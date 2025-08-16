Temblor hoy: Noticias de la actividad sísmica este sábado 26 de agosto de 2025

En caso de sismo, es fundamental conservar la calma. Si estás dentro de un edificio, aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y dirígete a una zona de seguridad, como debajo de una mesa resistente o un muro estructural. No uses elevadores. Si estás en la calle, aléjate de postes, cables, árboles o fachadas. Después del movimiento, revisa posibles fugas de gas, agua o daños estructurales. Tener a la mano una mochila de emergencia con agua, linterna, radio y documentos importantes también puede marcar la diferencia ante una eventualidad sísmica.

México es una zona altamente sísmica debido a su ubicación geográfica, donde interactúan cinco placas tectónicas: la de Cocos, Norteamérica, del Pacífico, Rivera y Caribe. La fricción entre estas placas genera una gran cantidad de energía que, al liberarse, provoca sismos . Las regiones más afectadas suelen ser el sur y centro del país, incluyendo la Ciudad de México.

Últimas noticias

