y muy feliz”: Adrián Di Monte reacciona a supuestas carpetas de investigación en su contra

Adrián di Monte aseguró que cualquiera puede tener carpetas de investigación. (Foto: @adriandimonte, Instagram)

Adrián Di Monte acudió al exterior de La Casa de los Famosos México para mostrar su apoyo por sus excompañeros del cuarto noche. Sin embargo, mientras se encontraba gritando, la prensa lo acaparó con preguntas sobre su ex.

Cabe señalar que el actor y conductor está en medio de la cancelación mediática a raíz de las denuncias en su contra por parte de Sandra Itzel, su expareja.

(captura de pantalla)

Durante su estancia en el reality show de Televisa, la abogada Mariana Gutiérrez habló sobre la situación legal del artista en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

“Ese tipo es un agresor, un violentador social, le tiene mucho coraje a las mujeres y quiero que sepas que tiene siete carpetas de investigación en la Fiscalía de la Ciudad de México y eso te lo puedo decir formalmente", dijo para el canal de YouTube del periodista.

Y detalló: “Están en investigación, ya verá el MP si judicializa las carpetas, si lo sujetan a proceso o no”.

(Captura de pantalla)

Adrián Di Monte reacciona a las supuestas carpetas de investigación en su contra

Tras su salida de la casa más famosa de México el tema no había sido abordado hasta su reciente encuentro con diferentes medios de comunicación. Acompañado por su esposa, Di Monte aseguró que en el país se abren carpetas por cualquier cosa.

“Todo ciudadano, sea de México o de Estados Unidos, Suiza o Camboya, tiene derecho de que tú puedes ir y levantar una denuncia contra el señor taquero porque te dio un taco de canasta en lugar de uno de pastor y le hizo mal”, comentó.

Posteriormente, explicó que aunque existen las carpetas no todos los procesos se judicializan, pues no en todos los casos existen suficientes pruebas.

“Entonces, carpetas podemos tener todos. Yo estoy tranquilo, de lo que ella me acusa, soy inocente. Estoy confiado y muy feliz”, resaltó.

(Inseparables)

Quién es Adrián Di Monte, exhabitante de La Casa de los Famosos México

Adrián Gómez Rodríguez, conocido artísticamente como Adrián Di Monte, nació el 31 de julio de 1990 en Santa Clara, Cuba, y actualmente tiene34 años.

Su trayectoria profesional ha estado marcada por una sucesión de papeles en telenovelasde gran audiencia y reality shows de la empresa Televisa, donde adquirió notoriedad por su desempeño en producciones como“El Maleficio”, “La Madrastra”, “La doble vida de Estela Carrillo”, “Cita a ciegas” y “Diseñando tu amor”.

La exposición mediática de Di Monte creció aún más gracias a su participación en programas de competencia, entre ellos “Bailando por un sueño” y “Reto 4 Elementos”, donde expandió su popularidad más allá de la televisión de ficción.