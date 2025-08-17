México

Colaboración del FBI lleva a la detención de madre y tío en Jalisco por abuso y maltrato infantil

La colaboración de la agencia fue clave para identificar y detener a los presuntos responsables tras la difusión de un video de abuso sexual infantil

Por Aura Reyna

La Fiscalía de Jalisco imputó
La Fiscalía de Jalisco imputó a la madre y al tío de un niño de seis años por abuso sexual infantil y maltrato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos personas, identificadas como la madre y el tío de un niño de seis años, fueron imputadas por su presunta participación en delitos relacionados con abuso sexual infantil y maltrato.

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que ambos se encuentran bajo prisión preventiva, en espera de la audiencia de vinculación a proceso, programada para el próximo miércoles 20 de agosto.

Los imputados, Alfredo Salvador “N” y Jessica Nohemí “N”, fueron detenidos el pasado 14 de agosto en operativos simultáneos realizados en los municipios de Tlajomulco y Zapopan, respectivamente.

Más detalles del caso

Ambos detenidos permanecerán en prisión
Ambos detenidos permanecerán en prisión preventiva hasta la audiencia de vinculación a proceso, programada para el 20 de agosto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alfredo Salvador fue arrestado por los delitos de abuso sexual infantil agravado, corrupción de menores y maltrato infantil, mientras que Jessica Nohemí fue detenida por maltrato infantil.

La detención de ambos se logró con la colaboración del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, luego de que, el 8 de agosto, esta agencia alertara a las autoridades mexicanas sobre un video de abuso sexual infantil, supuestamente grabado en Tlajomulco y difundido en un foro en línea.

En el material, Alfredo Salvador “N” habría sido identificado como el agresor.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía de Jalisco realizó cateos en dos domicilios: uno en la colonia Lomas de Tejeda, en Tlajomulco, y otro en la colonia Arenales Tapatíos, en Zapopan.

Durante estos operativos se aseguraron cámaras de videograbación, teléfonos móviles y dispositivos de almacenamiento digital, los cuales serán analizados como parte de la investigación.

En la audiencia de formulación de imputación, celebrada el mismo día de las detenciones, la defensa de ambos acusados se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia de vinculación a proceso se llevará a cabo el 20 de agosto a las 8:00 horas. Mientras tanto, ambos permanecerán en prisión preventiva como medida cautelar.

La Fiscalía del Estado subrayó su compromiso con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y aseguró que no habrá impunidad en este ni en ningún otro caso donde las infancias se vean vulneradas.

Las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer totalmente los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

¿Cómo prevenir el abuso sexual infantil?

Padres y tutores deben vigilar
Padres y tutores deben vigilar cambios de comportamiento y supervisar la actividad en internet de los menores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para prevenir el abuso sexual infantil, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aconseja enseñar a las niñas y niños que su cuerpo les pertenece y que nadie tiene derecho a tocarlo sin su consentimiento.

También recomienda a madres, padres y tutores estar atentos a cambios en el comportamiento de los menores, evitar que acepten regalos que impliquen condiciones ocultas y supervisar de manera constante su actividad en internet y redes sociales.

Asimismo, se sugiere fomentar en los menores la confianza para rechazar cualquier tipo de contacto físico que les resulte incómodo y reforzar la importancia de comunicar cualquier situación que los haga sentir inseguros o molestos.

En caso de que un niño, niña o adolescente sea víctima de abuso sexual, las autoridades subrayan que no debe bañarse ni cambiarse de ropa, ya que las prendas que llevaba pueden constituir pruebas fundamentales.

