Fraude, violencia familiar, homicidio y penas de hasta 50 años: los rostros detrás de los recientes arrestos en Zacatecas

La Fiscalía General de Justicia del Estado intensifica su lucha contra la impunidad con penas que varían según la gravedad de los delitos

Por Fabián Sosa

La Fiscalía de Zacatecas detuvo
La Fiscalía de Zacatecas detuvo a seis personas por delitos como homicidio, fraude y violencia familiar en distintos municipios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), en coordinación con integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, informó la detención y puesta a disposición de seis personas, en cumplimiento de órdenes de aprehensión por diferentes delitos.

Según el instituto, estas acciones, ejecutadas en las últimas 24 horas, forman parte de las estrategias de persecución del delito y fortalecer la seguridad pública en la entidad.

Durante los operativos realizados por la FGJEZ y cuerpos de seguridad en distintos municipios, fueron detenidos Manuel “N”, Eduardo “N”, Jesús Antonio “N”, Mario Antonio “N”, Daniel Alejandro “N” y Ramiro “N”, todos ellos identificados como probables responsables en hechos delictivos que afectan de manera directa a la población de Zacatecas.

Detalles de las detenciones

La fiscalía informó que se
La fiscalía informó que se cumplimentaron órdenes de aprehensión y detenciones por múltiples delitos. (FGE Zacatecas)

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, Manuel “N” fue capturado en el municipio de Zacatecas, enfrentando cargos por lesiones y daño en las cosas. Asimismo, Eduardo “N” fue detenido en una acción conjunta con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz, señalado por fraude específico. En el municipio de Riogrande, las autoridades aprehendieron a Jesús Antonio “N” por el delito de abandono de familiares.

En Fresnillo, se logró la detención de dos personas: Mario Antonio “N”, investigado por violencia familiar, y Daniel Alejandro “N”, a quien se le acusa de allanamiento de morada y daño en las cosas. Por último, Ramiro “N” fue arrestado en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, por su presunta implicación en el delito de homicidio calificado. Todos los imputados quedaron a disposición del Órgano Jurisdiccional para iniciar el proceso legal correspondiente.

La FGJEZ subrayó ante Infobae que mantiene el compromiso de llevar ante la justicia a personas involucradas en actividades delictivas, garantizando procesos legales apegados al respeto de los derechos humanos y el debido proceso. En cada uno de los casos, la institución recordó que, en apego al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todas las personas cuentan con la presunción de inocencia y serán tratadas como tales mientras no se emita una sentencia en firme por la autoridad competente.

Sanciones legales por cada delito

Las detenciones forman parte de
Las detenciones forman parte de operativos coordinados para fortalecer la seguridad pública y combatir la delincuencia en Zacatecas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Código Penal Federal establece distintas penas para los delitos mencionados. El delito de lesiones (artículo 288) puede ser sancionado, dependiendo de la gravedad, con penas de seis meses a ocho años de prisión, además de una multa variable según el daño.

El daño en las cosas (artículo 397) contempla entre seis meses y cinco años de prisión, así como reparación del daño, en caso de que se acredite dolo.

En el caso de fraude específico (artículo 386), la pena va de seis meses a 12 años de prisión y una multa según el monto defraudado. El abandono de familiares (artículo 332) es castigado con uno a cinco años de prisión y obligación de cubrir pensiones alimenticias y otras responsabilidades civiles.

La violencia familiar (artículo 343 bis) puede implicar penas de seis meses a cinco años de prisión y la pérdida de derechos sobre la víctima. Por allanamiento de morada (artículo 287), la sanción es de seis meses a dos años de prisión y multa. Finalmente, el homicidio calificado (artículos 302 y 315) contempla penas que van desde los 20 hasta los 50 años de prisión, dada la gravedad y las circunstancias agravantes del delito.

La FGJEZ reiteró que todas las personas detenidas serán presentadas ante el Órgano Jurisdiccional y enfrentarán su proceso conforme a derecho. Exhortó a la ciudadanía a confiar en las instituciones y denunciar hechos delictivos a través de los canales oficiales, como parte de los esfuerzos permanentes para fortalecer la seguridad y la paz en Zacatecas.

