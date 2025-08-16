México

Pasajera de taxi presencia el momento cuando le rompen el corazón al conductor y redes reaccionan: “Déjale buena propina”

El chofer atravesó su ruptura amorosa en pleno horario laboral

Por Alex Domínguez

Crédito: X/Prófugos del Ácido Fólico
Crédito: X/Prófugos del Ácido Fólico

Los momentos de desamor son difíciles de sobrellevar, pero cuando ocurren en plena rutina laboral, pueden ser aún más duros. Eso le pasó a un taxista, quien en medio de un viaje sufrió cómo su pareja le terminaba la relación. Lo inesperado fue que la pasajera que iba en la parte trasera presenció todo y terminó haciendo viral el instante en redes sociales.

Fue a través de Tiktok, donde la usuaria @mely_lely compartió un clip de apenas 20 segundos en el que muestra al conductor recibiendo un audio de WhatsApp con la dolorosa noticia de que su novia había decidido poner punto final a su relación. A la par, se alcanza a apreciar el mensaje del chofer, mismo en el que recalca la manera en que su ahora expareja le dijo que “ya no sentía nada” por él.

Mientras de fondo sonaba “Lo pasado, pasado” de José José, el taxista, con el corazón roto, intentaba continuar el viaje como si nada pasara. Sin embargo, en un descuido dejó la pantalla de su celular desbloqueada y a la vista de la pasajera, quien no dudó en grabar el momento con una cara de sorpresa que terminó siendo parte del viral.

Cortan a taxista mientras realizaba viaje. Crédito: X/Prófugos del Ácido Fólico

En cuestión de dos días, el video logró acumular más de dos millones de reproducciones en la plataforma, pues muchos usuarios aseguraron haberse identificado con la situación.

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en llegar. Muchos mostraron empatía con el taxista, mientras otros criticaron que se grabara un momento tan personal.

  • “Espero le hayas dejado una buena propina al menos para que se aliviara el dolor“
  • ”Esas personas que terminan la relación por mensaje o desaparecen sin verte a la cara deberían arder lentamente y por los próximos 100 años en el infierno“
  • ”Yo le hubiera invitado unas chelas“
  • ”Menos mal que no va en chinga por el segundo piso del periférico“
El chofer atravesó su ruptura
El chofer atravesó su ruptura amorosa en pleno horario laboral. (X/Prófugos del Ácido Fólico)
El chofer atravesó su ruptura
El chofer atravesó su ruptura amorosa en pleno horario laboral. (X/Prófugos del Ácido Fólico)

Aunque gran parte de los usuarios se solidarizó con el conductor, también hubo quienes señalaron que viralizar un momento tan íntimo es una falta de respeto, pues se trata de un episodio doloroso de su vida personal y solo terminó “exhibiendo” al taxista y su mal momento que vivió en pleno horario laboral.

  • “Quién carajo sube un video así?”
  • “que desgraciada que te andas metiendo en la vida del taxista”
  • “Jajajaja pinc... vieja metiche y chismosa”
  • “Que maña de la gente para grabar intimidades ajenas”

