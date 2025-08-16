Una mujer murió y 356 personas padecen misteriosa enfermedad en Veracruz

Se registra crisis sanitaria en Veracruz. Foto: FB.com/Gobierno Municipal de Tatahuicapan de Juárez

Durante la semana se registró el fallecimiento de una mujer y se contabilizaron 356 personas enfermas por una misteriosa enfermedad, así lo dio a conocer Eusebio González Hernández, presidente municipal de Tatahuicapan, Veracruz.

La sintomatología abarca vómito, diarrea y fiebre, sin embargo, pese a que puede confundirse con cólera, las autoridades sanitarias no han confirmado que sea un brote de cólera en la región.

La crisis sanitaria comenzó hace algunos días, sin embargo poco a poco fue incrementando el número de pacientes. Se reportó que la persona que perdió la vida fue una mujer de 60 años que presentaba dichos síntomas y murió mientras sus familiares la trasladaban al centro de salud.

El día de ayer se realizó un recorrido en el municipio, enclavado en la zona serrana de Veracruz; las autoridades actualmente buscan las causas, ya que hasta el momento se desconoce. Aún se realizan pruebas del agua de ríos y arroyos cercanos, se espera que en las próximas horas se comuniquen las causas y se trabaja para que no haya más muertes.

Personal de salud acuden casa por casa en Veracruz para determinar causa. Foto: FB.com/Gobierno Municipal de Tatahuicapan de Juárez

Debido a que aún no se tiene certeza sobre el tipo de enfermedad a que se enfrentan, equipos de la Coordinación Regional del IMSS-Bienestar, Riesgos Sanitarios y brigadas municipales visitan los domicilios para identificar el posible origen de la infección que impacta la salud de los habitantes.

El funcionario también dio a conocer que los pacientes fueron atendidos por personal del IMSS-Bienestar y por la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz

El Gobierno Municipal de Tatahuicapan de Juárez publicó un comunicado mediante redes sociales en donde señalan las acciones que se están llevando a cabo.

“Debido a los problemas de salud que se han presentado en los últimos días, la regiduría única, a cargo de la L.C. Margarita Lorenzo Gómez, en coordinación con personal de la Coordinación Regional del IMSS-Bienestar, Sanidad y brigadas que se realizan recorridos casa por casa, trabajan en la detección del posible foco de infección que está provocando casos de diarrea y vómito en la población”.

Personal de salud acuden casa por casa en Veracruz para determinar causa

Hasta el momento la Secretaría de Salud no ha dado a conocer mayores informes, es a través del municipio en donde se informó respecto a la situación. Dicha acción ha sido criticada en redes sociales por los mismos habitantes preocupados por sus familiares enfermos.

El presidente municipal aprovechó para solicitar que las autoridades surtan los medicamentos necesarios. Cabe mencionar que durante la temporada de lluvias se realizaron campañas contra el dengue.