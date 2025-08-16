La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue el minuto a minuto hoy 16 de agosto

Quiénes quedaron en riesgo de eliminación tras la salvación de Mariana Botas Elaine Haro le arrebató a Aldo de Nigris el poder de elegir a quien salvar de la placa de nominación

ariana Botas sale de la Placa de Nominación. (Especial Infobae)

La tensión en La Casa de los Famosos México 2025 alcanzó un nuevo nivel este viernes 15 de agosto, cuando se llevó a cabo la esperada dinámica del Poder de la Salvación, en la que dos habitantes compitieron por la oportunidad de rescatar a uno de los nominados a la eliminación. En esta ocasión, los elegidos para enfrentarse fueron Elaine Haro y Aldo De Nigris, en una prueba que combinó estrategia, puntería y mucha presión.