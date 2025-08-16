Temblor hoy: Noticias de la actividad sísmica este sábado 26 de agosto de 2025

México es una zona altamente sísmica debido a su ubicación geográfica, donde interactúan cinco placas tectónicas: la de Cocos, Norteamérica, del Pacífico, Rivera y Caribe. La fricción entre estas placas genera una gran cantidad de energía que, al liberarse, provoca sismos. Las regiones más afectadas suelen ser el sur y centro del país, incluyendo la Ciudad de México.
En caso de sismo, es fundamental conservar la calma. Si estás dentro de un edificio, aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y dirígete a una zona de seguridad, como debajo de una mesa resistente o un muro estructural. No uses elevadores. Si estás en la calle, aléjate de postes, cables, árboles o fachadas. Después del movimiento, revisa posibles fugas de gas, agua o daños estructurales. Tener a la mano una mochila de emergencia con agua, linterna, radio y documentos importantes también puede marcar la diferencia ante una eventualidad sísmica.