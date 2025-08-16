México

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue el minuto a minuto hoy 16 de agosto

Te contamos los chismes, dinámicas, retos y todo lo que debes saber del reality de Televisa

Por Zurisaddai González

14:22 hsHoy

Quiénes quedaron en riesgo de eliminación tras la salvación de Mariana Botas

Elaine Haro le arrebató a Aldo de Nigris el poder de elegir a quien salvar de la placa de nominación

Por Jesús Tovar Sosa

Mariana Botas sale de la
ariana Botas sale de la Placa de Nominación. (Especial Infobae)

La tensión en La Casa de los Famosos México 2025 alcanzó un nuevo nivel este viernes 15 de agosto, cuando se llevó a cabo la esperada dinámica del Poder de la Salvación, en la que dos habitantes compitieron por la oportunidad de rescatar a uno de los nominados a la eliminación. En esta ocasión, los elegidos para enfrentarse fueron Elaine Haro y Aldo De Nigris, en una prueba que combinó estrategia, puntería y mucha presión.

14:19 hsHoy

Durante la madrugada del pasado 15 de agosto, los famosos tuvieron una fiesta temática, por lo que este sábado se esperan algunas dinámicas y que también tengan un día mucho más relajado.

(Especial Infobae)
(Especial Infobae)

