México

Estos son los ingredientes del hogar que te ayudarán a limpiar tu auto

Mezclas virales en redes sociales, combinando elementos accesibles, permiten mantener el tablero, asientos y paneles libres de manchas

Por Gerardo Lezama

Guardar
El vinagre blanco y el
El vinagre blanco y el bicarbonato de sodio se imponen como alternativas económicas y efectivas para limpiar el interior del auto.

El uso de vinagre blanco, bicarbonato de sodio, jugo de limón, aceite de girasol y jabón líquido ha transformado la manera en que muchos conductores abordan la limpieza del interior de sus vehículos.

Una de las fórmulas más populares en redes sociales combina agua, jabón líquido, aceite para bebés, aceite esencial y vinagre blanco, logrando una limpieza eficaz y un aroma agradable sin recurrir a productos costosos.

Esta mezcla, que se ha viralizado por su practicidad, permite mantener el tablero, las puertas y los plásticos del auto en óptimas condiciones, según las recomendaciones de expertos en mantenimiento automotriz.

La tendencia a emplear ingredientes domésticos responde a la necesidad de reducir gastos y evitar el uso de químicos agresivos.

El vinagre blanco se destaca por su capacidad para eliminar manchas y desinfectar superficies de contacto frecuente, como el volante y los botones del tablero.

El vinagre blanco elimina manchas
El vinagre blanco elimina manchas y desinfecta superficies de contacto frecuente como el volante y los botones del tablero. (Freepik)

Al mezclarlo en partes iguales con agua y aplicarlo con un paño de microfibra, se logra remover suciedad y gérmenes, además de proteger los materiales del desgaste prematuro. Este método, además de económico, resulta efectivo para mantener el interior del vehículo libre de residuos y bacterias.

El bicarbonato de sodio es otro aliado fundamental para quienes buscan neutralizar olores persistentes. Espolvorear una pequeña cantidad sobre asientos y alfombras, dejarlo actuar durante varias horas y luego aspirarlo, elimina de manera notable los olores de comida, mascotas o humedad.

El bicarbonato de sodio neutraliza
El bicarbonato de sodio neutraliza olores persistentes en asientos y alfombras, dejando el habitáculo fresco y libre de residuos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este procedimiento, sencillo y accesible, deja el habitáculo con una sensación de frescura que difícilmente se consigue con productos convencionales.

El jugo de limón, mezclado con agua y aplicado con un rociador, cumple una doble función: desinfecta y aromatiza. Su uso en manijas, paneles y otras superficies interiores no solo aporta un brillo natural, sino que también elimina gérmenes y deja un aroma fresco, ideal para quienes prefieren evitar fragancias artificiales.

Esta alternativa natural resulta especialmente atractiva para quienes buscan una limpieza profunda y saludable.

El jugo de limón desinfecta
El jugo de limón desinfecta y aromatiza superficies interiores, aportando brillo natural y eliminando gérmenes sin fragancias artificiales. (Adobe)

Para quienes desean un acabado brillante en los plásticos del tablero y los paneles, el aceite de girasol o la vaselina aplicados con un paño suave ofrecen una solución eficaz.

Este truco protege contra la decoloración y mantiene el aspecto original de los materiales, sin dejar residuos grasos ni afectar la textura.

La adopción de estos ingredientes caseros no solo representa un ahorro significativo en el presupuesto mensual destinado al mantenimiento del auto, sino que también contribuye a prolongar la vida útil de los materiales interiores.

La limpieza regular con productos del hogar permite mantener el vehículo en condiciones óptimas, reducir la presencia de gérmenes y evitar el deterioro causado por el uso diario.

Temas Relacionados

Estilo de VidaAutosRemedios caserosHogarmexico-noticias

Más Noticias

¿Habrá aumento en la Pensión IMSS Ley 73?: cuál será el pago de pensión mínima en septiembre de 2025

Según datos actualizados, la cantidad de la pensión puede variar dependiendo de diversos factores, pero la ley garantiza que siempre se entregue un monto suficiente para cubrir las necesidades básicas del jubilado

¿Habrá aumento en la Pensión

Así se prepara una crepa de chocolate con mucha proteína, ideal para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Este postre es delicioso e ideal para un antojo dulce saludable

Así se prepara una crepa

Marianne Gonzaga asegura que su ex le fue infiel con Valentina Gilabert: “Seguíamos en relación, me dio mucho coraje”

La joven rompió el silencio sobre el crimen que cometió hace algunos meses

Marianne Gonzaga asegura que su

Ex rival que fue noqueado por Canelo Álvarez manda fuerte advertencia a Terence Crawford: “Tiene un poder devastador”

El tapatío y el estadounidense pelearán por el campeonato indiscutido de las 168 libras el próximo 13 de septiembre

Ex rival que fue noqueado

Temblor hoy 15 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy 15 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Pam Bondi asegura que Nicolás

Pam Bondi asegura que Nicolás Maduro paga el libre acceso al espacio aéreo en México para distribuir drogas

Sentencian a 4 años de prisión a Ángel del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz vinculado a negocios con el CJNG

En territorio de Los Chapitos: Marina desmantela narcolaboratorio con más de 12 toneladas de metanfetamina en Nayarit

Militares aseguran paquetes con 330 kilos de cocaína ocultos en un tráiler en Baja California

Se desata nueva riña y presunto tiroteo al interior del Penal de Aguaruto, Sinaloa: se reportan tres heridos

ENTRETENIMIENTO

Marianne Gonzaga asegura que su

Marianne Gonzaga asegura que su ex le fue infiel con Valentina Gilabert: “Seguíamos en relación, me dio mucho coraje”

La Casa de los Famosos México 2025: Aldo de Nigris se enfrenta a Elaine Haro en la prueba de salvación la tarde de hoy 15 de agosto

Abelito se sincera sobre la muerte de su hermano en La Casa de los Famosos 3: “Tengo un angelote”

Sentencian a 4 años de prisión a Ángel del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz vinculado a negocios con el CJNG

La foto de Cazzu que la mamá de Christian Nodal se niega a borrar pese a que Ángela Aguilar es su nueva nuera

DEPORTES

Ex rival que fue noqueado

Ex rival que fue noqueado por Canelo Álvarez manda fuerte advertencia a Terence Crawford: “Tiene un poder devastador”

Niña rompe en llanto tras la inminente salida de Gonzalo Piovi de Cruz Azul

IA predice el resultado entre los Tigres y las Águilas del América

Chivas vs Juárez, IA revela al ganador del partido

Así fue como Michael Schumacher logró su primer podio en el Gran Premio de México hace años