¿Cómo estará el clima en Puebla este domingo? Revisa la predicción del 17 de agosto

El ambiente en la ciudad estará influenciado por ráfagas de viento, índices elevados de radiación solar y cambios en la temperatura; consulta el pronóstico a detalle

Por Mariana Álvarez Torres

La capital poblana experimentará condiciones climáticas variables. (Wikimedia Commons)

Antes de partir del hogar, revisa la predicción del clima en Puebla para las siguientes horas en este domingo 17 de agosto.

De acuerdo con AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones para este domingo en la capital poblana es de 67% durante el día y del 55% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 51% en el transcurso del día y del 69% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 24 grados y un mínimo de 12 grados en esta región. Los rayos UV se prevé llegarán a un nivel de hasta 14.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 24 kilómetros por hora en el día y los 15 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en Puebla de Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Puebla

El clima en Puebla es principalmente templado con diferentes grados de humedad, siendo el verano cuando más lluvias se presentan aunque la ausencia de ellas se explica debido a las altas montañas que impiden el paso a nubes cargadas del Golfo de México.

Por regiones, las sierras de Tehuacán, Nevada, Norte y el Citlaltépetl gozan la mayor parte del año de una temperatura templada; la Mixteca Poblana, la sierra Norte y la Sierra de Quimixtlán tienen un clima cálido; mientras que el valle de Tehuacán y los llanos de San Juan y San Andrés presentan uno seco o semiseco.

En Puebla la temperatura anual oscila entre los 11 y 27 grados. A los turistas se les recomienda visitar este estado a mediados de febrero y hasta principios de mayo, cuando el clima es ameno.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), recientemente la temperatura máxima promedio anual en Puebla ha subido 2.2 grado al pasar de 27.9 grados en 1985 a 30.1 grados en 2020; en tanto, la mínima ha incrementado 1.9 grados, pasando de 13 grados (1985) a 14.9 grados (2020).

En Puebla la temperatura promedio anual ronda los 11 y 27 grados. (Cuartoscuro)

