México

Eduardo Verástegui arremete contra Beatriz Gutiérrez por supuesta mudanza en lujosa zona de Madrid: “La hipocresía a todo lo que da”

El activista político cuestionó a la esposa del expresidente AMLO, recordando que en ocasiones anteriores se manifestó en desacuerdo con el gobierno español

Por Alejandra Zúñiga

La presidenta aprovechó la conmoción
La presidenta aprovechó la conmoción para externar su postura ante los señalamientos contra Gutiérrez Müller. | @Presidencia

En redes sociales, se difundió información sobre que la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del exmandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO), estaría en proceso de mudanza con traslado a una zona exclusiva de Madrid, España. Ante ello, diversos integrantes de la oposición, como el político Eduardo Verástegui, expresaron su rechazo a esta nueva noticia.

Mediante una publicación, el activista político criticó públicamente la posible decisión de la escritora, señalando que durante todo el sexenio del gobierno de Morena se solicitó reiteradamente a España que ofreciera disculpas a México por los hechos vinculados durante la época de la conquista.

¿Qué sucedió? Hace unos días, el medio español ABC aseguró que la doctora Gutiérrez Müller se trasladó a ‘La Moraleja’, una zona exclusiva de Madrid, España. En dicha versión, se especuló que la escritora residirá en ese país junto a su hijo, Jesús Ernesto López, bajo la administración del gobierno extranjero al cual criticó en más de una ocasión.

Verástegui reconoce relación México-España

En su cuenta de ‘X’, el dirigente del partido ‘Viva México’ reaccionó a la noticia sobre la supuesta mudanza de la esposa de AMLO a Madrid. Donde cuestionó la coherencia de esta decisión, recordando que durante todo el sexenio el gobierno mexicano insistió en solicitar una disculpa a España.

También, aprovechó la conmoción para calificar a la familia de “hipócrita”. Consideró que, México debe su grandeza a la influencia de España, agradeciendo específicamente el periodo del virreinato de la Nueva España y señalando que los 300 años de mestizaje contribuyeron de manera significativa a la identidad cultural y étnica del país.

Pese a no estar registrado,
Pese a no estar registrado, dijo en redes que ganó el primer debate presidencial. Foto: Facebook/Eduardo Verástegui

Verástegui sostuvo que la herencia hispana es el principal factor que da "grandeza a México". Es por ello que, señaló que es tiempo de reconocer y valorar tanto la aportación de España como la de México.

“Lo mejor de Europa se encontró con lo mejor de América y nació lo mejor del mundo: la Nueva España, hoy México. Tenemos el mejor puente: la Virgen de Guadalupe. Ambos pueblos somos guadalupanos. Somos naciones hermanas y ya es hora de estar más unidos que nunca”, refirió.

Aunque la escritora no se ha pronunciado sobre el tema, la posible mudanza contrasta con la política de austeridad promovida por López Obrador durante su gobierno. A comienzos de este año, el medio extranjero también informó que la investigadora había iniciado el proceso para obtener la nacionalidad española.

En ese momento, Gutiérrez Müller respondió de manera indirecta al afirmar que vivía en México. No obstante, la situación retomó los hechos del 2019 cuando, el expresidente envió una carta al rey Felipe VI solicitando una disculpa formal y el reconocimiento de los abusos cometidos durante la Conquista. Dicha solicitud fue apoyada por Gutiérrez Müller, quien fue señalada como una de las principales promotoras del distanciamiento entre México y España.

