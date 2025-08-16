Ninel Conde habría revelado que habla con la productora de La Casa de los Famosos: “Es la protegida”

Ninel Conde habría revelado que habla con la productora de La Casa de los Famosos. (ViX)

Ninel Conde volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de que circulara un video en el que aparentemente hace un comentario en donde revela su conexión con la producción de La Casa de los Famosos México. Un caso del que se le ha acusado en más de una ocasión, llamándola incluso como “la protegida” del reality.

La cantante y actriz, apodada “El Bombón asesino”, se encuentra entre los cinco nominados de esta semana, por lo que está en riesgo de abandonar la competencia durante la próxima gala de eliminación el día domingo.

En las imágenes que se difundieron en redes sociales, se observa a Ninel conversando con el español Shiky. Durante la charla, ambos hablan de la experiencia de subir al carrusel durante la dinámica de expulsión y la intérprete dice: “Ya le dije a Rosa María (Noguerón, productora) que no me hagan eso”.

Así fue la reacción de Ninel Conde en la Noche de Cine. (Captura de pantalla)

Usuarios interpretaron la frase como una referencia a la productora del reality, pero sobre todo como una confirmación de que sí tiene contacto con ella, a pesar de que supuestamente vive en el encierro.

La situación desató reacciones inmediatas, pues muchos internautas señalaron que el comentario refuerza la percepción de que Ninel Conde recibe un trato preferencial dentro del programa. Incluso, resurgió la versión de que la actriz sería “la protegida” de la producción encabezada por Rosa María Noguerón.

Joanna Vega-Biestro no se queda callada

(Instagram)

La periodista Joanna Vega-Biestro, conductora del matutino Sale el Sol, compartió el video a través de su cuenta de X. Junto al clip, escribió:

“¿Cómo fue? Ninel acaba de decir textualmente ‘ya le dije a Rosa María (la productora) que no me hagan eso’, refiriéndose al carrusel. ¡Ah, caray! ¡Eso nos hace pensar demasiadas cosas!”.

La publicación abrió un debate en redes sociales. Algunos defendieron a Ninel y señalaron que sus palabras podrían estar sacadas de contexto.

“¡Qué mala persona eres! Ninel pudo hablar antes con producción, eso es negociar. Por eso una mujer siempre es enemiga de otra mujer. Sé imparcial”, escribió una internauta en respuesta a Vega-Biestro, misma que sólo recibió burlas.

(Captura de pantalla YouTube)

Otros, en cambio, aseguraron que la frase evidencia favoritismo: “Solita expone que entró con preferencias y, como dices, hace pensar demasiadas cosas que sin exagerar hacen entender otras”.

El tema se suma a las discusiones previas en torno a la participación de Ninel Conde en el reality. De acuerdo con varios espectadores, la artista ha estado involucrada en distintas polémicas dentro de la casa, pero no ha recibido sanciones ni llamados de atención visibles, a diferencia de otros concursantes.

La expectativa crece rumbo a la gala de este domingo 17 de agosto, donde se definirá al tercer eliminado de la temporada. Además de Ninel Conde, los nominados son Mar Contreras, Alexis Ayala, Guana y Facundo.

La reacción del público en la votación será determinante para aclarar si la controversia tendrá algún impacto en el destino de la cantante dentro del programa. Según encuestas en redes sociales, los dos participantes con el porcentaje más bajo de votaciones son Facundo y Ninel Conde.