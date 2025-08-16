Detienen a Daniel “N” por asesinar a su hijo Santiago de 9 años y atacar a su esposa con un machete en Guanajuato

El presunto agresor ya se encuentra a disposición del MP. (FOTO: FGE Guanajuato)

La Fiscalía General el Estado (FGE) de Guanajuato confirmó la detención de Daniel “N”, en la comunidad de Tarandacuao, señalado como presunto responsable del homicidio en razón de parentesco al agredir a su hijo de 9 años y con cargos por intento de feminicidio en contra de su pareja, madre del niño asesinado.

Los hechos ocurrieron la noche del 12 de agosto, en la comunidad de Buenavista, cuando el hombre llegó a su domicilio en presunto estado de ebriedad y portando un machete. Tras una discusión con su pareja, agredió a la mujer y al menor (su propio hijo) de manera violenta, frente a otros familiares y vecinos que fueron testigos de la escena.

Tras el ataque, el niño identificado como Santiago, sufrió una herida profunda en el abdomen y falleció horas después en la mañana del 13 de agosto. Por su parte, la madre del menor y pareja del detenido identificada como Betzy Mariza “N”, resultó con una lesión grave en la cabeza y permanece internada en el Hospital General de Acámbaro, donde su estado de salud se reporta como delicado.

De acuerdo con el comunicado oficial, la detención se llevó a cabo sobre la calle 16 de Septiembre, donde agentes de Investigación Criminal cumplieron la orden de aprehensión en contra del señalado, quien ya fue puesto a disposición del Ministerio Público.

crédito Colprensa

“El detenido ya fue puesto a disposición de la autoridad competente, quien definirá situación jurídica en próximos días. La Fiscalía será vigilante de este proceso y mantendrá informada a la sociedad, siempre con respeto al debido proceso y en atención a los derechos de las víctimas”, se lee en el escrito.

Asimismo, la Fiscalía estatal aseguró que será vigilante del proceso y reiteró su compromiso de no dejar espacio a la impunidad.

“Los agresores que atenten contra niños, niñas y mujeres enfrentarán todo el peso de la ley, para que estos hechos no se repitan”, expresó la institución.

Gobierno de Guanajuato lamenta los hechos

Por su parte, el gobierno municipal de Tarandacuao también manifestó su pesar por el asesinato de Santiago y envió sus condolencias a la familia. Vecinos de la comunidad exigieron justicia y mayor atención a la violencia familiar para evitar que se repitan crímenes de este tipo.

El gobierno municipal lamentó los hechos. (FOTO: RRSS)

Finalmente, el comunicado apuntó que en los próximos días se definirá la situación jurídica de Daniel “N”, mientras la FGE continúa integrando pruebas para fortalecer la acusación en su contra.