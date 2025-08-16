Detienen a menor con más de 50 dosis de cocaína en CDMX, aumentan adolescentes vinculados al crimen organizado

Foto ilustrativa / La Segob advirtió que el reclutamiento de menores está en aumento. (Foto: Reuters)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un adolescente de 16 años de edad en posesión de 53 envoltorios de aparente cocaína durante el operativo “Salvando Vidas”, implementado en la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con la dependencia, la acción se llevó a cabo en el cruce de avenida Camarones y Cuitláhuac, en la colonia Obrero Popular, donde se instaló un punto de revisión para garantizar la seguridad vial y prevenir delitos.

En el lugar, oficiales marcaron el alto al conductor de una motocicleta azul, tras una revisión preventiva en apego a los protocolos policiales, se le aseguraron los envoltorios con droga y dinero en efectivo.

El joven fue puesto a disposición del Ministerio Público, junto con la motocicleta y lo incautado, para determinar su situación jurídica.

De acuerdo con el diagnóstico del Gobierno de México, los estados con mayor incidencia son Baja California, Sonora, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Nuevo León. Foto: Jesús Aviles/ Infobae México

Otro caso de adolescentes que trabajan para el crimen organizado

Este hecho ocurre a pocos días de que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuviera la vinculación a proceso de un menor en Nuevo León por portación de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de metanfetamina.

De acuerdo con el reporte, el adolescente fue detenido en la colonia Praderas de Torre Luna, en García, donde se le decomisó una pistola con cinco cartuchos y diez envoltorios de droga.

Ante las acciones, el juez determinó su internamiento preventivo como medida cautelar.

Reclutamiento de menores por el crimen organizado va en aumento

Casos como estos reflejan una problemática creciente en México: el reclutamiento de niñas, niños adolescentes por parte de grupos criminales.

De acuerdo con el “Diagnóstico Nacional sobre la Situación del Reclutamiento Forzado”, publicado por la Secretaría de Gobernación en 2022, existen regiones del país donde menores son utilizados para trasiego y venta de drogas, portación de armas, extorsión y vigilancia de territorios (halconeo).

Entre 2018 y 2024, el Consejo Nacional de Seguridad Pública documentó que más de 2 mil 400 menores fueron detenidos en el país por portar armas de fuego.

De acuerdo con el diagnóstico, los estados con mayor incidencia son Baja California, Sonora, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Nuevo León.

Foto ilustrativa / Una célula del CJNG bajo arresto, entre ellos hay un menor de edad. (Gobierno de Zacatecas)

Por su parte, las autoridades federales han insistido en que es necesario fortalecer las acciones de prevención y protección para evitar que los adolescentes sean cooptados por la delincuencia organizada y ofrecer alternativas de acompañamiento a quienes logran salir de estas redes.