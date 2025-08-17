México

Previsión del clima en Culiacán Rosales para antes de salir de casa este 17 de agosto

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Por Infobae Noticias

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima (Wikimedia Commons)

El tipo de clima que hay en cierto lugar está determinado por distintos factores entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se apoya en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para describir las condiciones atmosféricas en un territorio en un corto plazo.

Para clasificar el clima se usa por lo general el sistema desarrollado por Wladimir Köppen, aunque también está el sistema Thornthwaite, ésta última que además toma en cuenta la diversidad biológica y los efectos del cambio climático sobre ella. Otras como Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire que definen el clima de una región.

Debido al cambio climático, actualmente el planeta está en un proceso de redistribución en el que alguna modificación, por mínima que sea, en la temperatura media anual provoca cambios en los hábitats y sus condiciones.

En este contexto, aquí te dejamos el estado del tiempo para Culiacán Rosales este domingo 17 de agosto.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este domingo, se estima que en Culiacán Rosales habrá un 71% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 34 centígrados y una mínima de 22°. La nubosidad será del 57% y por la noche habrá una posibilidad del 55% de lluvias.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Culiacán Rosales (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en Culiacán

Culiacán, capital del estado de Sinaloa, se caracteriza por tener un clima cálido semiárido pese a la lluvia que se produce por las altas temperaturas; además los veranos se caracterizan por ser calurosos y húmedos, lo que hace que el termómetro pueda llegar a subir a los 39 grados a la sombra son sensaciones de hasta 50 grados.

En contraparte, los inviernos son más suaves pues las temperaturas pueden alcanzar un máximo de 27 grados con noches cálidas.

La capital puede verse afectada por los ciclones o huracanes que, aunque llegan debilitados, pueden ocasionar abundancia pluvial, sobre todo en el mes de agosto y septiembre.

La capital sinaloense tiene un
La capital sinaloense tiene un clima cálido semiárido (CUARTOSCURO)

Qué debo hacer para asegurar mi patrimonio debido a los fenómenos meteorológicos extremos

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaCuliacán RosalesSinaloamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Como utilizar el vinagre de manzana para disminuir el frizz en el cabello y dar brillo

Es uno de los productos con los que se puede crear una mascarilla casera para mejorar la apariencia del pelo

Como utilizar el vinagre de

Alien: Earth arrasa en su semana de estreno y lidera ranking de lo más visto en Disney+ México

Desde su estreno en el pasado 12 de agosto, la primera serie de la franquicia Alien se ha mantenido como la más vista de al plataforma de Disney

Alien: Earth arrasa en su

Previsión meteorológica del clima en Bahía de Banderas para este 17 de agosto

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Previsión meteorológica del clima en

Clima en Cancún: cuál será la temperatura máxima y mínima este 17 de agosto

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Cancún: cuál será

CDMX: INAPAM brinda atención a personas adultas mayores con Diabetes Mellitus

El Instituto busca ofrecer información y orientación adaptada al contexto de las personas que viven con este padecimiento

CDMX: INAPAM brinda atención a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan asesinato del influencer Camilo

Reportan asesinato del influencer Camilo Ochoa en Morelos: fue señalado en volantes por nexos con Los Chapitos

Cuáles son los cárteles con los que tendrían vínculos los 11 narcopolíticos revelados por periodistas

Rescatan a niña que fue secuestrada tras ser encargada por su madre para ir a trabajar en Edomex: hay dos detenidos

Gabinete de Seguridad niega que hijo y pareja de Manuel Bartlett estén en lista de personas bloqueadas por la UIF

Quién es Isadora Lagos: el perfil criminal de Miss Guerrero detenida con armas exclusivas del Ejército

ENTRETENIMIENTO

Alien: Earth arrasa en su

Alien: Earth arrasa en su semana de estreno y lidera ranking de lo más visto en Disney+ México

Los podcasts más populares hoy en Spotify México

“Yo no aventé el primer golpe”: Gala Montes asegura que Adrián Marcelo es el mentor de Alana Flores

Alana Flores vs Gala Montes: cuál es la diferencia de peso antes de su pelea en Palacio de los Deportes

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Abelito gana una prueba por primera vez la tarde de hoy 16 de agosto

DEPORTES

Alana Flores vs Gala Montes:

Alana Flores vs Gala Montes: cuál es la diferencia de peso antes de su pelea en Palacio de los Deportes

Juárez sorprende y le quita los 3 puntos a Chivas en el estadio Akron

“La ching* de tu vida te voy a dar”: El último mensaje de Alana Flores previo a su pelea contra Gala Montes

Triplemanía 33 EN VIVO: Los resultados del magno evento de la Triple A

Las gemelas Cueva hacen historia consiguen oro en Panamericanos junios con solo 14 años