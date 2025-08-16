La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue el minuto a minuto hoy 16 de agosto

La tensión en La Casa de los Famosos México 2025 alcanzó un nuevo nivel este viernes 15 de agosto, cuando se llevó a cabo la esperada dinámica del Poder de la Salvación, en la que dos habitantes compitieron por la oportunidad de rescatar a uno de los nominados a la eliminación. En esta ocasión, los elegidos para enfrentarse fueron Elaine Haro y Aldo De Nigris, en una prueba que combinó estrategia, puntería y mucha presión.
Durante la madrugada del pasado 15 de agosto, los famosos tuvieron una fiesta temática, por lo que este sábado se esperan algunas dinámicas y que también tengan un día mucho más relajado.