Monreal califica de “obeso” el presupuesto para la Suprema Corte y discute su aprobación

El legislador cuestionó la posible aprobación del presupuesto para la SCJN, además de expresar su confianza en el presidente electo del órgano judicial

Por Alejandra Zúñiga

Ricardo Monreal respaldó la reforma
Ricardo Monreal respaldó la reforma electoral de Sheinbaum. | X- Ricardo Monreal

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, hizo referencia al debate originado por la aprobación del presupuesto para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras la inclusión de nuevos cambios previstos para 2026.

El legislador, al frente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), expresó que resulta poco probable que la Cámara Baja apruebe un presupuesto de tal magnitud para la Suprema Corte, especialmente considerando que se proyecta una inflación de entre cuatro y cinco por ciento.

Por su parte, el morenista agregó que no consideró factible aprobar un presupuesto tan alto destinado únicamente a un poder. Cabe destacar que, el proyecto de Presupuesto para 2026 será remitido a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre.

Monreal sobre aprobación del presupuesto de la SCJN

Durante la conferencia “Legislativa del Pueblo”, el diputado de Morena fue cuestionado acerca del anteproyecto de presupuesto de la SCJN, así como de la posibilidad de que la Cámara Baja lo modifique. En su respuesta, subrayó que ve poco probable que dicho órgano brinde su autorización.

“Es difícil que se autorice por la Cámara de Diputados, y por la mayoría legislativa, un presupuesto tan obeso, tan grueso para un Poder, cuando la inflación estará entre el cuatro y el cinco por ciento. No sería posible”, apuntó.

(Jesús Avilés/Infobae)
Monreal Ávila compartió que aún no tiene información sobre el anteproyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que precisó que se presentará ante la Cámara de Diputados el 8 de septiembre. Asimismo, enfatizó que algunos medios reportan un incremento presupuestal del 12%, porcentaje que consideró inaceptable desde el inicio.

Por su parte, el legislador reiteró la importancia al respeto entre el Poder Legislativo y Judicial, por tal motivo, externó su confianza en que Hugo Aguilar Ortiz, presidente electo de la SCJN, pueda demostrar su compromiso con la defensa de la autonomía judicial frente al órgano: “Va a ser un buen ministro y presidente”.

Ante la conmoción por el debate sobre la Reforma Judicial, afirmó que esta iniciativa permitirá corregir las deficiencias en el funcionamiento del Poder Judicial y mejorar la calidad en la impartición de justicia, expresando así su total respaldo a la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Confío en que la composición de la Corte: jueces, magistrados y ministros, ayude a recuperar la confianza ciudadana en la justicia del país y elimine la impunidad que nos marcó toda esta etapa de este régimen judicial que ya concluye afortunadamente”, afirmó.

Monreal respalda acciones de Sheinbaum

En otra intervención, desde el el foro “Jóvenes Dialogando por el Segundo Piso de la Transformación”, el titular de la Jucopo expresó su respaldo a la presidenta de México en el manejo de la relación bilateral con Estados Unidos, particularmente ante los desafíos relacionados con los aranceles.

Monreal Ávila expresó su total apoyo a la presidenta, reconociendo su respuesta y su compromiso ante los retos que enfrenta el país. Además, invitó a las diferentes fuerzas políticas a unirse en cerrar filas, ante el difícil escenario con Estados Unidos y las tensiones provenientes del exterior.

El diputado resaltó la importancia de mantener la unidad ante los retos que atraviesa la nación y afirmó que la presidenta tiene el apoyo ciudadano. Señaló que el país vive una etapa excepcional, similar a otros periodos históricos de gran dificultad, y confió en la capacidad de Sheinbaum para superar la situación.

“Yo me siento muy bien representado, porque la Presidenta no ha caído en provocación, ha actuado con serenidad y sobriedad republicana. Me siento muy bien representado, porque ha actuado a la altura de las circunstancias que el país exige”, enfatizó.

