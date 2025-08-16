Dos frutas que deberías comer para controlar el peso, fortalecer tu corazón y prevenir infartos

En el marco de la estrategia Vive saludable, vive feliz impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) difundió los precios mínimos y máximos de la pera y la toronja, destacándolas por su aporte en vitaminas, minerales y fibra, ingredientes fundamentales para mejorar la salud y prevenir enfermedades cardiovasculares.
Vitamina A, B, C y K, entre las aportaciones de la <i>pera</i>
La pera, con variedades como la D’Anjou y Bartlett, cuenta con vitaminas A, B, C y K, además de minerales como cobre, hierro, potasio y magnesio. Su cáscara aporta fitonutrientes y vitaminas que protegen al organismo de los radicales libres. Estas características la convierten en un alimento recomendado para quienes buscan bajar de peso, fortalecer los huesos y favorecer la digestión.
El precio promedio de la pera D’Anjou se reportó en $57.52 pesos por kilo, registrándose un precio mínimo de $34.80 en localidades como Acapulco, Guerrero; Cancún, Quintana Roo; Miguel Hidalgo y Tlalpan en la Ciudad de México, además de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
Los precios más altos alcanzaron los $89.90 pesos por kilo en establecimientos de Ciudad de México, Puebla y Saltillo, así como $90.00 pesos en mercados públicos de San Luis Potosí y Playa del Carmen. La pera Bartlett se vende desde $29.50 por kilo en entidades como Veracruz, Tlaxcala, Querétaro, Puebla, Morelos y el Estado de México, mientras el rango más alto se situó en $89.00 por kilo en supermercados de Ciudad Juárez, Chihuahua, con un precio promedio de $52.65.
Beneficios en el sistema inmunológico, revela Profeco sobre la toronja
La toronja destaca como fruta cítrica de sabor agridulce y varios beneficios para la salud, entre los cuales figuran el fortalecimiento del sistema inmunológico, contribución a la salud cardiovascular, apoyo en el control de peso, regulación de la glucosa, salud de la piel y mejoría en la digestión. Es rica en vitaminas A y C, antioxidantes, fibra y otros nutrientes esenciales.
Los precios mínimos se registraron en $23.90 el kilo en una sucursal de Soriana Híper en León, Guanajuato; $24.90 en Walmart, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, y $25.00 en puntos de venta en Cancún, Ciudad de México y Tamaulipas. El precio máximo se detectó en Soriana Súper Sucursal Libertad en Tijuana, Baja California, fijado en $52.50 el kilo, mientras que el precio promedio se ubicó en $40.98.
El monitoreo realizado por Profeco evidencia que tanto la pera como la toronja son opciones accesibles y nutritivas para quienes buscan controlar el peso, fortalecer el corazón y reducir el riesgo de infartos, alineándose con los objetivos de la estrategia de salud pública promovida por el gobierno federal.