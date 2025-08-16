Pronóstico del tiempo en México: temperaturas y condiciones climáticas por regiones este 16 de agosto

Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

Aunque se trate de un mismo país, la temperatura y el ambiente puede variar considerablemente en México. Especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indican que existen por lo menos siete climas predominantes en el territorio.

Cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie, son los tipos de climas que dominan en el territorio nacional.

Dependiendo de la estación del año puede haber lluvias, chubascos, días soleados o incluso más de un tipo en un mismo día, por lo que a continuación se encuentra el pronóstico de este 16 de agosto.

Pronóstico del tiempo para este 16 de agosto

El día de hoy, el monzón mexicano aunado a divergencia, ocasionarán lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, así como intervalos de chubascos en Baja California Sur, las cuales estarán acompañadas con descargas eléctricas.

Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con divergencia y con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, provocarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, oriente y sur del territorio nacional; y con posible caída de granizo en el occidente y centro de México.

Por su parte la onda tropical núm. 22 ocasionará lluvias muy fuertes en Michoacán y lluvias fuertes en Guerrero.

A su vez, una circulación de baja presión frente a las costas de Tamaulipas, ocasiona lluvias puntuales intensas en dicha entidad, así como la formación de trombas marinas frente a su costa.

Asimismo, una vaguada en altura continuará su desplazamiento sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originará lluvias fuertes a muy fuertes en Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Una mujer habla por teléfono dentro de un autobús de transporte urbano que transita bajo la lluvia en la ciudad de Monterrey. (EFE/ Miguel Sierra)

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (norte). Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tabasco. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: golfo de California, Sonora, Tamaulipas y Nuevo León; y con posibles tolvaneras: Baja California. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán; y con posibles tolvaneras: Baja California Sur. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Tamaulipas. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: golfo de California, así como costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora, Chihuahua (noreste) y Oaxaca (istmo). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Guerrero, Chiapas, Durango, Coahuila (noreste y suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), San Luis Potosí (centro y sur), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Jalisco, Colima, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Aunque el clima puede regalarnos días cálidos y hermosas tardes lluviosas, también puede llegar a convertirse en un peligro si sus condiciones se vuelven extremas.

En caso de que las condiciones meteorológicas pudieran empeorar o considerarse de riesgo, las autoridades estatales y de Protección Civil se darán a la tarea de informar a la población para que puedan refugiarse de forma oportuna.