México

Ninel Conde habría revelado que habla con la productora de La Casa de los Famosos: “Es la protegida”

Joanna Vega-Biestro también habría descubierto el videoclip en donde “El Bombón Asesino” revela por accidente que habla con Rosa María Noguerón

Por Luis Angel H Mora

Guardar
Ninel Conde habría revelado que
Ninel Conde habría revelado que habla con la productora de La Casa de los Famosos. (ViX)

Ninel Conde volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de que circulara un video en el que aparentemente hace un comentario en donde revela su conexión con la producción de La Casa de los Famosos México. Un caso del que se le ha acusado en más de una ocasión, llamándola incluso como “la protegida” del reality.

La cantante y actriz, apodada “El Bombón asesino”, se encuentra entre los cinco nominados de esta semana, por lo que está en riesgo de abandonar la competencia durante la próxima gala de eliminación el día domingo.

En las imágenes que se difundieron en redes sociales, se observa a Ninel conversando con el español Shiky. Durante la charla, ambos hablan de la experiencia de subir al carrusel durante la dinámica de expulsión y la intérprete dice: “Ya le dije a Rosa María (Noguerón, productora) que no me hagan eso”.

Así fue la reacción de
Así fue la reacción de Ninel Conde en la Noche de Cine. (Captura de pantalla)

Usuarios interpretaron la frase como una referencia a la productora del reality, pero sobre todo como una confirmación de que sí tiene contacto con ella, a pesar de que supuestamente vive en el encierro.

La situación desató reacciones inmediatas, pues muchos internautas señalaron que el comentario refuerza la percepción de que Ninel Conde recibe un trato preferencial dentro del programa. Incluso, resurgió la versión de que la actriz sería “la protegida” de la producción encabezada por Rosa María Noguerón.

Joanna Vega-Biestro no se queda callada

(Instagram)
(Instagram)

La periodista Joanna Vega-Biestro, conductora del matutino Sale el Sol, compartió el video a través de su cuenta de X. Junto al clip, escribió:

“¿Cómo fue? Ninel acaba de decir textualmente ‘ya le dije a Rosa María (la productora) que no me hagan eso’, refiriéndose al carrusel. ¡Ah, caray! ¡Eso nos hace pensar demasiadas cosas!”.

La publicación abrió un debate en redes sociales. Algunos defendieron a Ninel y señalaron que sus palabras podrían estar sacadas de contexto.

“¡Qué mala persona eres! Ninel pudo hablar antes con producción, eso es negociar. Por eso una mujer siempre es enemiga de otra mujer. Sé imparcial”, escribió una internauta en respuesta a Vega-Biestro, misma que sólo recibió burlas.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

Otros, en cambio, aseguraron que la frase evidencia favoritismo: “Solita expone que entró con preferencias y, como dices, hace pensar demasiadas cosas que sin exagerar hacen entender otras”.

El tema se suma a las discusiones previas en torno a la participación de Ninel Conde en el reality. De acuerdo con varios espectadores, la artista ha estado involucrada en distintas polémicas dentro de la casa, pero no ha recibido sanciones ni llamados de atención visibles, a diferencia de otros concursantes.

La expectativa crece rumbo a la gala de este domingo 17 de agosto, donde se definirá al tercer eliminado de la temporada. Además de Ninel Conde, los nominados son Mar Contreras, Alexis Ayala, Guana y Facundo.

La reacción del público en la votación será determinante para aclarar si la controversia tendrá algún impacto en el destino de la cantante dentro del programa. Según encuestas en redes sociales, los dos participantes con el porcentaje más bajo de votaciones son Facundo y Ninel Conde.

Temas Relacionados

Ninel CondeJoanna Vega-BiestroRosa María NoguerónLa Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025realitytelevisaredes socialesmexico-entretenimiento

Más Noticias

Presentan en México el ‘Compromiso de Tlatelolco’ para la igualdad sustantiva y el sistema de cuidados: en esto consiste

La secretaria de las Mujeres destacó que con el documento se obliga a los Estados a impulsar medidas en materia de cuidados

Presentan en México el ‘Compromiso

Alerta por caso de rabia en Zacatecas: confirman caso en adolescente de 17 años, estos son los síntomas

rEl gobierno estatal indicó que la paciente se contagió tras haber sido mordida por un animal silvestre

Alerta por caso de rabia

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: la tensión entre los habitantes crece la tarde de hoy 16 de agosto

Sigue la transmisión 24/7: Mar Contreras, Dalílah Polanco, Ninel Conde, Mariana Botas y Facundo realizan las compras semanales

La Casa de los Famosos

El dinero, un espejo de las emociones: Adal Ortiz presenta nuevo libro sobre finanzas y bienestar

El presidente de Coparmex CDMX propone una visión emocional de las finanzas personales en su obra “Poderoso compañero es el dinero”

El dinero, un espejo de

Monreal explica por qué jaló del brazo a Hugo Aguilar: “Fue para evitar que fuera a la derecha”

El diputado de Morena afirmó que el acto no fue de “mala fe” e incluso lo atribuyó a la presión de los medios de comunicación

Monreal explica por qué jaló
MÁS NOTICIAS

NARCO

ICE ofrece 10 mdd por

ICE ofrece 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán: “A pesar de su mirada ardiente, es un matón armado y peligroso”

Caen dos presuntos extorsionadores en Iztapalapa; uno es de origen colombiano y otro panameño

Cae “El Kike” en Edomex: presunto asesino del padre de Luis Miranda Nava, exfuncionario del PRI con Peña Nieto

Detienen a menor con más de 50 dosis de cocaína en CDMX, aumentan adolescentes vinculados al crimen organizado

Póker de “ases criminales”: estos son los vecinos que “La Tuta” tiene como recluso en MDC Brooklyn de EEUU

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: la tensión entre los habitantes crece la tarde de hoy 16 de agosto

6 contradicciones clave en el relato de Nodal sobre el fin de su relación con Cazzu y el inicio con Ángela Aguilar

“Regio apoya a regio”: Samuel García baila al ritmo de Belanova en apoyo a Aldo De Nigris

Emiliano Aguilar rompe el silencio y revela si mandó una indirecta contra Ángela y Nodal: “Me voy a seguir riendo”

Residente anuncia concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad de México: fecha, hora y todos los detalles

DEPORTES

Cruz Azul vs Santos: a

Cruz Azul vs Santos: a qué hora y dónde ver en vivo el duelo de la jornada 5 del Apertura 2025

“El manual de la redención”: Adrián Marcelo explota contra Dani Alves por posar con biblia tras denuncias de abuso

MJF vence a Zandokan Jr y le quita la máscara al Místico en el Viernes Espectacular del CMLL

Arely, de 30 años, fue la mujer asesinada tras riña en estacionamiento del partido Puebla vs Atlético San Luis

Por qué se cayó el fichaje entre América y Al-Rayyan por Brian Rodríguez