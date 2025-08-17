México

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera en vivo hoy 17 de agosto

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
La frontera de México y
La frontera de México y Estados Unidos es la más transitada del mundo, así como una de las más vigiladas (Infobae Imagen Ilustrativa)

El cruce fronterizo entre Tijuana, en Baja California y SanDiego, California, en Estados Unidos, es uno de los más transitados del planeta y las condiciones en las garitas impactan cada día a miles de personas.

Desde largos tiempos de espera hasta mejoras en infraestructura, la situación en las garitas puede cambiar significativamente, afectando tanto a viajeros frecuentes como a transportistas comerciales.

A continuación, presentamos un análisis actualizado del estado de las principales garitas de Tijuana: OtayMesa, Chaparral y San Ysidro este domingo 17 de agosto.

En vivo: el estado de las garitas de Tijuana

Revisa en tiempo real
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

Garita San Ysidro

Tiempo de espera por automóvil:

General

6 líneas abiertas

1:31 horas

Sentri

9 líneas abiertas

15 minutos

ReadyLane

10 líneas abiertas

1:39 horas

Tiempo de espera caminando:

General

13 líneas abiertas

8 minutos

ReadyLane

2 líneas abiertas

8 minutos

Garita Otay Mesa

Tiempo de espera por automóvil:

General

3 líneas abiertas

1:13 horas

Sentri

2 líneas abiertas

32 minutos

ReadyLane

5 líneas abiertas

49 minutos

Tiempo de espera caminando:

General

6 líneas abiertas

24 minutos

Garita Chaparral

Tiempo de espera caminando:

General

4 líneas abiertas

8 minutos

ReadyLane

1 línea abierta

8 minutos

¿Cuáles son los horarios de las garitas de Tijuana?

El cruce de Tijuana
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

Temas Relacionados

GaritasTijuanaBaja Californiamexico-noticiasnoticias

Más Noticias

De Gail Castro a Camilo Ochoa: los influencers asesinados y boletinados por nexos con Los Chapitos en Sinaloa

Creadores de contenido se han sumado a la lista de víctimas en la guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa

De Gail Castro a Camilo

Eduardo Verástegui arremete contra Beatriz Gutiérrez por supuesta mudanza en lujosa zona de Madrid: “La hipocresía a todo lo que da”

El activista político cuestionó a la esposa del expresidente AMLO, recordando que en ocasiones anteriores se manifestó en desacuerdo con el gobierno español

Eduardo Verástegui arremete contra Beatriz

La Casa de los Famosos México 3: ¿a qué hora y en qué canal ver la tercera gala de eliminación?

Durante la gala de esta noche se conocerá al tercer participante de este reality que saldrá para siempre de este encierro

La Casa de los Famosos

Colaboración del FBI lleva a la detención de madre y tío en Jalisco por abuso y maltrato infantil

La colaboración de la agencia fue clave para identificar y detener a los presuntos responsables tras la difusión de un video de abuso sexual infantil

Colaboración del FBI lleva a

Nadie se lleva un elote sin permiso en Chiautla: Operativo “Cosecha segura”

Autoridades municipales y productores implementan un operativo especial para evitar el robo de cultivos

Nadie se lleva un elote
MÁS NOTICIAS

NARCO

De Gail Castro a Camilo

De Gail Castro a Camilo Ochoa: los influencers asesinados y boletinados por nexos con Los Chapitos en Sinaloa

Asesinato de Camilo Ochoa tendría estrecha relación con ‘El Mini Lic’ de La Mayiza y así el exsicario lo prevenía

Roció con gasolina a su esposa, le prendió fuego y amenazó con lastimar a sus hijos si lo denunciaba en Chihuahua

La presunta narco relación entre Camilo Ochoa ‘El Alucín’, influencer asesinado en Cuernavaca, y ‘Los Chapitos

Proponen mural conmemorativo en Fiscalía de Chihuahua tras hallazgo de 386 cuerpos en crematorio Plenitud

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 3: ¿a qué hora y en qué canal ver la tercera gala de eliminación?

“Todos hemos fracasado, pero yo no he matado a nadie”: resurge tensa entrevista donde Adela Micha confronta a Camilo Ochoa

Asesinato de Camilo Ochoa tendría estrecha relación con ‘El Mini Lic’ de La Mayiza y así el exsicario lo prevenía

“Es una guerra de La Mayiza contra inocentes”: viralizan advertencia de Camilo Ochoa previo a su asesinato

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 17 de agosto: nombre del eliminado perfila entre estos dos habitantes

DEPORTES

“Los clubes tienen la obligación

“Los clubes tienen la obligación de invertir en seguridad”: David Faitelson condena violencia en estadios de México

Triplemanía desata ola de memes en redes sociales en su edición 33

Riñas en partidos Tigres-América y Chivas-Juárez dejan detenidos e investigaciones abiertas: Liga MX

Argi Cortés derrota a Bairon Rodríguez por decisión unánime

Tres golfistas mexicanos que marcaron historia y pusieron en alto el nombre del país